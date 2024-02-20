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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 20 лютого росіяни завдали 1 ракетного та 99 авіаційних ударів, здійснили 82 обстріли з РСЗВ, - Генштаб

обстріл

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів росіян по території України протягом 20 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 99 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури".

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Автор: 

Генштаб ЗС (6578) обстріл (28486)


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Странная картина сбили за 3 дня 6 самолетов, а количество авиаударов кацапни в сутки выросло в два раза.
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20.02.2024 23:57 Відповісти
Це схоже на велику кількість проблем. Проблем з крилами і з бомбами.

Логічно було би почати швидко зменшувати кількість цих літаючих проблем.
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21.02.2024 02:59 Відповісти
 
 