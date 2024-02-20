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Спецслужби РФ створили мережу фейкових акаунтів Сирського для його дискредитації, - Центр протидії дезінформації

олександр,сирський

Російські спецслужби створили мережу фейкових акаунтів головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Росія поширює недостовірну інформацію про ситуацію на фронті та про головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"ЦПД спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію рф з дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З'ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про Головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія просуває деструктивні меседжі через фейкові акаунти Сирського у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram.

У ЦПД наголошують, що підрозділи інформаційного протиборства спецслужб РФ суттєво активізувались останнім часом як в Україні, так і в країнах-членах НАТО.

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Автор: 

фейк (744) Сирський Олександр (611) Центр протидії дезінформації (158)


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Топ коментарі
+19
"По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків?" (С) Матвія 7:16.

Пофіг шо там в тих акаунтах. Справи говорять голосніше за гундосіки чи кіздьож в телезі.
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20.02.2024 14:58
+16
А Залужного за два роки не намагались "дискредитувати"? Так, як зелень сама себе палить, ніхто не зуміє.
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20.02.2024 15:00
+16
Ніхто так не дискредетує ЗСУ як безглузді дії ОП. Чому зняли Залужного притомної відповіді суспільству так і нема
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20.02.2024 15:03
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фейкові акаунти Сирського у соцмережах Facebook
Пересічному без засвічування власної пики там не зареєструватись, а ботам всяким - та будь ласка.
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20.02.2024 14:51 Відповісти
Що , опа почала відбілювання генерала 200 ?
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20.02.2024 14:59 Відповісти
Мені не подобається, що на пєйсбукє анонімно не зареєструєшся. При цьому ботоферми легко отримують там акаунти.
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20.02.2024 15:00 Відповісти
Є і таке , але , тут зовсім інше .
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20.02.2024 15:02 Відповісти
Тоді не зрозумів висловлювання.
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20.02.2024 15:03 Відповісти
Дивлячись на фото Сирка - як вже він схожий на Кілю Азірова. А чому б ні. Земляки.
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20.02.2024 16:46 Відповісти
Тут иво приемный сынок у Австралии с zедорастами прорисовался. https://t.me/haqqin_azz/91710
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20.02.2024 18:19 Відповісти
Та будь якій людині розумний пох на це...
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20.02.2024 14:52 Відповісти
Тигиги...

Треба щось окреме робити, щоб дискредитувати лайно?
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20.02.2024 14:54 Відповісти
Шмигаль, разом з купою державних інституцій, запобігають цьому неподобству!! Данилов, уже їм присигналив, кольором своїх ….ісподніх…
Можливо, і спрацюються…
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20.02.2024 14:55 Відповісти
"По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків?" (С) Матвія 7:16.

Пофіг шо там в тих акаунтах. Справи говорять голосніше за гундосіки чи кіздьож в телезі.
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20.02.2024 14:58 Відповісти
А типу сам сирський не впорався?
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20.02.2024 14:59 Відповісти
Сирський-застрелься !
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20.02.2024 15:00 Відповісти
А Залужного за два роки не намагались "дискредитувати"? Так, як зелень сама себе палить, ніхто не зуміє.
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20.02.2024 15:00 Відповісти
ти молодець . все знаєш та розумієш. радий за тебе та такіх як ти. й надалі уважно слідкуй за новинами з телевізора .
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20.02.2024 15:07 Відповісти
Ніхто так не дискредетує ЗСУ як безглузді дії ОП. Чому зняли Залужного притомної відповіді суспільству так і нема
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20.02.2024 15:03 Відповісти
тiльки одна - страх втратити владу. поки всi дивляться в бiк Залужного, всi "внутрєннiє органи" вiдданiпiд керiвництво слуг "януковича", антимайданiвцiв i Татарова персонально.
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20.02.2024 15:12 Відповісти
Москалі шо геть дурні, витрачати гроші на те що по народженню скомпроментоване?
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20.02.2024 15:03 Відповісти
а зєля, який його ставив, не думав про те, що цапи цим скористаються?
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20.02.2024 15:08 Відповісти
Слова "Зеля" і "думав" в одному реченні - це як жарт Кварталу 95.
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20.02.2024 15:15 Відповісти
Його ще порох поставив
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20.02.2024 19:18 Відповісти
ворог діє по всіх напрямках в тому числі в інформаційній сфері ,зате в нас вся надія "єдиний марафон" і "фрі дом"жодного каналу не створено на іноземну аудиторію ні теле ні ютуб ,ні радіо Зате знову повилізала пята колона ,створені ютуб канали так званих журналістів що працювали на медвечука і мураєва і там знову тіж так звані "експерти": карасьов ,співак ,пальчевський ,арестович та інша проросійська мерзота.
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20.02.2024 15:13 Відповісти
Так шмарафон створений лише з метою заткнути рота опозиції та промити остаточно мізки 73% стаду, а не для інформації.
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20.02.2024 15:25 Відповісти
Опешна іпсо
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20.02.2024 15:21 Відповісти
Ага , від його імені віддавали накази і довели до критичної ситуацію з відходим в Авдіївці . Гади,знущаються над кремлівським курсантіком.
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20.02.2024 15:23 Відповісти
Хвали мене моя губонько
або
мєня тєрзают смутниє сомненія....
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20.02.2024 15:30 Відповісти
Якось монопенісуально.
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20.02.2024 15:37 Відповісти
Ну да, ну да.
Сєть акаунтов.
Сир1
Сир2
Сир3
Протухший Сир22

Аби тільки ніхто не здогадався, що Сир - то агент рашки. 😀
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20.02.2024 15:41 Відповісти
Його брат таки служить у російській армії чи ні? І Сирок таки навчався у військовому училищі, де вербували з першого курсу, в Москві чи ні?
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20.02.2024 16:00 Відповісти
https://youtu.be/sl9in7euJcU?si=l2qWQOt6ntSTwcCu ...

Донские,кубанские и Терские казаки на службе Третьего рейха с многочисленными фото...
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20.02.2024 16:02 Відповісти
Ох ці соцмережи... Нікому так на шкодять, як представникам влади. Це якийсь кошмар, люди!)))
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20.02.2024 16:37 Відповісти
Ох це ж падлюче ІПСО, тьху на нього!!
А що там з "яйцями по 17"? То тоже ІПСО? А те, що ви просрали напад рашки, то тоже ІПСО? А те, що влада птздить бюджети і ********* якихось, а військовим Кулеба обіцяє "FPV-лопати"?
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20.02.2024 16:40 Відповісти
Непойму, в чем проблема?
Мертвый умереть не может.
Дискредетерованный не может быть дискредетирован.
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20.02.2024 17:00 Відповісти
Гру відчайдушно намагається відмити свого агента, як путлєр безуспішно намагався відмити Трампа
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20.02.2024 19:21 Відповісти
Дивно якось виходить. Коли головкомом був Залужний, я страшенно боялась, щоб він у випадку невдач на фронті часом не застрелився. А от, що до Сирсткого, то я майже мрію, щоб він це зробив. Щоб більше не бачити цю пробухану пику та не чути про його родину у мАсквє.

Єрмакофіс препіздєнта знав, що буде коїтися і зробив це навмисно. Сцуки.
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20.02.2024 17:49 Відповісти
як можна дискредитувати того, хто і так не має довіри? він як вахтер чи курьер офісу президента, всім покуй на його репутацію, він нуль.
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20.02.2024 18:15 Відповісти
 
 