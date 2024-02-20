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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Я впевнена в тому, що це станеться, але час мені невідомий, - посол Брінк про голосування Конгресу США за допомогу Україні

брінк

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк упевнена, що Конгрес схвалить законопроєкт про допомогу Україні, але не може назвати час ухвалення такого рішення.

Про це американський дипломат заявила на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас немає "плану Б", тому що ми на 100% зосереджені на "плані А": Конгрес схвалює запит президента, і він підписує додатковий запит для України", – сказала вона.

Брінк підкреслила, що в американській системі за Конгресом залишається питання часу для ухвалення цього рішення.

"Я можу сказати, що мала дві розмови зі спікером (Палати представників США Майклом Джонсоном – ред.). Він підтримує Україну та розуміє, наскільки важливо, щоб Росія програла в цій війні, але Конгрес визначатиме час для цього кроку. Я впевнена в цьому, але час мені невідомий", – зазначила посол США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США Брінк про ракетну атаку РФ: Україна потребує нашої безпекової допомоги

Дипломат додала, що вона і вся команда президента Джо Байдена шалено тисне, аби якомога швидше було ухвалене рішення про допомогу Україні.

Брінк також пояснила, що запит президента складається з трьох частин: безпекова складова, що включає зброю, пряма бюджетна підтримка та економічна підтримка. За словами посла, пряма бюджетна підтримка спрямована на допомогу Україні досягти самодостатності, зокрема це інвестиції для зростання експорту та в енергетичну інфраструктуру.

"Я впевнена, що підтримка буде ухвалена. Терміни і точний склад – про це мені невідомо. Це дуже політичне питання, яке мені не передбачити. Але можу сказати, що ми надаємо найсильніші аргументи стосовно того, чому це необхідно, чому це не безстроковий запит, чому вам важливо бути успішними не лише на полі бою, але й бути в безпеці в економічному плані", – сказала посол США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втрата Авдіївки сталася через бездіяльність Конгресу США, - Білий дім

Автор: 

Конгрес США (1228) допомога і підтримка (1162) Брінк Бріджит (234)


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Топ коментарі
+9
Боже, які вони нікчемні і боягузливі!
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20.02.2024 20:18
+9
путін реально дивиться на це шапіто і тупо рже з цих сцикунів ...
Дозвіл на відвішання піз...дюлін Європі фактично вже надано, пуцкін потирає руки.
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20.02.2024 20:22
+7
Нам допоможуть захищати Чоп та Ужгород?
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20.02.2024 20:15
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Нам допоможуть захищати Чоп та Ужгород?
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20.02.2024 20:15 Відповісти
Вангую…. Ніколи поки риже опудало не дасть команду.
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20.02.2024 20:15 Відповісти
у байдена о пів на шосту
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20.02.2024 20:55 Відповісти
Переклад на людську мову: "ви вмирайте, а проголосумо. потім. якщо захочемо. "Афган 2.0.
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20.02.2024 20:16 Відповісти
Так час - це головне!!!
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20.02.2024 20:16 Відповісти
Так саме час і має значення-величезне значення бо гинуть справжні воїни справжні герої яких вже не повернути...
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20.02.2024 20:16 Відповісти
Та не має питань, пані посол. Зачекаємо, варіантів не багато.... Але кров українців тепер і на ваших руках.
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20.02.2024 20:17 Відповісти
Боже, які вони нікчемні і боягузливі!
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20.02.2024 20:18 Відповісти
Джонсон почав якісь рухи -- може Конгрес рішиться
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20.02.2024 20:18 Відповісти
Нехай би він здох, разом зі своїми виборцями, прокацапські підер@сти
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20.02.2024 20:24 Відповісти
путін реально дивиться на це шапіто і тупо рже з цих сцикунів ...
Дозвіл на відвішання піз...дюлін Європі фактично вже надано, пуцкін потирає руки.
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20.02.2024 20:22 Відповісти
не тільки )(уйло,а й інші диктатори,
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20.02.2024 20:27 Відповісти
"Керівництво України отримало запит Верховного командування об'єднаних сил НАТО в Європі (англ. Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) на відкомандирування генерала Залужного до оперативно-аналітичного управління, для координації і аналізу поточної воєнної ситуації в Україні."
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20.02.2024 20:23 Відповісти
It is very well, but may be implicitly declined by somebody who make decision.
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21.02.2024 13:20 Відповісти
Мабуть, так і буде
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21.02.2024 14:27 Відповісти
США зганьбились у світовому масштабі. Кожна країна вже побачила,ганебну внутрішню і зовнішню політику.
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20.02.2024 20:26 Відповісти
І які свої зовнішньополітичні ЗОБОВ'ЯЗАННЯ порушили США? Який міждержавний договір, коли підписаний? Ким?
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20.02.2024 20:51 Відповісти
Даю 100 відсотків якби путін в"їб.....в по Польщі чи Литві, еіфуя б Штати не вписались!
Всі б хвіст прижали і вдали, що нічого незамітили!
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20.02.2024 20:28 Відповісти
Та хоча путін вже в"їбав і по польщі і по румунії! І ніфуя, всі сказали, шо то Україна!
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20.02.2024 20:29 Відповісти
Я знаю коли. Коли ***** разом з трампом посадить америку на пляшку шампанського
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20.02.2024 20:30 Відповісти
пані показує свою глибоку стурбованість.., ми це вже проходили в минулому!
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20.02.2024 20:33 Відповісти
Ой краще вже мовчить.
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20.02.2024 20:38 Відповісти
Блін, я вже впевнений що без Сталіна який в м'ясних штурмах завалив 8 млн радянських солдат, США ніколи б не виграла війну проти Гітлера. Поскавчали б трохи і зробили вигляд що так і треба. Японію змогли перемогти лише за допомогою ядерки, бо інакше ніяк.
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20.02.2024 20:41 Відповісти
А була хоч одна війна, яку США виграли?
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20.02.2024 20:53 Відповісти
Так, була. На Тіхоокеанськом театрі воєнних дій. Акт про капітуляцію Японії та завершення 2-ї світової війни хто підписував? Чи ти історію у школі не вивчав
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20.02.2024 22:42 Відповісти
Проти Японії воювали кілька держав, в т.ч. і срср. Схилити до капітуляції її вдалося лише за допомогою атомних бомб. Тобто, ні про яку перемогу США говорити тут не варто.
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21.02.2024 08:21 Відповісти
Атомні бомби чії були? Капітуляцію де підписували? На цьому ТВД Срср воювала тільки в Маньчжурії та на Сахаліні. Весь інший Тихоокеанський ТВД визволяли США. А шо США в Нормандії не висаджувались і з німцями не воювали, Францію не визволяли? І капітуляцію Німеччини не підписували? А Ірак Кувейт? Ти чого хочеш від мене почути Федоров? Те що завжди совок перемогав? Це б ти моєму дядькі сказав, який в Афгані воював і отримав важке поранення, ось він би тебе на йух відразу послав з твоїми кацапськимиказками….
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21.02.2024 14:33 Відповісти
Твої хвалені США щоб змусити капітулювати країну, яка набагато менша і слабша, кинули дві атомні бомби. На країну, якій нічим було від них захиститись і нічим відповісти. Це теж саме, чим погрожує нам куйло, напавши на слабшу країну і обісравшись. А потім твої хвалені США обісрались в Кореї і В"єтнамі, а ще пізніше в Лівії, Іраку, Сірії і Афганістані.
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21.02.2024 14:47 Відповісти
А якщо б вони на фашистську германію кинули ці бомби ти те ж би так саме ридав про бідну германію та про бідного фюрера якому нічим було відповісти. А Японія була союзником Гітлера чи ти забув? Розкажи мені як Штати обісрались в Лівії Іраку та в Сірії. Ти нічого не поплутав? В Кореї американці воювали під егідою ООН. Назви хоча б одну територію яку США окупувала та приєднала (як рашка)? Може ти взагалі нарешті як і всі кацапи їх пендосами назвеш. Відкрий лічіко Гюльчатай… взагалі шо ти від мене хочеш кацапчик? Як би там не було, Штати залишаються нашим головним товаришем та партнером.
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21.02.2024 15:01 Відповісти
Головний товариш та партнер поступає з нами так, як із Іраком, Лівією, Сірією та Афганістаном. Нагадив, наобіцяв - і в кущі на півдорозі.
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21.02.2024 15:21 Відповісти
Щось давав Трамп щось Байден потім вони попересирались. Байден як і Обама сцикло, Трамп непередбачений. Але США це не тільки оболдуї при владі. Вважаю що розум переможе. Нажаль інших партнерів проти рашки в нас не має….
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21.02.2024 22:46 Відповісти
The main lesson of WWII is not that one should not appease an aggressor, but that you should never get into an all-out fight with a strong, stable and determined authoritarian regime unless you have another strong, stable and determined authoritarian regime on your side who will do most of the fighting for you. The recent events show that this lesson was learned quite well.
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20.02.2024 21:18 Відповісти
після Будапештської брехні, і ще багатьох таких самих брехливих лицемірних американських обіцянок ,про захист України її народу ,і недоторканість границь ,українці також мабуть впевнені,що це може бути чергова американська лицемірно- фальшива муйня,на котру не те ,що розраховувати,але й дуже сподіватися -не варто...
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20.02.2024 20:47 Відповісти
Який пункт "Будапешту" не виконали США або ВБ? Конкретно, будь ласка. З цитатою.
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20.02.2024 20:52 Відповісти
Та не звертай уваги їм би тильки щоб щось ляпнуть. Усі коди запуску ракет були у русні, за 20 років ядерні заряди прийшли би у негідність. Половину би порізали на продаж країнам ізгоям и сами стали би ізгоєм.
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20.02.2024 23:16 Відповісти
та не звертай уваги на всяку прорашистську куйню,про якісь коди ,яку втирає той,хто зеленого поняття немає, котрі не можна перекодувати,або би щось там порізали і стали б непридатними.Не варто слухати цю відверто прорашистську куйню і що це так.варто подивитися на Північну Корею, а ще подумати ,якими ракетами Україна виводила до недавнього часу в космос американські.французькі супутники і яке відношення мають ці ракети.до тих.що порізали.а чи є щось подібного в цих ракетах котрі були порізані і котрі виготовлені в Україні для винесення супутників в космос.Пункти шукай сам.Знаходиш Будапештський папірець і дальше думаєш,що виконано із написаного в цьому папірці ,(а чи це є звичайна лицемірна брехня по відношенні до України і її народу)
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21.02.2024 10:25 Відповісти
Злив щодо "Будапешту" зараховано.
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21.02.2024 10:59 Відповісти
дякую "лічильнику" , котрий "зараховує" "Будапешт" ,як відверту світову брехню проти України і її народу ,котра привела до кровопролиття і масових жертв українського народу, саме через невиконані обіцянки світових аферистів .
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21.02.2024 21:18 Відповісти
Який пункт "Будапешту" не виконали США або ВБ? Конкретно, будь ласка. З цитатою.
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21.02.2024 22:21 Відповісти
Мабуть, років за 20, коли виздихають сьогоднішні республіканські покидьки разом з рудою абізяною трампом?
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20.02.2024 21:00 Відповісти
Час вже перестати заглядати до рота імпотентам. Слід шукати більш притомних союзників, бо врешті ми сам на сам залишимось не тільки з паРашею, аз її віссю зла.
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20.02.2024 21:08 Відповісти
SHAME ON THE USA!!!
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20.02.2024 21:20 Відповісти
The spoon is needed in time for dinnner.
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20.02.2024 21:29 Відповісти
Хараша лошка к абєду, а лопата サハリンや彼が掌握した他の場所にクソカツァップを埋めるために。
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20.02.2024 21:37 Відповісти
а американці і дають Україні ложку, правда хрин нею пообідаєш,вони в цій ложці для України насвердлили свердлами брехні і обіцянок - дирок
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21.02.2024 21:23 Відповісти
Говорити і обіцяти це не каміння таскати, нажаль рішучості не вистачає бо знають що мають справу з божевільними московитами.
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20.02.2024 21:44 Відповісти
Коли москалі дойдуть до Дніпра
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20.02.2024 21:45 Відповісти
Надо поторопиться бы...
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20.02.2024 22:27 Відповісти
А тим часом ви українці хоч пропадайте, нам це по йух! Байден тичмо, чому ти ленд-ліз так і не подписав, чому не дав далекобійні ракети і літаки, чому твоя допомога вимірюється на десятки та сотні примірників а не тисячі та десяткі тисяч? Ось і получається що ти старе сцикло, сциш і плешивого гітлера і трампа. Чим ти краще обами ніяк не можу зрозуміти?
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20.02.2024 22:49 Відповісти
пиндосские выродки
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21.02.2024 01:07 Відповісти
 
 