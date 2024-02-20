У справах Майдану за минулий рік засуджено 18 осіб - більше, ніж за 4 попередні роки разом, - Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону розповів про результати розслідування справ Майдану до 10-ї річниці Революції Гідності.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.

Як зазначив Генпрокурор, робота профільного Департаменту щодо розслідування цих злочинів була визначена як одна з пріоритетних. За цей час повідомлено про підозру 544 особам, з яких 63 особи засуджено. Здійснюється процесуальне керівництво у 57 кримінальних провадженнях стосовно 76 осіб, які охоплюють понад 3600 епізодів.

"Це великий обсяг, і всі ми розуміємо значення цих справ для нашого народу та для відновлення справедливості. Тому одразу після мого призначення на посаду я зустрівся з керівником Департаменту Майдану, Олексієм Донським, побачив які є труднощі та визначив цей напрям одним із пріоритетних", - зазначив Костін.

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Генпрокурор підкреслив важливість встановлення причетності Росії до впливу на представників тодішньої української влади та спецслужб з метою протиправного придушення протестів.

"Хоч в нас немає доказів того, що російські силовики безпосередньо чинили вбивства на Майдані, але РФ мала величезний вплив на ухвалення цих рішень, на весь перебіг подій, які відбувалися під час Революції Гідності", - ідеться в повідомленні.

Для слідчих і прокурорів розслідування справ Майдану залишається ключовим завданням, аби винні у цих злочинах понесли справедливе покарання. Зокрема, за минулий рік було засуджено 18 осіб — більше, ніж за 4 попередні роки разом.

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"Ми робимо для цього все можливе, зокрема зустрічаємось з членами сімей постраждалих учасників протесту. Я мав таку особисту зустріч минулого тижня. Це була складна дискусія, але ми маємо зробити все належне, аби винні були покарані…", - додав Генпрокурор.