Спецслужби РФ створили мережу фейкових акаунтів Сирського для його дискредитації, - Центр протидії дезінформації
Російські спецслужби створили мережу фейкових акаунтів головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Росія поширює недостовірну інформацію про ситуацію на фронті та про головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"ЦПД спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію рф з дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З'ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про Головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Росія просуває деструктивні меседжі через фейкові акаунти Сирського у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram.
У ЦПД наголошують, що підрозділи інформаційного протиборства спецслужб РФ суттєво активізувались останнім часом як в Україні, так і в країнах-членах НАТО.
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Пересічному без засвічування власної пики там не зареєструватись, а ботам всяким - та будь ласка.
Треба щось окреме робити, щоб дискредитувати лайно?
Можливо, і спрацюються…
Пофіг шо там в тих акаунтах. Справи говорять голосніше за гундосіки чи кіздьож в телезі.
або
мєня тєрзают смутниє сомненія....
Сєть акаунтов.
Сир1
Сир2
Сир3
Протухший Сир22
Аби тільки ніхто не здогадався, що Сир - то агент рашки. 😀
Донские,кубанские и Терские казаки на службе Третьего рейха с многочисленными фото...
А що там з "яйцями по 17"? То тоже ІПСО? А те, що ви просрали напад рашки, то тоже ІПСО? А те, що влада птздить бюджети і ********* якихось, а військовим Кулеба обіцяє "FPV-лопати"?
Мертвый умереть не может.
Дискредетерованный не может быть дискредетирован.
Єрмакофіс препіздєнта знав, що буде коїтися і зробив це навмисно. Сцуки.