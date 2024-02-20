Я впевнена в тому, що це станеться, але час мені невідомий, - посол Брінк про голосування Конгресу США за допомогу Україні

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк упевнена, що Конгрес схвалить законопроєкт про допомогу Україні, але не може назвати час ухвалення такого рішення.

Про це американський дипломат заявила на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас немає "плану Б", тому що ми на 100% зосереджені на "плані А": Конгрес схвалює запит президента, і він підписує додатковий запит для України", – сказала вона.

Брінк підкреслила, що в американській системі за Конгресом залишається питання часу для ухвалення цього рішення.

"Я можу сказати, що мала дві розмови зі спікером (Палати представників США Майклом Джонсоном – ред.). Він підтримує Україну та розуміє, наскільки важливо, щоб Росія програла в цій війні, але Конгрес визначатиме час для цього кроку. Я впевнена в цьому, але час мені невідомий", – зазначила посол США.

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Дипломат додала, що вона і вся команда президента Джо Байдена шалено тисне, аби якомога швидше було ухвалене рішення про допомогу Україні.

Брінк також пояснила, що запит президента складається з трьох частин: безпекова складова, що включає зброю, пряма бюджетна підтримка та економічна підтримка. За словами посла, пряма бюджетна підтримка спрямована на допомогу Україні досягти самодостатності, зокрема це інвестиції для зростання експорту та в енергетичну інфраструктуру.

"Я впевнена, що підтримка буде ухвалена. Терміни і точний склад – про це мені невідомо. Це дуже політичне питання, яке мені не передбачити. Але можу сказати, що ми надаємо найсильніші аргументи стосовно того, чому це необхідно, чому це не безстроковий запит, чому вам важливо бути успішними не лише на полі бою, але й бути в безпеці в економічному плані", – сказала посол США.

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