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Новини
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Ефективність застосування всіх видів безпілотних систем у нас на низку пунктів вища й ефективніша ніж у росіян, - Сухаревський

дрон,fpv

У питанні виробництва й постачання дронів із противником паритет, щодо ефективності застосування всіх видів безпілотних систем - українські сили "на низку пунктів вищі.

 Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський.

"У таких питаннях я завжди відштовхуюся від двох основних моментів: ми маємо говорити про ефективне застосування, далі про наявність сил і засобів. Щодо ефективності. Завдяки нашим хлопцям на фронті, завдяки їхньому професіоналізму ефективність застосування всіх видів безпілотних систем у нас на низку пунктів вища й ефективніша", - сказав Сухаревський на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи відстає Україна в питанні дронів від ворога.

Говорячи про питання кількості та якості безпілотних систем, заступник головнокомандувача ЗСУ відзначив "максимальне сприяння й розуміння" з боку всіх структур і відомств у цьому напрямі, що, зокрема, включає пошук необхідних фінансів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створення Сил безпілотних систем сприятиме обміну досвідом та відкриє нові можливості у застосуванні дронів, - Міноборони

"Робота ведеться просто колосальна. Ми зараз контрактуємо понад мільйон боєприпасів різного типу на суму понад 6 млрд грн.... Щодо виробництва, закупівлі дронів, щодо союзницьких поставок, ці процеси запущені, воно все йде. Якщо говорити про те, наскільки ми відстаємо або випереджаємо в цьому плані противника, я сказав би десь 50 на 50", - пояснив Сухаревський.

Він зазначив, що противник "рухається і має потужну виробничу базу", проте Україна "десь наздоганяє, десь випереджає". Водночас Сухаревський запевнив, що Україна робить і зробить усе для того, щоб випередити ворога "в цьому паритеті".

Заступник головнокомандувача ЗСУ вказав на високу результативність застосування безпілотних систем українськими силами, які "в десятки разів ефективніші, ніж противник".

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Автор: 

Сухаревський Вадим (52) дрони (4706) Сили безпілотних систем (93)


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Топ коментарі
+5
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20.02.2024 18:40
+5
Куди зелений чмирьок дів 40 мільярдів гривень, які обіцяв дати на дрони? Вивіз в Оман, патло?

Коли там вибори. Треба чмирька вже трохи брати за живе
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20.02.2024 18:48
+3
"У питанні виробництва й постачання дронів із противником паритет"
Та невже? Саме тому на росії дрони збирають на промисловому рівні і запускають десятки шахедів кожного дня, а у нас на дрони збирають волонтери і "бавовна" на росії відбувається в кращому випадку раз на тиждень?
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20.02.2024 18:40
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Sucharevski eto osnavatel bil pervim sto kasajetsia dronov primenenija.Vot on na svojiom meste postavlen.Pro niom govorit tolko xoroso
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20.02.2024 18:41 Відповісти
на бпла у кацапів посилають непотріб - тих кого на мясо не пошлеш - алкашів та наркоманів
як пишуть кацапські военкори:
у українських бпл-істів горять очі і руки
а у російських операторів - горять труби
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20.02.2024 18:47 Відповісти
"У питанні виробництва й постачання дронів із противником паритет"
Та невже? Саме тому на росії дрони збирають на промисловому рівні і запускають десятки шахедів кожного дня, а у нас на дрони збирають волонтери і "бавовна" на росії відбувається в кращому випадку раз на тиждень?
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20.02.2024 18:40 Відповісти
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20.02.2024 18:40 Відповісти
Куди зелений чмирьок дів 40 мільярдів гривень, які обіцяв дати на дрони? Вивіз в Оман, патло?

Коли там вибори. Треба чмирька вже трохи брати за живе
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20.02.2024 18:48 Відповісти
Борсук - бойовий офіцер. В яких окопах він тільки не сидів. Як там справи в окопах Швеції, до речі?
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20.02.2024 18:58 Відповісти
А чого не федоров про дрони казочки розповідає?
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20.02.2024 18:50 Відповісти
По поводу вчерашнего сбитого, Су-35
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20.02.2024 18:52 Відповісти
Як то кажуть "не кажи гоп поки не перестрибнеш"
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20.02.2024 19:00 Відповісти
за рахунок волонтерів, а не держави. держава як раз навпаки - блокувала все 2 роки. блд.
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20.02.2024 19:05 Відповісти
Самозаспокоєння аби худоба не сильно нерувала.
Не може бути ніякого парітету із супротивником, який переважає по ресурсах у 20 разів.
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20.02.2024 19:07 Відповісти
А коли влада перестане брехати своєму народу?
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20.02.2024 19:11 Відповісти
СВОЄМУ народу - влада ніколи не бреше.
Тільки далеко не всі - "свої".
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20.02.2024 20:32 Відповісти
Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 мільйони доларів на FPV-дрони для українських військових за ретвіти його допису у соцмережі X.

https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
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20.02.2024 19:42 Відповісти
О пішли лозунги, доженем - переженем, відчуваєте нове командованіє...
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20.02.2024 20:20 Відповісти
Я більше вірю Мадяру, а він казав, що на кожний наш 1 дрон у орків їх 7
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20.02.2024 22:59 Відповісти
 
 