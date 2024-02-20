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"Державний оператор тилу" розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів

харчування

"Державний оператор тилу" (ДОТ) розробив IT-рішення для подання заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, основна мета нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних у межах Міноборони.

У державному підприємстві розповіли, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей у межах системи постачання.

"Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію забере на себе ДОТ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "‎Державний оператор тилу"‎ оголосив про перші закупівлі харчування для ЗСУ за новою моделлю

Як буде побудований процес взаємодії?

  1. Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки.
  2. Заявки надсилаються ДОТ через автоматизовану IT-систему.
  3. ДОТ агрегує заявки, визначає переліки та обсяги до постачання в розрізі регіонів.
  4. ДОТ розподіляє заявки між постачальниками.

"Такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення в розрізі військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики", - додали в Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Державний оператор тилу запровадить з червня нові меню для ЗСУ

Автор: 

Міноборони (7371) їжа (428) ДОТ (144)


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Добавили купу посередників, і автоматичний перерахунок яєць в кілограми, а м'яса поштучно?
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20.02.2024 15:44 Відповісти
справа в тому, що до цього посередника ВСУ взагалі не мало бази даних шо куди і скільки везеться.

така база була лише у постачальника.

при заміні постачальника - хаос, чим давні постачальники залюбки і шантажували державу
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20.02.2024 16:16 Відповісти
Нічого Зельониє не створили, щоб пішло на користь Україні. Скоро будуть прокляті до сьомого покоління не тільки вони, а й ті, хто їх вибрав.
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20.02.2024 17:03 Відповісти
Дуже добра новина. При спілкуванні постачальника з військовою частиною, замість деяких продуктів постачають кеш для командувачів.
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20.02.2024 16:04 Відповісти
А так можна було?
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20.02.2024 16:45 Відповісти
Скажіть по простому: яйця тепер будуть по 34 грн/кг, чи просто цифрами вояків годувати будете?
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20.02.2024 17:32 Відповісти
"Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки. Заявки надсилаються ДОТ через автоматизовану IT-систему. "

На чому формується? Куда відправляється? ДОДІКІ штатних ПЕОМ 0(***** нуль). ви тварі попередньо забезпечте технікою. яку ви вже дозволили обліковувати електронно, тільки нема на чому.... Все на волонтерах і БУ
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20.02.2024 19:45 Відповісти
 
 