УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13214 відвідувачів онлайн
Новини
1 605 2

Двоє людей загинуло внаслідок влучання ворожого дрона-камікадзе в автівку в Куп’янському районі, - Синєгубов

Російський дрон-камікадзе вбив двох людей в Куп'янському районі

В Куп’янському районі ворожий дрон влучив у автівку, внаслідок цього померло 2 людей.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, близько 16:50 в селі Петропавлівка Куп‘янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе. 

"В автівці було троє пасажирів. 38-річний цивільний водій та 50-річний цивільний чоловік загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями доставлена в медичний заклад", - написав очільник ОВА.

Він зазначив, що всі троє - робітники місцевої ферми. Вони поверталися додому після роботи.

Читайте також: Унаслідок влучання ворожого БпЛА в будинок на Сумщині загинула родина: мати і двоє синів та дві їхні родички. ФОТО (оновлено)

Автор: 

обстріл (28486) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Покажіть це жирним селюкам Пшек ви ібаним !!!
показати весь коментар
20.02.2024 20:16 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2024 20:22 Відповісти
 
 