Київ планує новий експортний маршрут Дунаєм, щоб оминути польську блокаду, - Кубраков
Україна планує використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнних рівнів, оскільки польська блокада сільськогосподарської продукції блокує сухопутний кордон із Європейським Союзом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє агентство Bloomberg.
"Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон", - заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини.
Одночасно з цим, "Українське дунайське пароплавство" вже побудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів.
У вівторок 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.
Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць - до квітня.
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Зараз у Польщі існує заборона на покупку українського зерна.
Існує тільки транзит.
Ти знову пальцем у небо.
Жодного потяга з Польші не було заблоковано.
Президент України Володимир Зеленський розкритикував європейські обмеження як загрозу для економіки його країни.
Журналісти OCCRP та RISE Project (румунський член OCCRP) виявили, що сільськогосподарському сектору України також завдала шкоди корупція в самій країні.
https://www.slidstvo.info/articles/ukrainske-zerno-eksportuiut-cherez-firmy-prokladky-iaki-ne-platiat-podatky-pid-chas-viyny/
Поляки шантажують ЄС. Влітку минулого року щоб поляки не блокували українську аграрну продукцію ЄС дав полякам додаткову субсидію 100 млн євро. Поляки не продали свою продукцію і ще й отримали за це 100 млн євро. Поляки блокують український кордон щоб чинити тиск на Європейську комісію з метою повернути собі дотації.
70% доходу європейського фермера - це дотації Європейського Союзу. У 2010 році 48% європейського бюджету ішло на дотації сільгоспвиробникам. Зараз на рівні 25%. Різко зменшились дотації на тваринництво. А польські тваринники поголовно сиділи на дотаціях, які зняли.
https://www.youtube.com/watch?v=Vg8fLiISflw
Що не так? Заборонити німцям , чі французам купувати наше зерно? Чьому? Тому що так хочуть польські фермери?
Якісь маразм. Є закони ЄС , є усі дозволи , є перевірки якості. Усе є.
Не влаштовує? Вирішуйте це питання в Брюсселі , а не на українському кордоні.
Це зерно добре полито потом та кров'ю наших селян , що його збирають та вирощують.
Однак таким штопаним гандонам як ти це ніколи не зрозуміти
Є місто. Є село. Є люди які там живуть.
Ти не просто підор. Ти ******** підор.
@aronets
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https://twitter.com/aronets/status/1759987076328517728 2 ч
Польські *****, які за гроші кремля блокують український кордон. Маски знято... На плакаті поляків дуже промовистий напис: "путін розберись і з Україною, і з Брюсселем, і з нашим урядом"