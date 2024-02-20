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Новини Війна
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З початку року ми передали 110-й бригаді під Авдіївку 900 FPV-дронів, - Порошенко

порошенко

Петро Порошенко повідомив, що 110-й бригаді ЗСУ, яка два роки захищала Авдіївку, тільки в останні місяці передав 900 FPV-дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Коли була критична ситуація з боєприпасами, ми згорнули низку програм і перейшли на закупівлю FPV-дронів. Я пишаюсь, що героїчній 110-ій бригаді, яка виконувала 2 роки дуже визначну роль в захисті Авдіївки, ми змогли поставити лише з початку 2024-го року більше 900 FPV-дронів", – сказав Порошенко.

"Героїчній 53-й бригаді, яка також на фланзі несла дуже важливе завдання, і там справді служать герої, я особисто приїхав, зустрівся з керівництвом бригади, і ми передали більше 800 дронів. А всього з початку року – чотири тисячі дронів. Це – 1 650 000 доларів", – зазначив лідер "ЄС".

Політик також закликав владу негайно посилити будівництво фортифікаційних споруд по всій лінії фронту.

Також читайте: Дев’ять бригад на Східному фронті отримали вантажівки, дрони, шини та хімічні грілки

Автор: 

Порошенко Петро (15174) Авдіївка (2342) дрони (4706) 110 окрема механізована бригада (107)


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Топ коментарі
+44
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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20.02.2024 21:09
+28
Був би Порошенко президентом зараз, путін і досі би мямлів про мінські домовленості
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20.02.2024 21:18
+23
а Зе ответит очередным звиздосиком....
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20.02.2024 21:06
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а Зе ответит очередным звиздосиком....
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20.02.2024 21:06 Відповісти
До того ж він якось так говорить, наче в нього кожне слово є останнім...
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20.02.2024 21:10 Відповісти
І витрачає мільярди на телемарафон, яким зомбує нарід, що все нормально, скоро.. ось..ось..помстимося...заберемо. А міг би направити на виготовлення дронів і снарядів.
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20.02.2024 21:17 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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20.02.2024 21:09 Відповісти
Був би Порошенко президентом зараз, путін і досі би мямлів про мінські домовленості
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20.02.2024 21:18 Відповісти
Молодець. А як би було бюджетне фінансування , та мобілізаційний план по виробництву зброї , для усіх приватних промислових компаній , було б щє краще .
Генерал КРИВОНОС давно про це каже.
Однак нашому наполіону це якось важко доходить.
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20.02.2024 21:19 Відповісти
О, підлога країни захвилювалась...
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20.02.2024 21:31 Відповісти
Схоже, що це ботяра - свіжина від ЗЕрмака-подоляка.
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20.02.2024 21:36 Відповісти
А ти, піздюк, дмухаєш на ЗЕбуїна чи лижеш йому сраку? Вас, уйобків, мабуть і напалм нічому не навчить - вас треба стерилізувати, щоб ви, ******, перестали плодитись! І тільки тоді, мабуть, земля України почне процвітати. Дебіли розумово-відсталі...назавжди.
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20.02.2024 21:34 Відповісти
Зесраеь негодує
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20.02.2024 21:36 Відповісти
А главзеб навiть мовчки цього не робить. так що , не рвiть серце.
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20.02.2024 22:02 Відповісти
На кожен дрон від пороха відповімо двома відосіками від найвеличнішого
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20.02.2024 21:26 Відповісти
*на правах реклами*
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20.02.2024 21:34 Відповісти
Зесрань негодує
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20.02.2024 21:37 Відповісти
Негодують усі, крім ботів та тролів.
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21.02.2024 06:52 Відповісти
А щеля передав " прівєт" і здав в черговий смертельний полон.
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20.02.2024 21:37 Відповісти
Просте пиТАння скільки дронів передало МОУ які в першу чергу повинні забезпечити військ,окрім дулі мабуть нічого
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20.02.2024 21:55 Відповісти
"З початку року ми передала 110-й бригаді під Авдіївку 900 FPV-дронів, - Порошенко..."

І плюс МО щодня передає 2740 дронів! (1 000 000 : 365 = 2739.762) .
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20.02.2024 21:55 Відповісти
Залишилось 999100 і Зелений виконає обіцянку...
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20.02.2024 21:56 Відповісти
Там еще миллион вроде обещали из Европы передать... Так что можно сказать что выполнил обещание)
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20.02.2024 22:13 Відповісти
ви не дочитали текст інфи...
за 900 FPV-дронів для 110 бригади в поточному році ви прочитали; а от на абзац "Героїчній 53-й бригаді, яка також на фланзі несла дуже важливе завдання, і там справді служать герої, я особисто приїхав, зустрівся з керівництвом бригади, і ми передали більше 800 дронів. А всього з початку року - чотири тисячі дронів" - ви не звернули уваги, тому ваша цифра боргу ЄрЗе для ЗСУ не б'є на три тисячі!
Справа в тому, що згадані в абзаці чотири тисячі дронів за ці 50 днів поточного року фондом Порошенка і ГО "Справа Громад" було передано на все ЗСУ включно з 110-ю та 53-ю ьригадами; я так стверджую, бо я дивився в'ю Пороха Світлані Орловській в прямому етері. А те, що редактори партсайту на цьому не наголосили - давайте їм вибачимо...
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20.02.2024 23:19 Відповісти
"Зеленский - герой современности. Он изменил ход истории", - боец "Азова" Ростислав Низицкий, который оборонял Мариуполь, прошёл российский плен и снова воюет

По его словам, если бы президентом был Порошенко - мы бы уже давно проиграли войну.

Видео: https://t.me/insiderUKR/70009
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20.02.2024 22:01 Відповісти
Поройтесь, мож в какой помойке еще чего нароете.
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20.02.2024 22:04 Відповісти
Дело не в "помойках", а в том что в головах... Если даже азовцы его нахваливают, то чего удивляться с простых людей.
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20.02.2024 22:15 Відповісти
А чьо тада ссылаетесь на помойку?
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20.02.2024 23:53 Відповісти
Зесрань незламно робить пердь в калюжу
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20.02.2024 22:08 Відповісти
Дуже мало, Петро Олексіович, найвеличніший Підор вже пообіцяв мільон, тож давайте прискорюйтесь!
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20.02.2024 23:13 Відповісти
ну, мільйон за бюджетні кошти, і мільйон за волонтерські - це дві різниці, як то кажуть в Одесі...
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20.02.2024 23:21 Відповісти
Просрав ти петя свого часу все що міг .маючи такий рейтинг і таку підтримку народу.ті реформи що ти спромігся зробити зі своїми дружками виявилися пшиком ..фікцією.. і завдяки саме тобі до влади прийшло це зелене непорозуміння..
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20.02.2024 23:15 Відповісти
"Петя" нічого не просрав, він як мав свій мільярд доларів, так і має. Це ви прострали Пороха і свій шанс стати нормальною країною. Ідіоти клінічні.
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20.02.2024 23:23 Відповісти
погано, що ти 73/43%зебіл навіть не втямив, що тобі та тобі подібним не захотілось жити в період життєво необхідних реформ; а захотілось через Голобородька послати МВФ в сраку...
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20.02.2024 23:24 Відповісти
Треба було б з 2014 року бізнесу платити військовий збір та озброювати армію. До відома. Військовий збір в 2014 році був введений лише для громадян. І Порошенка бізнес не сплатив і копійки. Наприклад, його аграрний бізнес: утримував із зарплати тракториста Миколи 1,5 відсотка та 1,5 відсотка не додавав орендної плати бабі Наталці за земельний пай. Думав озброїти армію і ПВО, і балістичними ракетами, і самольотами F-16 за рахунок тракториста Миколи та пенсіонерки баби Наталки. А тепер ця гнида купляє дрони, озброює армію. Це треба було робити ще з 2014 року.
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21.02.2024 06:47 Відповісти
зебобік не скавули 😀
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21.02.2024 08:12 Відповісти
дА И НЕ ГОВОРИТЕ . ЗЕБИЛ В ТО ВРЕМЯ БЫЛ 4-ЖДЫ УКЛОНИСТОМ - КОСИЛ ОТ АРМИИ... дА ШО ТАМ ТОГДА... оН ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ КОСИТ, ХОТЬ СИМВОЛИЧЕСКИ КУПИЛ БЫ всего один дрон. Не-э, канцерогенным фастфудом давится , как с голодного краю, и никаких иных благотворительных мыслей. Единственное, отдать главзебу должное, по-честному сказал, шо наглость - второе счастье.
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21.02.2024 08:38 Відповісти
дА И НЕ ГОВОРИТЕ . ЗЕБИЛ В ТО ВРЕМЯ БЫЛ 4-ЖДЫ УКЛОНИСТОМ - КОСИЛ ОТ АРМИИ... дА ШО ТАМ ТОГДА... оН ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ КОСИТ, ХОТЬ СИМВОЛИЧЕСКИ КУПИЛ БЫ всего один дрон. Не-э, канцерогенным фастфудом давится , как с голодного краю, и никаких иных благотворительных мыслей. Единственное, отдать главзебу должное, по-честному сказал, шо наглость - второе счастье.
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21.02.2024 08:39 Відповісти
За Три ліпєцьких хвабріки чому забув, патріотик?
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21.02.2024 09:25 Відповісти
 
 