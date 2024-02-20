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СБУ затримала ділків, які вимагали у родичів двох військовополонених 60 тис. доларів, обіцяючи обмін

сбу

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему виманювання коштів у близьких родичів українських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

"У Києві "на гарячому" затримано двох ділків, які вимагали 60 тис. доларів США у родичів двох полонених воїнів ЗСУ. Фігуранти обіцяли передати гроші учасникам окупаційних угруповань рф для включення військовополонених до "списків обміну"", - ідеться в повідомленні.

За наявними даними, зловмисники мали зв’язки серед бойовиків та дистанційно отримували від них інформацію про українських полонених.

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При цьому повертати воїнів ЗСУ додому учасники "схеми" не збирались.

Для переконливості при спілкуванні з родичами полонених українських бійців ділки видавали себе за співробітників правоохоронних органів.

Служба безпеки поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх під час передачі останнього "траншу".

Під час обшуків в оселях затриманих вилучено підроблені посвідчення правоохоронних органів, візитну картку представника російської "неурядової" організації, "розцінки" за конфіденційну інформацію про громадян України та інші речові докази.

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Наразі слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Автор: 

шахрайство (1082) обмін (1156) СБУ (12821)


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до 12 років ??? ціх СУК треба вішати на майдані !!! скільки ціх поців шастає в містах,де ця срана поліція,яка повинна провіряти документи і шукати зрадників !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.02.2024 14:26 Відповісти
А наші ж громадяни кажуть що їх незаконно зупиняють для перевірки документів!
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20.02.2024 15:30 Відповісти
їх не затримувати треба, а того... при спробі втечі ********.
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20.02.2024 14:26 Відповісти
Очень опасные тенденции назревают в украинском обществе. Война уже не воспринимается серьезно. Вылазит всякая шваль, готовая за деньги на что угодно. Полтора года назад боялись даже говорить на камеру что-либо антиукраинское, а теперь спокойно на ренже катаются и имеют прочные связи с московией.
Нужны решения военного времени.
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20.02.2024 14:36 Відповісти
Ти з Британії чи і за порєбріка строчиш?
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20.02.2024 14:54 Відповісти
На початку 30 років на півдні України випадково піймали шахрая. Він представлявся жертвою політичних репресій царського режиму. Їздив по провінційних райкомах, мав при собі мандат на сприяння і "брав" продуктами, товарами і, ясна річ, грошима у фонд політкаторжан. Провірили мандат - підписаний другим секретарем ЦК Постишевим. ГПУ виявило, що підпис справжній але по канцелярії не проходить. Постишев, в побуті алкаш, заперечував. Шахрая швиденько розстріляли від гріха подалі. Тоді були діти лейтенанта Щмідта а зараз брати........
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20.02.2024 14:57 Відповісти
Лейтенант шмідт це ж наче комуністичний пі.дар, що пхнув за опущених більшовиків! Тоді більшість людей було заражено комуністичним сказом! Через отих імбецилів існувала тбрьма народів і ледь не була знищена Українська ідентичність, а Українці єдині володарі земель русі бо вона с покон віків була виключно Київською. А імбецили московити хотіли зробити з Панів рабів, але історія вирішила підтримати справедливість, і тепер рабами стануть вони!
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20.02.2024 18:49 Відповісти
Молодці, службовці СБУ!! Щиро дякуємо за роботу! А то з цими підглядуванням у Києві за журналістами…. Тільки втрата майстерності!
Добре б було, ще їх за ноги притримати, поки їх вішатимуть на ліхтарному стовпі, щоб не розкачувались від вітру!
СлаваиУкраїні! Респект !
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20.02.2024 15:00 Відповісти
 
 