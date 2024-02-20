У північнокорейській ракеті, якою РФ била по Україні, виявлено 290 деталей зі США, Європи та Азії, - експертна група Conflict Armament Research
290 деталей північнокорейської ракети, якою Росія вдарила по Україні, виготовлено в США, Європі та Азії.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в звіті експертної групи Conflict Armament Research (CAR).
За словами експертів CAR, 75% з цих деталей були розроблені й продані компаніями, зареєстрованими у США.
Ще 16% компонентів, знайдених у ракеті, були пов'язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, в тому числі Німеччині, Нідерландах та Швейцарії. Ще 9% виготовили компанії, зареєстровані в Азії. Більшість цих деталей входили до навігаційної системи ракети.
"Це відкриття є останнім свідченням підриву глобальних режимів нерозповсюдження, оскільки воно вказує на здатність Північної Кореї виробляти сучасну зброю - і купувати матеріали для своєї ракетної програми на міжнародному рівні - незважаючи на тривалі санкції Організації Об'єднаних Націй", - зазначається в звіті CAR.
Експерти розповідають, що виявлені компоненти можуть бути пов’язані з 26 компаніями зі штаб-квартирами у США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та на Тайвані. Доказів того, що йшлось про прямі поставки, немає: ймовірно, КНДР закупила західні компоненти через посередників, ухиляючись від санкцій.
Крім того, у звіті підкреслюється, що виявлені західні компоненти були виготовлені між 2021-2023 роками. Це дозволило аналітикам CAR припустити, що північнокорейська ракета, якою РФ ударила по Україні в січні, "не могла бути зібрана раніше березня 2023 року".
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Трава у них заборіста, є навіть туристи-«планеристи», які саме для цього туди їдуть.
коммі_китай: продовжуйте робити ї******о цеглиною і казати "ми зовсім ніпрічом до української ''кризи'' "
P.S. Тотально гнила "світова політична система". Втім -- коли вона не була такою?
Але честі і совісті раніше було мабуть більше.
Шкода що за сто років західна цивілізація не порозумнішала ні на трошечки...
він якщо владою надалі буде ігноруватись диспропорція по ЯЗ рано чи пізно прийде у вашу хату і мою.
- урядам країн резиденції виробників мікросхем слід змінити законодавтво зі стандартизації виробництва чіпів так, щоби їх топологія містила модифікацію з наступними параметрами:
1) для працездатності чіпу він періодично (раз в день) має прийняти сигнали супутників GPS-навігації для визначення своїх координат;
2) в разі переміщення чіпу на територію підсанкційної держави чи окупованої нею території, то при спробі заживити цей чіп - він після ідентифікації поточної локації автоматично виходить з ладу.
Принцип навігації полягає в обчисленні часової затримки від трьох ідентифікованих сигналів різних супутників, що вловлюються приймачем.
Сам пристрій визначення координат займає мізерний об'єм від того інтерфейсу, який Ви називаєте "GPS приймачем", і в даному випадку обходиться без нього, а "вживлюється" в сам чіп ще на етапі розробки топології МС.
Може й нам у них ракети купувати? Будемо обмінювати на зерно, яке ляхи на землю скидають на кордоні.
А не пішли б ви колєго нахєр, після таких тез.
( Платон )
(Спіноза)
І ... Китай - всього 2% .
Решта - гей би нормальні та продвинуті країни
Ми купимо у буржуїв мотузку на якій їх і повісимо...
ДОзволяє маріонетці Кімчен Ину експортувати в РФ -КИТАЙ!
КИТАЙ МАЄ ОТРИМАТИ САНКЦІЇ!
користі від них - як і від стурбованності та занепокоєння
Десь так…