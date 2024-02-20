У лікарні помер 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, який дістав ножове поранення під час нападу в Німеччині. ФОТО
Український баскетболіст Артем Козаченко, який тиждень тому зазнав важкого ножового поранення під час нападу в Німеччині, пішов з життя.
Про це повідомляє офіційна сторінка клубу АРТ "Джайантс" Дюссельдорф, за молодіжну команду якого виступали українці Артем Козаченко та Володимир Єрмаков, інформує Цензор.НЕТ.
18-річний Козаченко після нападу перебував у лікарні у реанімації.
"За останні кілька днів його стан настільки різко погіршився, що лікарі вже нічого не могли для нього зробити", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Німеччині унаслідок нападу ввечері 10 лютого загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков, його друг Артем Козаченко потрапив до реанімації. Вони виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.
За даними ЗМІ, увечері 10 лютого на автобусній зупинці на площі Віллі-Брандта в місті Оберхаузені між двома групами молодих людей спалахнула жорстока суперечка. Спочатку вони сперечалися в автобусі, але перепалка завершилася фізичною сутичкою після виходу з автобуса на вищезгаданій площі. Внаслідок інциденту четверо молодих людей дістали серйозні ножові поранення, а нападники з місця злочину втекли.
Головним підозрюваним у вбивстві поліція вважає 15-річного німця турецького походження, якого було заарештовано 11 лютого, наступного дня після скоєння злочину. За співучасть у вбивстві затримано 3 підлітків: 14-річного німця грецького походження з Херне та двох сирійців віком 14 і 15 років з Гельзенкірхена.
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понесуть квіти українці , а толерантам і абэспакоэним пох..
Групу 'Шведа' розігнали а його скмого ледве не вбило сбу.
Бурба відсторонений.
Якого мосаду вам ще треба?
Тепер Вам П*зда...
партайгеноссе Мюллєр в гробу перевертається
днище германського суспільства!
починаю вірити у сотні згвалтованих німкень в Кьольні під час карнавалу
Відома своїми проросійськими, антиєвропейськими та антиукраїнськими поглядами. Народилася Мати - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96 німкеня . Батько - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 іранець , який навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD Західному Берліні і мав можливість відвідувати її матір, яка проживала тоді в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 НДР , отримуючи одноденні візи.
У березні 1989 року вступила в ряди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 СЄПН (німецьку компартію) щоб «оновити систему зсередини».
Пролізла в політику через постіль Оскара Лафонтена, а зараз заснувала свою власну проросійську партєйку
Кнехт у німецькій мові, - це тіпа стовпчик, до якого прив'язували коняку з возом (ваген) на базарі.
"Єднайтесь гнані та голодні...."
український переклад Інтернаціоналу
Як то кажуть.
= нашестя =
Навала.
"Азов" направити в Германію для наведення ладу, чи що ?
Співчуття родинам...
Вічна пам'ять...
"Наша головна зброя - матка палестинської жінки" (Ясір Арафат)…!
Дещо утрируючи, російський опозиційний блогер Анатолій Несміян влучно описує ситуацію: « Бізнес ХАМАС - це війна з Ізраїлем. Паливо для цієї війни - демографічний фактор сектора. Як свого часу сказав Ясір Арафат, "головна зброя Палестини - матка палестинської жінки". Сектор Газа застряг на переході між першим та другим типом відтворення населення. Існуючий рівень медицини сприяє більшого виживання дітей, у своїй народжуваність залишається лише на рівні, характерному традиційного суспільства, тобто високої. Відповідно, вкрай високий відсоток молодого населення, яке просто не має ніякої роботи та перспектив. ХАМАС надає їм роботу та перспективу - швидко та яскраво померти ».
https://enovosty.com/uk/service-ukr/topnews-ukr/full/3010-xamas-v-avangardi-antiizrailskogo-frontu
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Пу Ї (Pu Yi), - це імператор Маньчжурії (Маньчжоу Го). Тут він на обкладинці журналу Тайм 1934 року.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%97_(%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80) https://uk.wikipedia.org/wiki/Пуї_(імператор)
І повинна сказати, що турки - не найвеличніша головна біль Німеччини! Бо вони працьовиті, хазяйнуваті та ще й не дуже релігіозні. Проблему ставлять араби, що під шумок понаїхали з Близького сходу, чеченці, курди, марокканці. Ці справді приїздять навалою, маскуючись під біженців (паспорти "втрачають", знищують, та й кажуть, що біженці - як їх перевірити? Хоча зараз вже навчилися, і пішла хвиля депортацій). І вони таки є проблемою, бо агресивні, нероби, сидять на соціалі та розмножуються, як кролі!
А греки, італійці, іспанці мають право жити всюди в Європі, де знайдуть роботу, бо шенген.
Ну і молодь, звісно, завжди є проблемою, бо сили багато, адреналіну ще більше, а мізків ще замало!.. На жаль, сутички між підлітками - звичайна справа. Так, серед цих східних та південних людей ця проблема гостріше (бо, кажуть фахівці, адреналіну набагато більше, ніж у північних). Але, пам'ятаю, коли приїхали російські німці у великому числі, їх "діточки" давали жару, аж гай гудів! Потім подорослішали, хто дожив, і попустило...
Дуже жаль нашіх хлопчиків! Земля їм пухом!