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Польські фермери погрожують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною до квітня

кордон,польща

Польські фермери, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, планують продовжити протест ще на місяць – до квітня. Крім того, вони допускають, що почнуть блокувати пасажирський рух між двома країнами, зокрема автобусів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у вівторок в коментарі RMF24 Роман Кондрув - лідер організації аграріїв "Підкарпатське ошукане село", яка блокує пункт пропуску "Медика - Шегині".

"Ми загострюємо акцію протесту. Сьогодні я збираюся подати (документи – ред.) на продовження протесту на наступний місяць (протесту - ред.), він триватиме до квітня. Ми будемо це робити на ротаційній основі: фермери частково працюватимуть у полі, а частково будуть стояти на кордоні", - зазначив він.

За його словами, чинний уряд не виконав своїх зобов’язань перед фермерами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські мисливці долучаться до протестів фермерів на кордоні з Україною

"Якщо польський уряд і Брюссель хочуть мати конфлікт з фермерами, то вони його матимуть", - наголосив Кондрув.

Лідер "Підкарпатське ошукане село" зауважив, що якщо протест фермерів не матиме результату й українська сторона блокуватиме кордон зі свого боку, то фермери можуть почати не пропускати пасажирські автобуси з України.

"Якщо ми вирішимо не впускати також автобуси, то буде дуже погано. Але, можливо, тоді наша влада нарешті шукатиме змістовні рішення", - додав Кондрув.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські мітингувальники заблокували залізницю на українському кордоні та розсипали зерно з вагону. ВIДЕО

Автор: 

кордон (4769) Польща (8500) фермер (387) блокування (650)


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Топ коментарі
+22
Німецькі гроші по лінії ЄС їх влаштовують, а загальноєвропейські правила ні. То може на вихід?
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20.02.2024 14:44
+17
І що з цього приводу реально робить ЗЄ-влада?
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20.02.2024 14:41
+16
А если разместить рядом с блокировщиками макеты складов БК и чисто случайно окажется, что ПВО не сможет перехватить очередные шахеды или ракеты?
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20.02.2024 14:41
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А де наші дипломати? Тут треба трусити на весь світ за таке
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20.02.2024 16:16 Відповісти
Стесняюсь спросить, мол, за кого Вы голосовали, шо так их обеляете... Почему трубить к Миру , а не к ним.
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20.02.2024 16:20 Відповісти
Тому що це не законно, нам дозволили торгувати в ЄС, а ще ми заручники війни. Ми бʼємося не тільки за себе і за них. У нас багато полів заміновані і не придатні, крім того збіжжя йде транзитом, а хитрожопі польські фермери вирішили перекрити нам одну з найбільших артерій, бо бач їм реднекам так захотілося. Треба щоб на Польщу полетіли судові позови і глобальний шейм. А до наших Зеленських і тд у нас свої питання потім будуть, зараз нам ще політичної кризи бракувало
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20.02.2024 16:29 Відповісти
Панi, нам лiмiт на в`iзд транспорту в Польшу, як i на транзит Польшею нашого зерна для голодаючоi Африки, вiдмiняли поляки не для того, щоб наш порожнiй автотранспорт, замiсть перевозки вiйськовго обладнання в Украiну, займався б евросоюзними внутрiшнiми перевозками, наносячи мiсцевим перевiзникам великi збитки. Як i зерно, замiсть обiцяного транзиту, буде осiдати в Польшi, з подальшими негативними для Польщi наслiдками. Тобто, ми маемо усвiдомлювати, що такий пiратський зебiлячий бiзнес направлений не на поповнення буджету Украiни, а направлений на поповнення офшорних рахункiв, Тобто, зебiли спровокували скандал, я не розумiю свiдоми чи нi, але до всього того, до зебiлячих потугiв приеднався ще й польський совок, котрий ностальгуе за советами, а примiшавши до цього темнi плями спiльноi iсторii, ще й пропагуе до нас ненависть(через такi дii). Тому превентивно тре розiбратися iз зебiлами, поставити iх на вивiрене мiсце, польський совок тодi автоматично вiдпаде.
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20.02.2024 17:02 Відповісти
ЗЫ... панi, вам не здаеться дивним такий збiг обставин: повна нейтралiзацiя команди Залужного, залишення кацапам наших поранених бiйцiв для того , щоби тi так холоднокровно iх розстрiлювали, допущення вбивства в Iспанii росiянського лiтуна, постачальника нам гвинтокрила, створення великоi проблеми з перевозками на польсько-украiнському кордонi?
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20.02.2024 17:21 Відповісти
Нещодавно, ціми страйками, вони вибили з ЕС 100 лярдів субсідій для своїх аграріїв, 100 лярдів євро Карл! Тепер хочуть ще, а кращого механізму за блокаду Українського кордону в них немає, так що це буде довго, треба перекривати кордон з своєї сторони, і шукати іньши напрямки експорту...
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20.02.2024 16:40 Відповісти
До продовження контракту на прокачку газу.
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20.02.2024 16:40 Відповісти
GessenKozak2

@GessenKozak2

Zеля повністю провалив одну з основних своїх функцій як президента - зовнішньополітичну комунікацію. Він ставиться до неї як до гастролей.
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20.02.2024 17:03 Відповісти
Вся та "Mlekovita" гівняна - на помийку!
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20.02.2024 17:06 Відповісти
Амбасадор справедливості

@JenyaRaik

·

https://twitter.com/JenyaRaik/status/1759919558473703870 2 ч

Поляки, які блокують кордон показують, що "братніх народів" не існує. Є лише спільні інтереси. Польська влада за гарними словами показує, що вони такі самі імперці як і русня.Щоденно млн. доларів втрачає наша економіка через цих "братів", а їх влада мовчить як і мовчать всі
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20.02.2024 17:14 Відповісти
треба бути тупим ідіотом та не знати своєї історії щоб вірити в "ляхів - братів"
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20.02.2024 17:50 Відповісти
Я бы на месте поставщиков зерна через 3-4 года сделал бы скидку на 40-50% для польских переработчиков зерна в размерах 50-60% от производства зерна Польши на условиях самовывоза. Или другими словами раззорил бы всех польских фермеров.
============
И пора прекратить покупать польские товары.
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20.02.2024 17:16 Відповісти
Да вы сначала отгородитесь от кацаппродукции.
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20.02.2024 17:22 Відповісти
В Украине ее нет. Или есть? Ты вообще давно в Украине был?
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20.02.2024 17:51 Відповісти
И шо, в "Эльдорадо" нет кацапских мясорубок? чи ще какой муйни...
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20.02.2024 20:24 Відповісти
это тебя спросить нужно. Я в эльдорадо небыл с 22 года.
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20.02.2024 20:33 Відповісти
В США их нет? Ухилянт?
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20.02.2024 20:38 Відповісти
Почему в Украине одни дебилы на гражданке остались? Хотя нет, они умные. Хотят в рай на чужом горбу выехать. Это ты ухилянт, по Эльдорадо ходишь, возмущаешся наличием кацапских мясорубок. Я в отличии от тебя как раз на войне.
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20.02.2024 20:54 Відповісти
Такому как вы не стоит идти защищать нацию, бо предъява от вас некрасиво звучит. Вам бы на казлабаде базарной черноротой бабкой пристроиться.
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20.02.2024 21:54 Відповісти
Я не нуждаюсь в таких как вы , чтобы меня защищали.
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20.02.2024 21:55 Відповісти
Это так не работает, защищать одних, других нет. Трутни есть как в уликах, так и в любых нациях. К сожалению пчелка защищая улик, хочет она или нет, она защищает и трутней. Так что продолжай свою никчемную жизнь дальше.
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20.02.2024 22:16 Відповісти
Конечно, я не желаю вам ничего плохого, но для меня легче бы было, чтобы вы не отсвечивал на пердовой со своей тугой, мол, К сожалению пчелка защищая улик, хочет она или нет... В ваш адрес не говорю, но о подобных скажу, типо, У.БАН.
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20.02.2024 23:57 Відповісти
Открою секрет: удел кацапа - трындеть о системе заговоров и о каком-то комитете-300 (В ТЫЛУ).
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21.02.2024 00:03 Відповісти
Та хоч до літа. Я особисто їхньої гидоти не купляю. І не маю бажання ні чути ні бачити пшеків. Подивимось, як вони без додаткових рук, будуть свою трускавку збирати.
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20.02.2024 17:26 Відповісти
Історична ненависть неосвідчених людей, які поняття не мають, якою тяжкою працею вирощується зерно під обстрілами, протести, проплачені проросійськими агентами виллються в кінцевому результаті погано не тільки для України. Українці побачать справжнє обличчя сусідів, які дозволяють тероризм на кордоні та намагатимуться залишити цю країну, яка в перші дні війни дійсно допомогла багатьом людям. А русня радісно потирає руки, дивлячись на цю ганебну поведінку поляків.
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20.02.2024 17:44 Відповісти
Проблема глибше - імперські фантомні болі ляхів. Вони вважають себе вищою расою і дуже ненавидять українців за те що ми не під ними.
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20.02.2024 17:48 Відповісти
Sasha  Braїnstein

@SBrainstein

Зерно шло в Германию, выращено в Украине, принадлежит частным компаниям Суд Суд и еще раз суд, подавать в суд на поляков, на их службы за то, что не выполняют обязанности. Немецкие, украинские компании должны хорошо потаскать поляков по судам
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20.02.2024 21:37 Відповісти
А чи перекривали поляки дороги і кордони коли кацапи збили їхній урядовий літак, де загинуло 96 найвищих польських чиновників на чолі з президентом Качинським??? 🤔🤔🤔

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22.02.2024 08:43 Відповісти
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