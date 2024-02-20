В Естонії викрили десятьох осіб, які вчиняли злочини з дестабілізації за вказівками спецслужб РФ
Найвищі посадовці Естонії оголосили про затримання 10 ймовірних агентів Росії, що мали займатися дестабілізацією ситуації в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Про це оголосили прем’єрка Естонії Кая Каллас та міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.
"Естонія успішно зупинила гібридну операцію російських спецслужб на своїй території", – заявила Каллас.
"Ми знаємо, що Кремль спрямовує зусилля проти усіх наших демократичних суспільств. Наша відповідь – відкритість і викриття їхніх методів. Це спосіб стримати шкідницькі дії і зробити нас стійкішими", – додала вона.
Маргус Тсахкна деталізував, що Поліція внутрішньої безпеки затримала десятьох осіб, підозрюваних у діяльності за вказівками з Росії.
"Метою було сіяти страх, підживлювати напругу і послаблювати нашу рішучість у підтримці України. Але Росії не вдасться. Ми залишаємося сильними й пильними", – написав він.
Паралельно Поліція внутрішньої безпеки (Kapo) вийшла з оголошенням про те, що знайшла осіб, причетних до актів вандалізму щодо автомобілів міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметса та журналіста торік, повідомляє ERR.
Загалом затримали 10 осіб, їх вважають членами агентурної мережі, що діяла за вказівками російських спецслужб. Шестеро залишаються під вартою.
Вважають, що метою операції було "сіяти страх і створювати напругу в естонському суспільстві".
Окрім згаданого вандалізму щодо авто міністра і журналіста, цих осіб підозрюють в актах вандалізму щодо пам’ятників.
Держпрокурор Трііну Олев заявив, що зараз справа на етапі досудового розслідування, тому слідство не може розкривати усі деталі.
"Розпочато провадження за кримінальним кодексом щодо злочинів проти безпеки Республіки Естонія", – зазначив він.
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А могли б, і просто зателефонувати, до самозванця у Білорусь, як Зеля з ОПУ про вагнерівців…
За 5 років ледве-ледве розпочали процес розслідування кацапських впливів в Польщі... Але через те, що це зробив ПІС, котрий дуже старався причепити сюди Туска з оточенням, то нова влада взагалі закрила всі розслідування. І тепер тим прямо не займається жодна зі спецслужб. Хіба поодиноких агентів ловлять, але як кажуть, "за деревами лісу не бачать".