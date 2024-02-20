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Іспанська преса повідомила подробиці вбивства російського пілота Кузьмінова, який у 2023 році викрав вертоліт Мі-8 та пригнав його в Україну

кузьмінов

Іспанська преса опублікувала подробиці вбивства російського пілота Максима Кузьмінова, який у серпні 2023 року викрав для ГУР гелікоптер Мі-8 АМТШ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Бабель.

Як повідомляє газета El País, тіло чоловіка з українським паспортом знайшли 13 лютого на пандусі комунального гаража в курортному місті Аліканте. Його застрелили і переїхали його ж автівкою. Поліція офіційно імені загиблого не називає, але джерела газети кажуть, що це Кузьмінов.

Агентство Europa Press пише, що документи загиблого можуть бути підробленими, правоохоронці розпочали додаткову перевірку.

Газета El Español з посиланням на джерела, які задіяні у слідстві, повідомляє про кількох підозрюваних. Їхню кількість не називають, лише зазначають, що вони довго стежили за Кузьміновим, вивчали його розпорядок дня й отримали доступ до камер у гаражі, де той паркувався. Виконавців вбивства джерела назвали фахівцями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Іспанії знайшли мертвим російського пілота Кузьмінова, який вкрав вертоліт Мі-8 в армії РФ та пригнав його в Україну. ВIДЕО

Нагадаємо, вчора представник української розвідки Андрій Юсов підтвердив смерть Максима Кузьмінова в Іспанії. "З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли його застреленим", — казав Юсов. Більше деталей він не розповів.

Сьогодні директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Кузьмінов був "моральним трупом", відтоді як планував свій "брудний і страшний злочин".

Автор: 

Іспанія (900) вбивство (3088) вертоліт (878) Кузьмінов Максим (9)


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Топ коментарі
+40
Кацапня звісно сволота,але їх методи для зрадників в їх розумінні ефективні. А в нас...розблоковано ютуб-помийку мураєва. Перемога.
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20.02.2024 14:52
+27
до чого тут ГУР? в Іспанії вони нічим допомогти не можуть. кацапу пропонували жити в Україні, як би погодився, тоді б то був клопіт українських спецслужб, а так - ні.
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20.02.2024 15:04
+26
Мда, ховатись від русні в Іспанії... не дуже розумний хлопець був.
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20.02.2024 14:55
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Кращий захист від фсб вступити в РДК. Він - військовий. Повинен воювати, якщо країна воює. Пілоти потрібні РДК.
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20.02.2024 19:15 Відповісти
А сволота шарій до сих пір сере на Україну з Іспанії та насолоджується життям.
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20.02.2024 19:33 Відповісти
цікаво а коли Україна почне вбивати зрадників бо ківа це всого лиш маліенький гвинтік
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20.02.2024 20:48 Відповісти
В дописі хто вставив останній абзац про наришкіна є член 5 колони на Цензорі і з ним ГУР має разібратись.
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20.02.2024 21:28 Відповісти
В Украине оставаться ему было нельзя, если в другой стране узнают местоположение то нужно еще организовать убийство, а если в Украине узнают - то просто ракета прилетит.
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20.02.2024 22:41 Відповісти
арестович еще пока гуляет…
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20.02.2024 23:11 Відповісти
та шо вы гоните тут в комментариях??) тут же и дураку ясно, что он как Бабенко зарезан, застрелен, вообщем жуть)) делетанты
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20.02.2024 23:12 Відповісти
Мутная тема...!? Может легенда..
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21.02.2024 06:34 Відповісти
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