США оголосять масштабний пакет санкцій проти Росії у зв’язку зі смертю Навального, - Кірбі

Цієї п’ятниці 23 лютого США оголосить новий пакет санкцій проти РФ.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Які б історії російський уряд не розповідав світові, очевидно, що президент Путін і його уряд відповідальні за смерть Навального. У відповідь на це та за розпорядженням президента Байдена ми оголосимо про масштабний пакет санкцій у п’ятницю цього тижня",- сказав він.

За його словами, санкції матимуть на меті "притягнути Росію до відповідальності" за те, що сталося з Навальним, а також за всі її дії, пов’язані з жорстокою війною Росії проти України.

Також Кірбі підкреслив, що найпотужнішою відповіддю на дії Путіна та його режиму з боку США мало би стати ухвалення Конгресом законопроєкту з додатковим фінансуванням допомоги Україні.

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