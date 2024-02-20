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Київ планує новий експортний маршрут Дунаєм, щоб оминути польську блокаду, - Кубраков

зерно,дунай,експорт

Україна планує використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнних рівнів, оскільки польська блокада сільськогосподарської продукції блокує сухопутний кордон із Європейським Союзом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон", - заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини.

Одночасно з цим, "Українське дунайське пароплавство" вже побудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів.

У вівторок 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць - до квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсяг транзиту української агропродукції через Польщу становить лише 5% від загального експорту, - міністр Кубраков

Автор: 

блокада (737) Дунай (170) зерно (3119) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+22
Хто обгадився? Російська агентура у Польші? Те, що російський агент Меклер організовує і координує всі блокування - що перевізників, що фермерів - вам ніяк лайном Україну обмазувати не заважає?
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20.02.2024 19:11
+17
Толя які "шахрайскі схеми"? Поляки не витримують ринковою конкуренції яка діє у нормальних країнах й почали діяти як злочинці. У ЄС так взагалі то не було такого ранійше, й дивно чому не вгамують тих Поляків бо блокування доріг, кордонів то порушення Закону а не протест ніякий!
Коли Поляки перетягнути TIR перевезення у ЄС на себе дешевими цінами їх НІХТО НЕ БЛОКУВАВ. Так що Толік ти або кацапський провокатор , або не зовсім розумна людина.
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20.02.2024 19:15
+12
У людини уже здвиг по фазі, я розумію,що нашу владу є за що ненавидіти,але тут просто уже хронічне викривлення реальності де усі гріхи намагаються бути повішені на українську сторону. Людина уже настільки захопилася поливанням тут гівна кожен день,що уже береги попутала, не розуміє коли це доречно,а коли як не приший кобилі хвіст
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20.02.2024 19:25
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20.02.2024 20:39 Відповісти
Ти о чьом?
Зараз у Польщі існує заборона на покупку українського зерна.
Існує тільки транзит.
Ти знову пальцем у небо.
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20.02.2024 20:50 Відповісти
З Жешува возять залізною дорогою. Її блокувати не дозволяють покищо.
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20.02.2024 19:35 Відповісти
Наявність альтернативи- це гарантія результату. Для любої галузі.
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20.02.2024 19:43 Відповісти
Серйозно? А фотки з розсипаним зерном і вагонами - то не з залізниці? До того ж, возять по всякому і автомобільним транспортом теж.
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20.02.2024 19:44 Відповісти
Вони розсипали зерно і їх поліція прибрала з залізничних колій пістя того одразу.
Жодного потяга з Польші не було заблоковано.
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20.02.2024 20:55 Відповісти
Буде полякам транзит газу - поговоримо у вересні-жовтні.
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20.02.2024 19:38 Відповісти
УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО ЕКСПОРТУЮТЬ ЧЕРЕЗ ФІРМИ-ПРОКЛАДКИ, ЯКІ НЕ ПЛАТЯТЬ ПОДАТКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Президент України Володимир Зеленський розкритикував європейські обмеження як загрозу для економіки його країни.

Журналісти OCCRP та RISE Project (румунський член OCCRP) виявили, що сільськогосподарському сектору України також завдала шкоди корупція в самій країні.
https://www.slidstvo.info/articles/ukrainske-zerno-eksportuiut-cherez-firmy-prokladky-iaki-ne-platiat-podatky-pid-chas-viyny/
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20.02.2024 19:39 Відповісти
І в додаток --Польща хоче опублікувати прізвища власників зерна з України . Повірте , дуже відомі прізвища , зачепить ОПу .
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20.02.2024 19:43 Відповісти
Нехай публікує. Давно пора.
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20.02.2024 19:54 Відповісти
И тут можно вспомнить кто же в свое время погрел руки на распродаже дунайского пароходства?
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20.02.2024 19:47 Відповісти
Папа Клімпуш-Цинцинадзе та Кравчук !
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20.02.2024 22:30 Відповісти
Святе місце пустим не буває. Польську цибулю й помідори замінять румунські й турецькі. Румуни в три зміни, ударним темпом будують багатополосний автобан до України. За 2 - 3 роки весь трафік на Європу з України поїде через Румунію. Український ринок поляки втратять, а це 6,5 млрд доларів - половина з них вартість аграрної продукції, реалізованої на українському ринку.

Поляки шантажують ЄС. Влітку минулого року щоб поляки не блокували українську аграрну продукцію ЄС дав полякам додаткову субсидію 100 млн євро. Поляки не продали свою продукцію і ще й отримали за це 100 млн євро. Поляки блокують український кордон щоб чинити тиск на Європейську комісію з метою повернути собі дотації.

70% доходу європейського фермера - це дотації Європейського Союзу. У 2010 році 48% європейського бюджету ішло на дотації сільгоспвиробникам. Зараз на рівні 25%. Різко зменшились дотації на тваринництво. А польські тваринники поголовно сиділи на дотаціях, які зняли.

https://www.youtube.com/watch?v=Vg8fLiISflw
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20.02.2024 20:05 Відповісти
Бл@ді, напишіть куди ви везете це йо&ане зерно, яке приведе до зриву постачання для ЗСУ. Яка курва так хоче добре заробити саме у Європі, підісравши полякам?
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20.02.2024 20:15 Відповісти
У НІмеччину, наприклад.
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20.02.2024 22:03 Відповісти
То правильно поляки роблять, бо ми демпінгуємо ціни й вони отримують збитки?
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21.02.2024 09:23 Відповісти
А чим вони краще за нас? Чим наші фермери гірше за польских? Ніхто цену не демпінгує, просто в нас зерно дешевше було спочатку. Коли польскі перевізники своїими більш дешевими цінами вигнали з ринку німецьких перевізників. Тепер хай на собі відчують, що таке вільний ринок.
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21.02.2024 17:20 Відповісти
Очі відкрий. Через Польщу зерно йде транзитом до країн ЄС . На в'їзді поляки це зерно пломбують , на виїзді ці пломби знімають. А там це зерно їде до Німеччині , до прибалтійських країн , до інших країн ЄС , які хочуть , та мають право його купити.
Що не так? Заборонити німцям , чі французам купувати наше зерно? Чьому? Тому що так хочуть польські фермери?
Якісь маразм. Є закони ЄС , є усі дозволи , є перевірки якості. Усе є.
Не влаштовує? Вирішуйте це питання в Брюсселі , а не на українському кордоні.
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20.02.2024 22:07 Відповісти
Тільки підори таки як ти звуть зерно *******.
Це зерно добре полито потом та кров'ю наших селян , що його збирають та вирощують.
Однак таким штопаним гандонам як ти це ніколи не зрозуміти
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21.02.2024 07:30 Відповісти
Які селяни, бовдуре? Ти відстав від життя на 50 років, немає вже колгоспів та хліборобів - селян. Ми війну програємо через зернову мафію.
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21.02.2024 09:18 Відповісти
Ідіот.
Є місто. Є село. Є люди які там живуть.
Ти не просто підор. Ти ******** підор.
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21.02.2024 11:31 Відповісти
Зачем они постоянно говорят о том, что хотят сделать? )) Давая врагу шансы это всё предотвратить? Клинические идиоты или популисты хз...
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20.02.2024 20:17 Відповісти
идиоты? наивно.
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20.02.2024 20:21 Відповісти
раніше подумати мізків не було.
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20.02.2024 20:20 Відповісти
Польськими гнидами мала би зайнятися поліція і контрвивяд...
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20.02.2024 20:42 Відповісти
Уже занялись. Заведено дело на этого коммуниста-дебила за пропаганду тоталитаризма. Там союз коммунистов с ультраправыми. Как когда-то у нас при "НАТО Нет".
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20.02.2024 20:48 Відповісти
Олександр Аронець

@aronets

·

https://twitter.com/aronets/status/1759987076328517728 2 ч

Польські *****, які за гроші кремля блокують український кордон. Маски знято... На плакаті поляків дуже промовистий напис: "путін розберись і з Україною, і з Брюсселем, і з нашим урядом"
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20.02.2024 21:11 Відповісти
Ріжки московські рано чи пізно мали вилізти, прості дурні-фермери спалили всю контору псевдопротестів. А пан кубраков анонсував нові протести вздовж всього Дунаю, краще б мовчав.
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20.02.2024 21:25 Відповісти
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20.02.2024 21:39 Відповісти
фури на дережаблі
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20.02.2024 21:46 Відповісти
Я так зрозумів , що ті які тут підтримують блокаду кордону польськими фермерами , такі ж підараси , як і тот польский виродок на тракторі з плакатом до *********.
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20.02.2024 22:22 Відповісти
Казали, коли ж таки у цих ,,фермерів,, вилізе Путєнввєді. Аж ось і сталося.
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20.02.2024 22:27 Відповісти
Я так меркую, що наші корупціонери-аграріі нагнуть тих польских фермеров. У нас в Україні нема фермерів, так іх і в Польші не буде !
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20.02.2024 22:28 Відповісти
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