Українських курсантів у військових вишах навчатимуть спеціалісти зі США, - Міноборони

Військові спеціалісти зі США навчатимуть курсантів в українських вишах.

Про це повідомили в телеграм-каналі Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Це обговорювалось на зустрічі заступниці Міністра оборони України Наталії Калмикової з представниками американської компанії Sonata.

Зазначається, що ця компанія надає західну військову експертизу, консалтинг та матеріальну допомогу Україні. Цей процес відбувається у координації з Ukrainian Freedom Fund та представниками Генерального штабу Збройних Сил України.

Крім того, в рамках пілотного проєкту в одному з українських навчальних центрів впровадять інструменти оцінки, які використовують в армії США. Метою тестування стане виявлення потенційних лідерів, які згодом зможуть стати сержантами.

"Українська армія очікує на зміни. Ми маємо вже зараз максимально навчати майбутніх та чинних сержантів та офіцерів згідно з американськими стандартами. При цьому дуже важливо змінювати військову культуру. Адже від неї залежить майбутнє української армії. Дуже вдячна нашим американським друзям за готовність взаємодіяти, передавати свій досвід та знання. Переконана, що масштабні навчання в Україні за допомогою спеціалістів США дозволять вирішити багато актуальних проблем в українському війську", - підкреслила заступниця міністра.

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