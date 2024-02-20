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Новини Війна
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Росіяни упродовж дня обстріляли 7 громад на Сумщині: застосовували міномети, артилерію, РСЗВ, дрони-камікадзе і КАБи

сумщина

Протягом 20 лютого військові РФ здійснили 38 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 236 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська сільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема були обстріляні:

  • Білопільська громада: ворог бив з артилерії (47 вибухів), мінометів (61 вибухів) та РСЗВ (10 вибухів). Також відбулася атака FPV-дрона-камікадзе, внаслідок якої контузію отримав мирний житель громади.
  • Великописарівська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (15 вибухів) та обстріл з АГС (10 вибухів).
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (39 вибухів). Також здійснено атаки БпЛА "ЛАНЦЕТ" (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада: 42 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Миколаївська сільська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).
  • Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (12 вибухів).
  • Юнаківська громада: з ворожого літака здійснено скидання 3 авіаційних бомб типу "КАБ-500".

Читайте також: Протягом 18 лютого росіяни 12 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 81 вибух, - ОВА

Нагадаємо, 20 лютого о 5 годині ранку росіяни здійснили авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Унаслідок влучання ворожого БпЛА в будинок на Сумщині загинула родина: мати і двоє синів та дві їхні родички

Автор: 

обстріл (28486) Сумська область (3681)


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Я сподіваюсь ми в боргу не залишаємось?????
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20.02.2024 22:16 Відповісти
Як ? І чим ? Хіба що Зеленський привезе медальки ?
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21.02.2024 07:47 Відповісти
окупація Сумщини на порядку денному у терориста((((у вбивці перевибори на носі.
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20.02.2024 22:20 Відповісти
Хоча б дЄрмак би приїхав на .... шашлики !
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21.02.2024 07:51 Відповісти
 
 