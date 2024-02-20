"Державний оператор тилу" розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів

"Державний оператор тилу" (ДОТ) розробив IT-рішення для подання заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, основна мета нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних у межах Міноборони.

У державному підприємстві розповіли, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей у межах системи постачання.

"Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію забере на себе ДОТ", - йдеться в повідомленні.

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Як буде побудований процес взаємодії?

Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки. Заявки надсилаються ДОТ через автоматизовану IT-систему. ДОТ агрегує заявки, визначає переліки та обсяги до постачання в розрізі регіонів. ДОТ розподіляє заявки між постачальниками.

"Такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення в розрізі військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики", - додали в Міноборони.

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