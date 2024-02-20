З початку року ми передали 110-й бригаді під Авдіївку 900 FPV-дронів, - Порошенко
Петро Порошенко повідомив, що 110-й бригаді ЗСУ, яка два роки захищала Авдіївку, тільки в останні місяці передав 900 FPV-дронів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Коли була критична ситуація з боєприпасами, ми згорнули низку програм і перейшли на закупівлю FPV-дронів. Я пишаюсь, що героїчній 110-ій бригаді, яка виконувала 2 роки дуже визначну роль в захисті Авдіївки, ми змогли поставити лише з початку 2024-го року більше 900 FPV-дронів", – сказав Порошенко.
"Героїчній 53-й бригаді, яка також на фланзі несла дуже важливе завдання, і там справді служать герої, я особисто приїхав, зустрівся з керівництвом бригади, і ми передали більше 800 дронів. А всього з початку року – чотири тисячі дронів. Це – 1 650 000 доларів", – зазначив лідер "ЄС".
Політик також закликав владу негайно посилити будівництво фортифікаційних споруд по всій лінії фронту.
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Генерал КРИВОНОС давно про це каже.
Однак нашому наполіону це якось важко доходить.
І плюс МО щодня передає 2740 дронів! (1 000 000 : 365 = 2739.762) .
за 900 FPV-дронів для 110 бригади в поточному році ви прочитали; а от на абзац "Героїчній 53-й бригаді, яка також на фланзі несла дуже важливе завдання, і там справді служать герої, я особисто приїхав, зустрівся з керівництвом бригади, і ми передали більше 800 дронів. А всього з початку року - чотири тисячі дронів" - ви не звернули уваги, тому ваша цифра боргу ЄрЗе для ЗСУ не б'є на три тисячі!
Справа в тому, що згадані в абзаці чотири тисячі дронів за ці 50 днів поточного року фондом Порошенка і ГО "Справа Громад" було передано на все ЗСУ включно з 110-ю та 53-ю ьригадами; я так стверджую, бо я дивився в'ю Пороха Світлані Орловській в прямому етері. А те, що редактори партсайту на цьому не наголосили - давайте їм вибачимо...
По его словам, если бы президентом был Порошенко - мы бы уже давно проиграли войну.
Видео: https://t.me/insiderUKR/70009