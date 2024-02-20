Польські фермери погрожують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною до квітня
Польські фермери, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, планують продовжити протест ще на місяць – до квітня. Крім того, вони допускають, що почнуть блокувати пасажирський рух між двома країнами, зокрема автобусів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у вівторок в коментарі RMF24 Роман Кондрув - лідер організації аграріїв "Підкарпатське ошукане село", яка блокує пункт пропуску "Медика - Шегині".
"Ми загострюємо акцію протесту. Сьогодні я збираюся подати (документи – ред.) на продовження протесту на наступний місяць (протесту - ред.), він триватиме до квітня. Ми будемо це робити на ротаційній основі: фермери частково працюватимуть у полі, а частково будуть стояти на кордоні", - зазначив він.
За його словами, чинний уряд не виконав своїх зобов’язань перед фермерами.
"Якщо польський уряд і Брюссель хочуть мати конфлікт з фермерами, то вони його матимуть", - наголосив Кондрув.
Лідер "Підкарпатське ошукане село" зауважив, що якщо протест фермерів не матиме результату й українська сторона блокуватиме кордон зі свого боку, то фермери можуть почати не пропускати пасажирські автобуси з України.
"Якщо ми вирішимо не впускати також автобуси, то буде дуже погано. Але, можливо, тоді наша влада нарешті шукатиме змістовні рішення", - додав Кондрув.
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@GessenKozak2
Zеля повністю провалив одну з основних своїх функцій як президента - зовнішньополітичну комунікацію. Він ставиться до неї як до гастролей.
@JenyaRaik
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https://twitter.com/JenyaRaik/status/1759919558473703870 2 ч
Поляки, які блокують кордон показують, що "братніх народів" не існує. Є лише спільні інтереси. Польська влада за гарними словами показує, що вони такі самі імперці як і русня.Щоденно млн. доларів втрачає наша економіка через цих "братів", а їх влада мовчить як і мовчать всі
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И пора прекратить покупать польские товары.
@SBrainstein
Зерно шло в Германию, выращено в Украине, принадлежит частным компаниям Суд Суд и еще раз суд, подавать в суд на поляков, на их службы за то, что не выполняют обязанности. Немецкие, украинские компании должны хорошо потаскать поляков по судам