США оголосять масштабний пакет санкцій проти Росії у зв’язку зі смертю Навального, - Кірбі
Цієї п’ятниці 23 лютого США оголосить новий пакет санкцій проти РФ.
Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Які б історії російський уряд не розповідав світові, очевидно, що президент Путін і його уряд відповідальні за смерть Навального. У відповідь на це та за розпорядженням президента Байдена ми оголосимо про масштабний пакет санкцій у п’ятницю цього тижня",- сказав він.
За його словами, санкції матимуть на меті "притягнути Росію до відповідальності" за те, що сталося з Навальним, а також за всі її дії, пов’язані з жорстокою війною Росії проти України.
Також Кірбі підкреслив, що найпотужнішою відповіддю на дії Путіна та його режиму з боку США мало би стати ухвалення Конгресом законопроєкту з додатковим фінансуванням допомоги Україні.
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думають як путін захопить Україну то перестане вирощувати пшеницю
навпаки - використає пшеницю як зброю проти тих же поляків
до речі - експорт пшениці з росіі в ЄС вже сягнув максимуму
https://www.rbc.ru/business/02/12/2023/656ad6bf9a7947e47e6f0ccd Россия вернулась в пятерку лидеров по экспорту зерна в Евросоюз
равенство, братствои граждане, а не холопы)
Імпотенти американські!
ПІЗД.....АБОЛИ і сцикуни !
"Джо Байден перевернув нашу країну з ніг на голову. Це ненормально, коли мільйони мігрантів незаконно перетинають наш кордон, а їх навіть не зупиняють. Це ненормально, коли школи приділяють більше уваги гендерним займенникам, ніж читанню і математиці. Стрімке зростання цін і злочинності - це ненормально. Війни в Європі та на Близькому Сході - це ненормально. І за це все несе відповідальність Джо Байден", - сказала вона, виступаючи перед своїми прихильниками в місті Грінвілл (штат Південна Кароліна).
А я додам, що заради того, щоб вільно впускати мільйони нелегалів у США, Байден не дає снаряди Україні - це ненормально
А то както получается, если бы не Навальный, то новых санкций бы не было.
"Также Кирби подчеркнул, что самым мощным ответом на действия Путина и его режима со стороны США должно стать принятие Конгрессом законопроекта с дополнительным финансированием помощи Украине."
непонятно при чем тут Навальный к помощи Украине
получается без Украины, мощного ответа нет и не может быть.
да уж...