СБУ затримала ділків, які вимагали у родичів двох військовополонених 60 тис. доларів, обіцяючи обмін
Служба безпеки ліквідувала ще одну схему виманювання коштів у близьких родичів українських військовополонених.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.
"У Києві "на гарячому" затримано двох ділків, які вимагали 60 тис. доларів США у родичів двох полонених воїнів ЗСУ. Фігуранти обіцяли передати гроші учасникам окупаційних угруповань рф для включення військовополонених до "списків обміну"", - ідеться в повідомленні.
За наявними даними, зловмисники мали зв’язки серед бойовиків та дистанційно отримували від них інформацію про українських полонених.
При цьому повертати воїнів ЗСУ додому учасники "схеми" не збирались.
Для переконливості при спілкуванні з родичами полонених українських бійців ділки видавали себе за співробітників правоохоронних органів.
Служба безпеки поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх під час передачі останнього "траншу".
Під час обшуків в оселях затриманих вилучено підроблені посвідчення правоохоронних органів, візитну картку представника російської "неурядової" організації, "розцінки" за конфіденційну інформацію про громадян України та інші речові докази.
Наразі слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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Нужны решения военного времени.
Добре б було, ще їх за ноги притримати, поки їх вішатимуть на ліхтарному стовпі, щоб не розкачувались від вітру!
СлаваиУкраїні! Респект !