Україна отримає запевнення у підтримці, поки не приєднається до НАТО, - посол Брінк про безпекову угоду зі США
Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала безпекову угоду зі США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Брінк сказала, що ідея майбутньої двосторонньої безпекової угоди між країнами полягає в тому, щоб надати українській стороні впевненість, поки країна не приєднається до НАТО.
"Тому це буде документ, який надасть вам запевнення у тому, що у США даватимуть вам оборонну підтримку у цей проміжний період. США підтримуватимуть Україну у разі нападу, або у разі, якщо війна припиниться, а потім знову розпочнеться", - пояснила вона.
Брінк очікує, що найближчим часом про цю угоду будуть більше говорити публічно.
Топ коментарі
+12 Kiev_Kiev_777
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А рішучі декларації будуть? Без них ніяк.
Яснопонятно,тобто в теперішній війні підтримувати не будуть,тільки у майбутній.
Обіцянки цяцянки
А Будапештський меморандум чим був? Я в цих намірах, деклараціях, запевненнях, присяганнях "вєк волі нє відать" вже трохи загубився.
"США підтримуватимуть Україну у разі нападу, або у разі, якщо війна припиниться, а потім знову розпочнеться" .
Ну що всі готові до наступної війни 🤬 !?