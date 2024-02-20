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Новини
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У лікарні помер 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, який дістав ножове поранення під час нападу в Німеччині. ФОТО

Український баскетболіст Артем Козаченко, який тиждень тому зазнав важкого ножового поранення під час нападу в Німеччині, пішов з життя.

Про це повідомляє офіційна сторінка клубу АРТ "Джайантс" Дюссельдорф, за молодіжну команду якого виступали українці Артем Козаченко та Володимир Єрмаков, інформує Цензор.НЕТ.

Козаченко Артем

18-річний Козаченко після нападу перебував у лікарні у реанімації.

"За останні кілька днів його стан настільки різко погіршився, що лікарі вже нічого не могли для нього зробити", - ідеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генконсульство допомагає українському підлітку, якого побили в Німеччині, - МЗС

Нагадаємо, у Німеччині унаслідок нападу ввечері 10 лютого загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков, його друг Артем Козаченко потрапив до реанімації. Вони виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.

За даними ЗМІ, увечері 10 лютого на автобусній зупинці на площі Віллі-Брандта в місті Оберхаузені між двома групами молодих людей спалахнула жорстока суперечка. Спочатку вони сперечалися в автобусі, але перепалка завершилася фізичною сутичкою після виходу з автобуса на вищезгаданій площі. Внаслідок інциденту четверо молодих людей дістали серйозні ножові поранення, а нападники з місця злочину втекли.

Головним підозрюваним у вбивстві поліція вважає 15-річного німця турецького походження, якого було заарештовано 11 лютого, наступного дня після скоєння злочину. За співучасть у вбивстві затримано 3 підлітків: 14-річного німця грецького походження з Херне та двох сирійців віком 14 і 15 років з Гельзенкірхена.

Автор: 

Німеччина (7357) смерть (6750) українці (2539)


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Топ коментарі
+27
Потрібен український Моссад. Можливо, з іншою назвою, наприклад, "Помста".
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20.02.2024 22:06
+22
Ліваки підвели уже майже Європу до коллапсу позапускаючи туди стада аборигенів. Тепер місцеві жителі мають на них горбатитися поки ті з сімями в складі з 10 дітей з жінками,бабусями і дідусями сидять у них на шиї і нічого не роблять і бути терпимими і толерантними з ними. А якщо десь когось підірвуть,ну то буває як говориться,переживуть. Окрім того варто памятати що ліваків зажди фінансував ще совок, і зараз кацапи напевно також цим займаються,мають старі добрі стосунки так сказати. Для них нашестя аборигенів в Європі це вигідно,вони дестабілізують там обстановку. кацапи прекрасно використали війну в Сирії,щоб нагнати в Європу біженців. Можна ще згадати як вони через білорусь ще перед війною намагалися в Польщу продавлювати біженців і стає зрозуміло,що вони розуміють,що роблять і доклали свою руку також до підкукпу різних лівих дегенератів в Європі щоб ті там лобіювали толерантність і терпимість до аборигенів,плюс різними методами намагалися спрямовувати потоки біженців в Європу щоб ті там дистабілізували обстановку.
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20.02.2024 22:21
+19
Через 50 років.Турецько-арабський епос. Сага про героїв-визволителів святих земель Дойчестану від арійських варварів.
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20.02.2024 22:07
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німці мабудь понесуть квіти до посольства України. І українські громадяне у Німеччині, Польші , Франції. Нехай посольства покажуть приклад
🙏🙏🙏
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20.02.2024 22:04 Відповісти
вже фермери-ляхи себе і приклад показали ...
понесуть квіти українці , а толерантам і абэспакоэним пох..
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20.02.2024 22:15 Відповісти
Посольства мають вивісити траурні фото і поставити лампадки
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20.02.2024 22:19 Відповісти
ми маємо навести лад в Європі !

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21.02.2024 01:14 Відповісти
Потрібен український Моссад. Можливо, з іншою назвою, наприклад, "Помста".
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20.02.2024 22:06 Відповісти
треба скромно назвати - "Смерть"
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20.02.2024 22:19 Відповісти
Й перші 10 у їх списку мають бути зрадники з ОПи та ВР.
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20.02.2024 23:43 Відповісти
МСТА.
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20.02.2024 23:46 Відповісти
Він в сізо сидить- Червінський.
Групу 'Шведа' розігнали а його скмого ледве не вбило сбу.
Бурба відсторонений.

Якого мосаду вам ще треба?
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20.02.2024 23:51 Відповісти
Краще "ТВП".
Тепер Вам П*зда...
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21.02.2024 00:22 Відповісти
СМЕреКА - СМЕРТЬ КАЦАПУ !
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21.02.2024 08:09 Відповісти
Гамплик
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21.02.2024 16:43 Відповісти
Через 50 років.Турецько-арабський епос. Сага про героїв-визволителів святих земель Дойчестану від арійських варварів.
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20.02.2024 22:07 Відповісти
ну какой придурок пишет немец турецкого происхождения вы что геть апнулись головкой...может-- гражданин Германии турок по этносу.. пилять геть немцы пратились в пе..расов..
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20.02.2024 22:11 Відповісти
все вірно написано: німець, але не арієць, а турок

партайгеноссе Мюллєр в гробу перевертається

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21.02.2024 00:45 Відповісти
Не треба узагальнювати. В моему дитинствi могли покалiчить до смертi за те, що ти не з теi вулицi.
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20.02.2024 22:17 Відповісти
могли, но были ли случаи? а тут - есть, факт, еще и в передовой стране мира, как минимум экономически. потому что культура, точнее, столкновение двух.
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20.02.2024 23:15 Відповісти
Ах, да, то що бездействовала полиция мы промолчим. Порезали финансирование, понимаем. Уберити армию, полицию из любой развитой страны и посмотрите, что будет. И это даже не полицию убрали, а целое подавляющее государство, за которое мы платим деньги. Где они были в момент расправы?
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20.02.2024 23:31 Відповісти
Мого кума вбили, бо на Різдво попав в сусіднє село. 9 місяців в комі.
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21.02.2024 00:36 Відповісти
і це були: турок, грек та два сірійця ?

днище германського суспільства!
починаю вірити у сотні згвалтованих німкень в Кьольні під час карнавалу
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21.02.2024 00:47 Відповісти
подивіться на курву Сара Ваґенкнехт
Відома своїми проросійськими, антиєвропейськими та антиукраїнськими поглядами. Народилася Мати - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96 німкеня . Батько - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 іранець , який навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD Західному Берліні і мав можливість відвідувати її матір, яка проживала тоді в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 НДР , отримуючи одноденні візи.
У березні 1989 року вступила в ряди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 СЄПН (німецьку компартію) щоб «оновити систему зсередини».
Пролізла в політику через постіль Оскара Лафонтена, а зараз заснувала свою власну проросійську партєйку
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21.02.2024 01:02 Відповісти
Якесь таки дивне іранське прізвище у її батька, - Вагенкнехт.
Кнехт у німецькій мові, - це тіпа стовпчик, до якого прив'язували коняку з возом (ваген) на базарі.
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21.02.2024 03:03 Відповісти
фуля там, арійка по батьку
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21.02.2024 04:05 Відповісти
ну это уже, конечно, дно. или по - пьяни.
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21.02.2024 04:10 Відповісти
к тому же, тут все-таки дети, подростки что одни, что вторые. ходить с ножами и пихать в людей как-то \нас\ не учили.
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21.02.2024 04:12 Відповісти
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20.02.2024 22:20 Відповісти
Ліваки підвели уже майже Європу до коллапсу позапускаючи туди стада аборигенів. Тепер місцеві жителі мають на них горбатитися поки ті з сімями в складі з 10 дітей з жінками,бабусями і дідусями сидять у них на шиї і нічого не роблять і бути терпимими і толерантними з ними. А якщо десь когось підірвуть,ну то буває як говориться,переживуть. Окрім того варто памятати що ліваків зажди фінансував ще совок, і зараз кацапи напевно також цим займаються,мають старі добрі стосунки так сказати. Для них нашестя аборигенів в Європі це вигідно,вони дестабілізують там обстановку. кацапи прекрасно використали війну в Сирії,щоб нагнати в Європу біженців. Можна ще згадати як вони через білорусь ще перед війною намагалися в Польщу продавлювати біженців і стає зрозуміло,що вони розуміють,що роблять і доклали свою руку також до підкукпу різних лівих дегенератів в Європі щоб ті там лобіювали толерантність і терпимість до аборигенів,плюс різними методами намагалися спрямовувати потоки біженців в Європу щоб ті там дистабілізували обстановку.
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20.02.2024 22:21 Відповісти
Термін «абориген» aboriginalяк раз і означає місцевий
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20.02.2024 22:44 Відповісти
Маються на увазі, звісно, місцеві аборигени з місцевих африканських Аборигеній.

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21.02.2024 03:10 Відповісти
глобальний антиімперіялістичний Південь, плять...

"Єднайтесь гнані та голодні...."

український переклад Інтернаціоналу
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21.02.2024 04:08 Відповісти
= як говориться =
Як то кажуть.

= нашестя =
Навала.
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21.02.2024 02:25 Відповісти
Безперечно Біда!, Дуже шкода Хлопця. Співчуття Близьким, АЛЕ! Таке враження, що комусь дуже хочеться ы треба, поставити потрібні їм, знаки наголосу там, де це зовсім не потрібно!, не потрібно нагнітати! !, (, Таке, на жаль трапляється - Скрізь,!, І з усіма,
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20.02.2024 22:25 Відповісти
через курву анжелу німці стали боятись свого Дойчланду і вилізла альтернатива за Германію.
"Азов" направити в Германію для наведення ладу, чи що ?

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21.02.2024 01:08 Відповісти
У Германістані скоро білим буде небезпечно вийти на вулицю.
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20.02.2024 22:26 Відповісти
Наслідки "культурного збагачення" Європи. І в Україні дехто хоче таке зробити.
Співчуття родинам...
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20.02.2024 22:33 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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20.02.2024 22:39 Відповісти
Німеччину уже попереду, очікують «веселі часи», за наслідками мудрих рішень Меркель щодо «наводнення» її території, за сприяння друха валадіміра, дивними специфічними осібами, не характерних її місцевому населенню!!

"Наша головна зброя - матка палестинської жінки" (Ясір Арафат)…!
Дещо утрируючи, російський опозиційний блогер Анатолій Несміян влучно описує ситуацію: « Бізнес ХАМАС - це війна з Ізраїлем. Паливо для цієї війни - демографічний фактор сектора. Як свого часу сказав Ясір Арафат, "головна зброя Палестини - матка палестинської жінки". Сектор Газа застряг на переході між першим та другим типом відтворення населення. Існуючий рівень медицини сприяє більшого виживання дітей, у своїй народжуваність залишається лише на рівні, характерному традиційного суспільства, тобто високої. Відповідно, вкрай високий відсоток молодого населення, яке просто не має ніякої роботи та перспектив. ХАМАС надає їм роботу та перспективу - швидко та яскраво померти ».
https://enovosty.com/uk/service-ukr/topnews-ukr/full/3010-xamas-v-avangardi-antiizrailskogo-frontu
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20.02.2024 22:42 Відповісти
Не палестинської, а арабської жінки. Це сотні племен! Різниця таки є. (Arafat is, after all, on record for saying "the womb of the Arab woman is my best weapon.")
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20.02.2024 23:08 Відповісти
Німкені дуже ********** екзотичні пу і. На курортах цим матронам було мало арабских підлітків, то вони їх додому позапрошували практично.
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20.02.2024 22:47 Відповісти
Німкені дуже ********** екзотичні пу і.
************
Пу Ї (Pu Yi), - це імператор Маньчжурії (Маньчжоу Го). Тут він на обкладинці журналу Тайм 1934 року.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%97_(%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80) https://uk.wikipedia.org/wiki/Пуї_(імператор)

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21.02.2024 03:27 Відповісти
Мені здається, що справа не тільки в наданні прихистку, а й в тому щоб навчити батьків і їх дітей поважати і дотримуватися закону приймаючої країни. Не можна дозволяти жити по своїм законам, а як хочуть жити по шаріату чи ще там що, то механізм депорту має працювати як годинник.
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20.02.2024 22:56 Відповісти
Німець турецького походження це що за покруч такий? Хай походить по Туреччині, поопікується сірійськими біженцями. Що він забув у дойчів?
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20.02.2024 22:58 Відповісти
Народжений в Німеччині, батьки - турки
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20.02.2024 23:02 Відповісти
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21.02.2024 04:02 Відповісти
Влучна алегорія, у Франції те ж саме.
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21.02.2024 08:20 Відповісти
Турки самая большая диаспора из эмигрантов в Германии.. они уже 60 лет как сюда эмигрируют
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20.02.2024 23:46 Відповісти
Потрібно всім,хто перебуває за кордоном,запам*ятати-іноземці(араби,палестинці,бразильці,афроамериканці і т.д.) при перших ознаках агресії,бійки чи насильства-хапаються за ножі,куски арматури,каміння.І,без всякого остраху,вводять їх в бійку,як аргумент.Нормальної,пацанської-до якої ми привикли-розмови на кулаках,не буде.А тепер уявіть хлопців-баскетболістів і тих миршавих,недолугих ні німців ні турків.А результат-смерть,через благородство.Хай земля їм буде пухом.Найщиріші співчуття рідним і близьким.
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20.02.2024 23:48 Відповісти
Турок запросили до Німеччини після 1945 року відроджувати міста, бо вони гарні та недорогі будівельники. Їх приїхало багато, і вони дуже швидко відбудували країну. За це їм зробили пільгову можливість залишитися у Німеччині та одержати громадянство. Велика частина з них все ж таки повернулася додому, але велика частина залишилася, ще й привезли своїх жінок та дітей.
І повинна сказати, що турки - не найвеличніша головна біль Німеччини! Бо вони працьовиті, хазяйнуваті та ще й не дуже релігіозні. Проблему ставлять араби, що під шумок понаїхали з Близького сходу, чеченці, курди, марокканці. Ці справді приїздять навалою, маскуючись під біженців (паспорти "втрачають", знищують, та й кажуть, що біженці - як їх перевірити? Хоча зараз вже навчилися, і пішла хвиля депортацій). І вони таки є проблемою, бо агресивні, нероби, сидять на соціалі та розмножуються, як кролі!
А греки, італійці, іспанці мають право жити всюди в Європі, де знайдуть роботу, бо шенген.
Ну і молодь, звісно, завжди є проблемою, бо сили багато, адреналіну ще більше, а мізків ще замало!.. На жаль, сутички між підлітками - звичайна справа. Так, серед цих східних та південних людей ця проблема гостріше (бо, кажуть фахівці, адреналіну набагато більше, ніж у північних). Але, пам'ятаю, коли приїхали російські німці у великому числі, їх "діточки" давали жару, аж гай гудів! Потім подорослішали, хто дожив, і попустило...
Дуже жаль нашіх хлопчиків! Земля їм пухом!
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21.02.2024 11:03 Відповісти
Західний світ втратив вуличний інтелект.
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20.02.2024 23:06 Відповісти
Безбашенность арабов, отсуствие кульутры, подростковый период, когда кажется что можно всё и за это ничего не будет, привели, к тому, что врезультате перепалки, и даже когда уже переросло всё в решение силой... арабские подростки решили продемонстрировать свою безбашенность. Надеюсь суд огласит очень суровый приговор. Не следует всех ставить под одну гребёнку, человек человеку рознь, эти индвидумы не олицетворяют всех арабов или арабских подростков в европе. Но этих тварей конечно хотелось бы утопить в свинном жире и желать им всего наихудшего за содеянное преступление
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20.02.2024 23:35 Відповісти
Депортація всій родини -лепший приклад для ПОНАІХАВШИХ
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21.02.2024 05:41 Відповісти
там скоро жодного корінного німця не знайдеш, в Баварії так точно. Усіляка гидота понаїхала..
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20.02.2024 23:48 Відповісти
Адольф Гітлер це все передбачав. У "Майн кампф" він писав що першою цим шляхом піде Франція, котра зрештою перетвориться на африканську країну в Європі. Правда, він давав на цей процес аж три століття. Занадто оптимістичним був Адольф, треба визнати. )))

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21.02.2024 03:51 Відповісти
Приклад Югославії нічому не навчив... втім уроки Історії нікому не цікаві.
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21.02.2024 00:33 Відповісти
Украiнiц!! Я що вам заважае мати в кiшенi ножик??
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21.02.2024 07:04 Відповісти
Нічого.Тут українець забаранив цигана.Тепер судять.
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21.02.2024 08:00 Відповісти
Зато сам нi заборанений залишився !
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21.02.2024 09:08 Відповісти
Корінні німці вже давно перетворились на зіцпіссерів. І сцикливо обходять усіх темношкірих стороною. Наші мабуть не з таки - за це і поплатились.
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21.02.2024 07:11 Відповісти
Негритянський вплив у Франції? Там взагалі тринцець. Араби там взагалі космос толерантності в порівнянні з негритянським впливом. Довго писати, але розповіді реальних французів не залишають сумнівів що дуже скоро ми Францію не впізнаємо. І жовті жилети це були тільки квіточки…. Але нам своє робить. Геть від Москви!
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21.02.2024 08:41 Відповісти
ЧЕМ БОЛЬШЕ ГУЛЛИВЕР ДАЁТ ТЕМ ЛИЛИПУТЫ ЗЛЕЕ !!!
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23.02.2024 11:20 Відповісти
Пздц, в Германіі одні турки та сірійці
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23.02.2024 11:26 Відповісти
 
 