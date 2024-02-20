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У справах Майдану за минулий рік засуджено 18 осіб - більше, ніж за 4 попередні роки разом, - Костін

майдан

Генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону розповів про результати розслідування справ Майдану до 10-ї річниці Революції Гідності.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.

Як зазначив Генпрокурор, робота профільного Департаменту щодо розслідування цих злочинів була визначена як одна з пріоритетних. За цей час повідомлено про підозру 544 особам, з яких 63 особи засуджено. Здійснюється процесуальне керівництво у 57 кримінальних провадженнях стосовно 76 осіб, які охоплюють понад 3600 епізодів.

"Це великий обсяг, і всі ми розуміємо значення цих справ для нашого народу та для відновлення справедливості. Тому одразу після мого призначення на посаду я зустрівся з керівником Департаменту Майдану, Олексієм Донським, побачив які є труднощі та визначив цей напрям одним із пріоритетних", - зазначив Костін.

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Генпрокурор підкреслив важливість встановлення причетності Росії до впливу на представників тодішньої української влади та спецслужб з метою протиправного придушення протестів.

"Хоч в нас немає доказів того, що російські силовики безпосередньо чинили вбивства на Майдані, але РФ мала величезний вплив на ухвалення цих рішень, на весь перебіг подій, які відбувалися під час Революції Гідності", - ідеться в повідомленні.

Для слідчих і прокурорів розслідування справ Майдану залишається ключовим завданням, аби винні у цих злочинах понесли справедливе покарання. Зокрема, за минулий рік було засуджено 18 осіб — більше, ніж за 4 попередні роки разом.

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"Ми робимо для цього все можливе, зокрема зустрічаємось з членами сімей постраждалих учасників протесту. Я мав таку особисту зустріч минулого тижня. Це була складна дискусія, але ми маємо зробити все належне, аби винні були покарані…", - додав Генпрокурор.

Автор: 

розслідування (2270) злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+6
більше, ніж за 4 попередні роки разом, - Костін
===================
Дай-но вгадаю....Порох винен як завжди? Еге ж?
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20.02.2024 21:23
+6
Татаров своїх не здає
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20.02.2024 22:01
+4
Дякуємо і за це! Мабуть, Махніцкий, Ярема, Луценко… допомагають, бо чомусь за їх каденції, це було дивно загальмовано…
(Я ніколи нікому нічого, Я ніколи нікому нізащо, Але інколи декому дещо, | Та хіба ж то не можна, чи що? Я ніколи нічого не чую, Я нічого не бачу й мовчу, Але інколи дещо про когось, Та хіба ж заборониш, чи що?) - Українці праві!
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20.02.2024 21:24
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Татаров своїх не здає
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20.02.2024 22:01 Відповісти
більше, ніж за 4 попередні роки разом, - Костін
===================
Дай-но вгадаю....Порох винен як завжди? Еге ж?
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20.02.2024 21:23 Відповісти
Дякуємо і за це! Мабуть, Махніцкий, Ярема, Луценко… допомагають, бо чомусь за їх каденції, це було дивно загальмовано…
(Я ніколи нікому нічого, Я ніколи нікому нізащо, Але інколи декому дещо, | Та хіба ж то не можна, чи що? Я ніколи нічого не чую, Я нічого не бачу й мовчу, Але інколи дещо про когось, Та хіба ж заборониш, чи що?) - Українці праві!
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20.02.2024 21:24 Відповісти
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20.02.2024 21:24 Відповісти
Можна було б і більше, якби Юрик-халтурик не підчистив хвости.
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20.02.2024 21:26 Відповісти
Это урок всем. В следующий раз пленных не брать развешивать их сразу на Майдане.
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20.02.2024 21:27 Відповісти
І для кого ця локшина на вуха? Ми знаємо, що суди розглянули ті справи, половина з яких були направлені ще за попєрєдніков. Крашще напиши пане прокуроре, скільки спрв закрили по закону Савченко і поправках Лозового.
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20.02.2024 21:28 Відповісти
Ну да і всі засуджені вже давно на рашкє відпочивають, а ви їх "дистанційно" судите та локшину мудрому наріду вішаєте ... Краще нагадай як ЗЕлідор наприкінці 2019 відпустив (типу обміняв) бєркутню, яка сиділа за гратами з 2015 року за розстріл Майдану ...
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20.02.2024 21:36 Відповісти
один в своїй голові війну закінчив ...

його послідовники в своїй голові 18 осіб засудили ...

#держава_в_смартфоні
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20.02.2024 21:48 Відповісти
*********... без людей... страшно?
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20.02.2024 21:48 Відповісти
что, падлы зеленые, выборы на носу?
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20.02.2024 21:49 Відповісти
Ключове слово засуджено! А скільки посаджено за грати?
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20.02.2024 21:51 Відповісти
""ОГОЛОШЕНО ПІДОЗРУ""---навішано локшину на вуха баранам і лохам
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21.02.2024 00:38 Відповісти
Ви ще вірете цим бредням.Досить брифінгу прокуратури про те що рашка не причетна до рострілу(вчьора було по "марафону").
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21.02.2024 04:33 Відповісти
 
 