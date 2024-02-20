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Новини
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Гетманцев пояснив, чому не може назвати відповідальних за неефективну боротьбу з нелегальним тютюновим ринком

гетманцев

Голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що розв’язати проблему із нелегальним ринком тютюну в Україні можна лише притягаючи до персональної відповідальності правоохоронців, які не вживають необхідних заходів для подолання цього питання.

Про це Гетманцев повідомив під час пресконференції щодо детінізації тютюнового ринку у відповідь на питання Цензор.НЕТ стосовно посадових осіб, відповідальних за зростання нелегального ринку тютюну.

"Я, як особа відповідальна, не можу називати прізвищ. Бо, якби я називав ті чи інші прізвища, мав би беззаперечні докази участі та причетності людини до того чи іншого злочину. Бо покриття нелегального ринку тютюну - це є злочином. Але власне людина, яка має логіку та має розум, може встановити причетних через функціонал правоохоронних органів, який не виконується, на жаль, сьогодні", - сказав Гетманцев.

Гетманцев також додав, що попри перевиконання минулорічного бюджету на 13,7%, все одно ми бачимо дослідження, відповідно до яких, на жаль, по року 21,8% тютюну в тіні.

"Це рекордний показник за всю історію нашої незалежності", - зазначив парламентар, додавши, що це понад 20 млрд грн недонадходжень до держбюджету.

Також читайте: Гетманцев хоче заборонити алкоголь і тютюн зі старими акцизними марками, бізнес прогнозує збитки

Автор: 

контрафакт (225) тютюн (535) Гетманцев Данило (882)


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Топ коментарі
+28
Хіба можливо назвати семе самого
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20.02.2024 20:50
+17
Ви, блаЗЄнські виродки, два роки війни легально й масово торгували підробленими цигарками без жодних акцизних марок.

чума на вас і на 73% ідіотів, що привели вас до влади!
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20.02.2024 20:53
+13
Данило Олександрович Гетманцев; род. 26 апреля 1978, Киев) - украинский политик, юрист и адвокат. Был помощником народного депутата Украины от «Партии регионов» Владимира Сивковича. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
Сивкович- агент ФСБ. У каких зебилов ещё остались вопросы?
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20.02.2024 21:00
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Хіба можливо назвати семе самого
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20.02.2024 20:50 Відповісти
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20.02.2024 20:52 Відповісти
Хахаха. Во деревня-то! Ну ты даешь... Кто ж его посадит, он же памятник!!!
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20.02.2024 21:10 Відповісти
млядьська,сучья влада
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20.02.2024 21:22 Відповісти
Ну правоохоронці вкурили і не не будуть вони з собою боротися
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20.02.2024 20:52 Відповісти
Не можна назвати, тому що якщо показувати пальцем - можна собі в глаз фінгером впиндряти!
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20.02.2024 20:53 Відповісти
Ви, блаЗЄнські виродки, два роки війни легально й масово торгували підробленими цигарками без жодних акцизних марок.

чума на вас і на 73% ідіотів, що привели вас до влади!
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20.02.2024 20:53 Відповісти
Довбодятли, зробіть адекватний акциз і проблема відпаде як лайно від підошви сама собою!
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20.02.2024 20:54 Відповісти
Так тому і не робиться нормальний акциз. 😊 Вони не долботятли - долбодятли ті, хто за таких голосує.
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20.02.2024 21:20 Відповісти
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20.02.2024 20:55 Відповісти
Чого те падло не випаде з балкону? Чого Гетманцева ніхто не приб'є табакеркою табуреткою?
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20.02.2024 20:58 Відповісти
... так же вийде на самого себе.
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20.02.2024 20:59 Відповісти
Голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев... - далі вже можна не читати ))
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20.02.2024 21:00 Відповісти
Данило Олександрович Гетманцев; род. 26 апреля 1978, Киев) - украинский политик, юрист и адвокат. Был помощником народного депутата Украины от «Партии регионов» Владимира Сивковича. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
Сивкович- агент ФСБ. У каких зебилов ещё остались вопросы?
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20.02.2024 21:00 Відповісти
Отже, майже 10 років 'реформ' правоохоронних органів не дали бажаних результатів - правоохоронні органи виявилися нездатними в елементарному. Питання - чи відбулась реальна реформа правоохоронних органів?
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20.02.2024 21:04 Відповісти
форму патрульним змінили - ось суть реформ
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21.02.2024 05:57 Відповісти
Відкрию цьому агенту сівковича страшну таємницю - там годуються всі!
Поліція, ДБР, БЕБ, прокутатура, СБУ, податкова і народні депутати.....
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20.02.2024 21:05 Відповісти
Утконос в доле .Что тут размышлять...
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20.02.2024 21:05 Відповісти
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20.02.2024 21:07 Відповісти
Свої люди
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20.02.2024 21:26 Відповісти
Эта вся история с нелегальными сигаретами , началась после прихода Зеленского . Торговые точки были практически СТАЦИОНАРНЫМИ на которых отпускались сигареты без акциза. Менты им вопросов НЕ задают ,от слова совсем.
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20.02.2024 21:10 Відповісти
Фігню кажете. Купа подібного було і за пороха і за Яника. Вам мабуть 16 років, ви не пам'ятаєте.
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21.02.2024 14:58 Відповісти
Тоже торговали безакцизными сигаретами , но не в таких масштабах и не так нагло. В Киеве на улицах стоят столы с которых ЕЖЕДНЕВНО продают безакцизные сигареты . Менты ходят , и нехрена не замечают.
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21.02.2024 15:37 Відповісти
Вже 30 років кіосками з цигарками володіють менти і без усяких терміналів тільки готівка.
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20.02.2024 21:11 Відповісти
Ну от я той споживач "нелегального тютюну". Якби ціна на цигарки була відповідною до зарплат та пенсій то я б і далі купував цигарки, а не замовляв тютюн кілограмами, гільзи пачками і не виготовляв би цигарки самостійно. Тепер відомство гетьманцева з мене в бюджет отримує 20% ПДВ на почтові послуги. Кількість таких "тютюнозалежних уклоністів" з зростанням цін на тютюнові вироби лише збільшується. З цим нічого зробити не можна зберігаючи мізерні зарплати. Навіть якщо заблокують увесь тютюновий ринок то принципово стану вирощувати тютюн самостійно. На рік потрібно від 6 до 12 кг. листя. Це від 0,5 до 1 сотки землі...
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20.02.2024 21:14 Відповісти
Тіко насіння нормальне купіть - бо колись курив самосад так після першої затяжки в голові термоядерна бімбочка бахнула .
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20.02.2024 23:34 Відповісти
може кращи покинути палити?
це просто, я так сто разів вже робив 🤣
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21.02.2024 05:58 Відповісти
Я ніколи нікому нічого, Я ніколи нікому нізащо, Але інколи декому дещо, | Та хіба ж то не можна, чи що? Я ніколи нічого не чую, Я нічого не бачу й мовчу, Але інколи дещо про когось, Та хіба ж заборониш, чи що? (С)
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20.02.2024 21:19 Відповісти
Чому всі зелені "слуги" викликають стійку "потужну" огиду, і цей упир один із перших
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20.02.2024 21:21 Відповісти
Бо це він сам і крешує)
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20.02.2024 21:23 Відповісти
та він нам в очі сцить!
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20.02.2024 21:37 Відповісти
Одна рука принимает законы по бешенным акцизам,податкам и поборам,другая рука обходя эти законы гребет бабло лопатой,одна рука блокирует поднакладные,другая,за жирные хабари,их разблокирует,кто же эта таинственная личность? никто и не догадывается.
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20.02.2024 21:42 Відповісти
Це уйобок повинен був здохнути ,ще після того як заблокував фінансування армії.
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20.02.2024 21:43 Відповісти
Зато ухилянтіа борзо ловлять і за журналістами підглядають хвацько )))
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20.02.2024 21:56 Відповісти
Соромиться назвати прізвища - свята дитина. Хоча й голова цілого комітету. Це вже не знущання навіть.
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20.02.2024 22:00 Відповісти
це сеча в очі
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21.02.2024 06:00 Відповісти
Це якіїсь сюр - мені відомо,хто краде,але я не розповім!Я так вважаю,що і даня в долі.
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20.02.2024 22:07 Відповісти
Це він пил лохорату вчергове в очі пускає...думає що всі дивляться лише "тєлємарахвон"...😊
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21.02.2024 01:14 Відповісти
Поясніть дебілу гетманцеву, що за покриття злочину теж є кримінальна відповідальність ! Ой ! Про що це я ... Ворон ворону ж око не виклює...
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20.02.2024 22:16 Відповісти
Міг не виляти дупою. І так всім відомо. Бо контрафактний цигарковий бізнес платить щедрі "членські внески" в ОПу.
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20.02.2024 22:20 Відповісти
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21.02.2024 00:43 Відповісти
Косят под дураков. Миллионы покупают контрафакт, десятки тысяч его продают. А большие професионалы среди ментов, налоговиков, сбуушников этого не видят, получая зарплаты больше солдат на фронте и имея еще и погоны, ордена и благодарности за службу. Возможно проще уволить всех кто должен заниматься борьбой с не законной продажей сигарет и алкоголя. Да и заодно тех кто "борется" с наркотой.
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20.02.2024 22:21 Відповісти
Мудрий-вчить, розумний-робить. А дебіл-шукає...
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20.02.2024 23:00 Відповісти
Поки цей пан матиме стосунок до фінансів та митниці- бізнес буде в важкому становищі як і економіка країни...бо його совковий менталітет не дає йому мислити прогресивно та консолідовано...хоча там всі "менеджери" такі...
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21.02.2024 01:12 Відповісти
Йе ше та тварюка. Хелайно не візьме кого небудь у своє стадо
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21.02.2024 07:22 Відповісти
Ну да, это ж не народ без суда и следствия хватать в бусы, везти куда-то и избивать в ТЦК!

Это ж бандитов и корупционеров ловит надо, и мусаров продажных прикрыть.

Конечно для Зе-власти такое сложно, им только народ пощимить. Ну это цирк такое слушать от министров.
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21.02.2024 11:32 Відповісти
Не його робота винних називати. Нехай прокуратура працює нормально.
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21.02.2024 14:57 Відповісти
А тут як в суді не можна назвати поки вину не доведено от і все
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21.02.2024 23:27 Відповісти
Потрібно зробити все надможливе щоб винні понесли відповідальність, щоб робота на всіх рівнях йшла з максимальною ефективністю і щоб нарешті побороти нелегальний ринок
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21.02.2024 23:37 Відповісти
 
 