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Новини
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Україна отримає запевнення у підтримці, поки не приєднається до НАТО, - посол Брінк про безпекову угоду зі США

брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала безпекову угоду зі США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Брінк сказала, що ідея майбутньої двосторонньої безпекової угоди між країнами полягає в тому, щоб надати українській стороні впевненість, поки країна не приєднається до НАТО.

"Тому це буде документ, який надасть вам запевнення у тому, що у США даватимуть вам оборонну підтримку у цей проміжний період. США підтримуватимуть Україну у разі нападу, або у разі, якщо війна припиниться, а потім знову розпочнеться", - пояснила вона.

Брінк очікує, що найближчим часом про цю угоду будуть більше говорити публічно.

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Автор: 

безпека (935) угода (648) США (22840) Брінк Бріджит (234)


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Топ коментарі
+12
ааа....ми цими "запевненнями у підтримці" будемо воювати
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20.02.2024 18:34
+5
Запевнення - це потужно.
А рішучі декларації будуть? Без них ніяк.
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20.02.2024 18:36
+4
"США підтримуватимуть Україну у разі нападу, або у разі, якщо війна припиниться, а потім знову розпочнеться"
Яснопонятно,тобто в теперішній війні підтримувати не будуть,тільки у майбутній.
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20.02.2024 18:37
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ааа....ми цими "запевненнями у підтримці" будемо воювати
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20.02.2024 18:34 Відповісти
Зеля та ОП теж воюють ?
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20.02.2024 19:07 Відповісти
Ні, ми будемо воювати самі, бо Херпіду і його антимайданна команда, як тільки прийшла до влади у 2019 році, так зразу забила на НАТО і навіть туди не призначили свого представника, все старалися подивитися в очі пуйлу, а винні звичайно США. То хай запитає Володя Херпіду "чому ми не в НАТО". Пам'ятаєте, як він наїхав на Байдена з цим питанням? А хто він, а хто Байден, чи думав, що спіймав когось за бороду?
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20.02.2024 19:15 Відповісти
Меморандум номер 2???
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20.02.2024 20:23 Відповісти
Запевнення - це потужно.
А рішучі декларації будуть? Без них ніяк.
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20.02.2024 18:36 Відповісти
"США підтримуватимуть Україну у разі нападу, або у разі, якщо війна припиниться, а потім знову розпочнеться"
Яснопонятно,тобто в теперішній війні підтримувати не будуть,тільки у майбутній.
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20.02.2024 18:37 Відповісти
Это уже "потужна" дипломатия или еще нет? Или это с Польшей "потужна", а тут "незламна"? Честно говоря, уже и не смешно от этой имитации бурной деятельности.
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20.02.2024 18:38 Відповісти
Без озабоченностей и обеспокоенностей это не работает.
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20.02.2024 18:43 Відповісти
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20.02.2024 18:43 Відповісти
О! Меморандум підпишуть?
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20.02.2024 18:46 Відповісти
A universal rule that applies to both everyday life and high politics: if you are not sure you can win the fight, do not get involved and pretend it is not your fight.
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20.02.2024 18:47 Відповісти
Ну якщо аж ціле запевнення, то заживемо...
Обіцянки цяцянки
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20.02.2024 18:51 Відповісти
Запевнення? Ну так на тлі припинення постачання озброєння це якраз що треба для знищення кацапонацистів.
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20.02.2024 18:53 Відповісти
"Шо апять?"

А Будапештський меморандум чим був? Я в цих намірах, деклараціях, запевненнях, присяганнях "вєк волі нє відать" вже трохи загубився.
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20.02.2024 19:15 Відповісти
Це навіть не меморандум, а "запевнення" - ще гірше 😡!

"США підтримуватимуть Україну у разі нападу, або у разі, якщо війна припиниться, а потім знову розпочнеться" .

Ну що всі готові до наступної війни 🤬 !?
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20.02.2024 19:47 Відповісти
******* (пардон за неаристократичность)
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20.02.2024 20:14 Відповісти
Я запевняю у підтримці !!! Усе , я крутіший за США !!!!
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20.02.2024 21:10 Відповісти
You'd better give us many weapons than many insurances.
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20.02.2024 21:35 Відповісти
Будапешт -2?! 30 лет спустя!? Спасибки.
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20.02.2024 23:58 Відповісти
скоты
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21.02.2024 01:15 Відповісти
 
 