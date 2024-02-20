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Новини
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США оголосять масштабний пакет санкцій проти Росії у зв’язку зі смертю Навального, - Кірбі

кірбі

Цієї п’ятниці 23 лютого США оголосить новий пакет санкцій проти РФ.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Які б історії російський уряд не розповідав світові, очевидно, що президент Путін і його уряд відповідальні за смерть Навального. У відповідь на це та за розпорядженням президента Байдена ми оголосимо про масштабний пакет санкцій у п’ятницю цього тижня",- сказав він.

За його словами, санкції матимуть на меті "притягнути Росію до відповідальності" за те, що сталося з Навальним, а також за всі її дії, пов’язані з жорстокою війною Росії проти України.

Також Кірбі підкреслив, що найпотужнішою відповіддю на дії Путіна та його режиму з боку США мало би стати ухвалення Конгресом законопроєкту з додатковим фінансуванням допомоги Україні.

Читайте також: Грузія не запроваджуватиме санкції проти Росії, - прем’єр Кобахідзе

Автор: 

росія (65191) санкції (11831) США (22840) Навальний Олексій (612) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+10
Ні, надпотужні настільки шо в ЄС навіть почали ще більше закуповувати кацапсячої нафти та дизельки.
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20.02.2024 20:43
+8
То то вбивства сотень тисяч українців недостатньо для санкцій? А цілий навальний обурив аж настільки??
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20.02.2024 20:58
+6
Безпрецедентно глибоко стурбуються, безмежно глибоко занепокояться, і пригрозять офігенно велики пальчиком...
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20.02.2024 20:44
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Мабуть пекельні
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20.02.2024 20:41 Відповісти
Ні, надпотужні настільки шо в ЄС навіть почали ще більше закуповувати кацапсячої нафти та дизельки.
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20.02.2024 20:43 Відповісти
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20.02.2024 20:45 Відповісти
Польські комуняки **********.
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20.02.2024 20:47 Відповісти
польська влада - повний імпотент
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20.02.2024 20:50 Відповісти
усі комуняки такі
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20.02.2024 21:45 Відповісти
Ze Stanami Zjednoczonymi putin вже зробив порядок.
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20.02.2024 20:48 Відповісти
Якщо вони і далі так будуть робити і так думати то до них ***** точно прийде.
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20.02.2024 20:51 Відповісти
поляки реально тупі
думають як путін захопить Україну то перестане вирощувати пшеницю
навпаки - використає пшеницю як зброю проти тих же поляків
до речі - експорт пшениці з росіі в ЄС вже сягнув максимуму

https://www.rbc.ru/business/02/12/2023/656ad6bf9a7947e47e6f0ccd Россия вернулась в пятерку лидеров по экспорту зерна в Евросоюз
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20.02.2024 21:04 Відповісти
Шо то значить "потужні санкції" від ЄС
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20.02.2024 21:06 Відповісти
Х.. тобі, а не Україна.
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20.02.2024 21:51 Відповісти
Ну ***** ж не тільки з України може прийти. Карту глянь. Як там північ Польщі почувається?
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20.02.2024 23:05 Відповісти
На 2021-27 роки Польща отримає з бюджету ЄС 160 млрд євро. З цієї суми 125 млрд євро - це безповоротні дотації, натомість 34 млрд євро - позики.
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20.02.2024 21:02 Відповісти
а нам 50 млрд 4 месяца рожали. Поляки важнее видать
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21.02.2024 01:02 Відповісти
Доведи.
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20.02.2024 22:04 Відповісти
Ага, не смішіть уже ті руські валєнки, вони і так смішні.
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20.02.2024 21:19 Відповісти
"США продлили разрешение на импорт российских лосося, минтая и краба"-перша санкцiя вже зостасована
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20.02.2024 23:47 Відповісти
Сила! Про зброю для ЗСУ нічого не чути??
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20.02.2024 20:43 Відповісти
Безпрецедентно глибоко стурбуються, безмежно глибоко занепокояться, і пригрозять офігенно велики пальчиком...
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20.02.2024 20:44 Відповісти
. Налякали їжака голою дупою.
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20.02.2024 20:45 Відповісти
А коли ви пакет зброї нам передасьте.
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20.02.2024 20:45 Відповісти
Заборонять експорт матрьошок та балалаєк до США?
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20.02.2024 20:45 Відповісти
срасія ще від минулих ваших сранкцій ніяк не оговтається
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20.02.2024 20:45 Відповісти
Масштабна санкційована закупівля вуглеводнів з Росії!
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20.02.2024 20:46 Відповісти
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20.02.2024 20:49 Відповісти
куйло задоволено потирає руки,знову американці "зарібок", називають "санкціями"
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20.02.2024 20:50 Відповісти
Заборонять в'їзд до США начальнику в'язниці за полярним колом.
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20.02.2024 20:51 Відповісти
То то вбивства сотень тисяч українців недостатньо для санкцій? А цілий навальний обурив аж настільки??
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20.02.2024 20:58 Відповісти
там лично Байден обещал несколько лет назад. а то ж выборы, а там любят тыкать невыполненными обещаниями (и обычно с последствиями, потому что разделение властей, законы, равенство, братство и граждане, а не холопы)
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20.02.2024 22:59 Відповісти
Заборонять експорт сірників в Краснодар!

Імпотенти американські!
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20.02.2024 20:59 Відповісти
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20.02.2024 21:01 Відповісти
Тепер з впевненістю можна сказати, що американці здулись і їхнє слова неварте паперу на якому написані якісь гарантії!

ПІЗД.....АБОЛИ і сцикуни !
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20.02.2024 21:03 Відповісти
Забали... Просто дайте нам зброю... якщо хочете помститися за навального.
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20.02.2024 21:04 Відповісти
санкції...це вже звучить як знущання. північнокорейські ракети зроблені з комплектуючих, які майже всі виготовлені в так званому цивілізованому світі, а країна свИна під такими санкціями, що паРаші дуже далеко до них. в ракетах свИна рабами свИна зроблена тільки труба, решта зроблена американцями, німцями, фінами, британцями, канадцями, японцями.
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20.02.2024 21:06 Відповісти
Як завжди із заявами США - з великого грому мало дощу.
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20.02.2024 21:20 Відповісти
Слабо віриться у ваші санкції але хоть якась користь від дохлого бутерброда.
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20.02.2024 21:24 Відповісти
Ніккі Хейлі, яка претендує на висунення кандидатом на пост глави держави від Республіканської партії:

"Джо Байден перевернув нашу країну з ніг на голову. Це ненормально, коли мільйони мігрантів незаконно перетинають наш кордон, а їх навіть не зупиняють. Це ненормально, коли школи приділяють більше уваги гендерним займенникам, ніж читанню і математиці. Стрімке зростання цін і злочинності - це ненормально. Війни в Європі та на Близькому Сході - це ненормально. І за це все несе відповідальність Джо Байден", - сказала вона, виступаючи перед своїми прихильниками в місті Грінвілл (штат Південна Кароліна).

А я додам, що заради того, щоб вільно впускати мільйони нелегалів у США, Байден не дає снаряди Україні - це ненормально
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20.02.2024 21:33 Відповісти
Зараз прийдуть прихильники Байдена, та почнуть вимагати докази - що це правда, і що це не подобається американцям.
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20.02.2024 22:15 Відповісти
з дохлого бутерброда хоч якась користь
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20.02.2024 21:38 Відповісти
Аххахаха!!! Масштабные санкции)) знаем мы ваши пустые слова,позор Америке,увы она уже не великая
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20.02.2024 21:46 Відповісти
Это точно.
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20.02.2024 22:09 Відповісти
Навпаки, за вбивство москаля треба знiмати санкцii! Заохочувати треба!
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20.02.2024 22:05 Відповісти
А коли будуть надпотужні санкції за стирання з лиця Землі наших міст,сіл і вбивство десятків тисяч наших людей?
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20.02.2024 22:12 Відповісти
это менее важно чем смерть навального(
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21.02.2024 01:04 Відповісти
Відомо знову якомусь дибілу з мухосранська заборонять в'їзд в сша
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20.02.2024 22:13 Відповісти
Не понятно, санкции из-за Навального или из-за Украины?
А то както получается, если бы не Навальный, то новых санкций бы не было.

"Также Кирби подчеркнул, что самым мощным ответом на действия Путина и его режима со стороны США должно стать принятие Конгрессом законопроекта с дополнительным финансированием помощи Украине."
непонятно при чем тут Навальный к помощи Украине
получается без Украины, мощного ответа нет и не может быть.
да уж...
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20.02.2024 22:20 Відповісти
Смерті тисяч укранців на жаль не є зараз темою розмов на Заході.
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20.02.2024 22:25 Відповісти
Чекай кірбі,санкції на двірників , на сараї і на бармалеїв з днр ми вже бачили!Ви або забороняйте своїм виробникам реально експортувати напівпровідники і чіпи до таких країн як китай грузія туречина і всякі казахстани,або не смішіть наші тапки!В ракеті жировика 60% ваших комплектуючих,альо кірбі,як це розуміти...!!!Хлопці ви або щось робіть,або ***** в 25 році йде на нато.
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20.02.2024 22:41 Відповісти
Печатайте сразу этот список на туалетной бумаге, товарищ кирби.
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20.02.2024 23:06 Відповісти
вбиства українців кожного дня то таке,так Кірбі?
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20.02.2024 23:25 Відповісти
Разрушительные санкции...знаем.Снова внесут пять каких то бомжей и трех блдей в какой то там список и будут надувать щеки до красных рож...Но *****,как то покуй до сих пор.Позорники
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20.02.2024 23:54 Відповісти
Так на куйла навiдь термозаряд неподiе. Але не в усих е бункер.
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21.02.2024 00:25 Відповісти
 
 