Україна отримає запевнення у підтримці, поки не приєднається до НАТО, - посол Брінк про безпекову угоду зі США

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала безпекову угоду зі США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Брінк сказала, що ідея майбутньої двосторонньої безпекової угоди між країнами полягає в тому, щоб надати українській стороні впевненість, поки країна не приєднається до НАТО.

"Тому це буде документ, який надасть вам запевнення у тому, що у США даватимуть вам оборонну підтримку у цей проміжний період. США підтримуватимуть Україну у разі нападу, або у разі, якщо війна припиниться, а потім знову розпочнеться", - пояснила вона.

Брінк очікує, що найближчим часом про цю угоду будуть більше говорити публічно.

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