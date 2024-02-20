З початку року ми передали 110-й бригаді під Авдіївку 900 FPV-дронів, - Порошенко

Петро Порошенко повідомив, що 110-й бригаді ЗСУ, яка два роки захищала Авдіївку, тільки в останні місяці передав 900 FPV-дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Коли була критична ситуація з боєприпасами, ми згорнули низку програм і перейшли на закупівлю FPV-дронів. Я пишаюсь, що героїчній 110-ій бригаді, яка виконувала 2 роки дуже визначну роль в захисті Авдіївки, ми змогли поставити лише з початку 2024-го року більше 900 FPV-дронів", – сказав Порошенко.

"Героїчній 53-й бригаді, яка також на фланзі несла дуже важливе завдання, і там справді служать герої, я особисто приїхав, зустрівся з керівництвом бригади, і ми передали більше 800 дронів. А всього з початку року – чотири тисячі дронів. Це – 1 650 000 доларів", – зазначив лідер "ЄС".

Політик також закликав владу негайно посилити будівництво фортифікаційних споруд по всій лінії фронту.

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