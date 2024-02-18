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обстріл (27070) Сумська область (3240)

Протягом 18 лютого росіяни 12 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 81 вибух, - ОВА

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 81 вибух з мінометів, артилерії, РСЗВ та АГС. Обстрілів зазнали Хотінська, Миколаївська сільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Хотінська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи)

Великописарівська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (36 вибухів) та артобстріл (4 вибухи).

Миколаївська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (5 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано артобстріл (4 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з АГС (10 вибухів).

Середино-Будська громада: з території рф здійснено обстріл з АГС (16 вибухів)".

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