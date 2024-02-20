Протягом 20 лютого росіяни завдали 1 ракетного та 99 авіаційних ударів, здійснили 82 обстріли з РСЗВ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів росіян по території України протягом 20 лютого 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 99 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Логічно було би почати швидко зменшувати кількість цих літаючих проблем.