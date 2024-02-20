Росія готує компанію з дестабілізації в країнах Європи, - Королівський інститут об’єднаних служб

Російські спецслужби проводять підготовку програми дестабілізації у європейських країнах.

Про це йдеться у звіті Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), передає Цензор.НЕТ.

Основні висновки звіту RUSI полягають у тому, що російські спецслужби активно прагнуть розширити свої можливості у низці напрямків, які становлять стратегічну загрозу для членів НАТО.

В Королівському інституті виділяють три загрози:

По-перше, ГРУ реструктуризує підходи до набору та підготовки військ спеціального призначення, а також відновлює апарат забезпечення, щоб мати можливість проникати до європейських країн.

По-друге, ГРУ взяло на себе функції групи "Вагнера" та агресивно домагається розширення свого впливу в Африці з явним наміром витіснити партнерство континенту із Заходом.

По-третє, лідер Чечні Рамзан Кадиров використовується для побудови широкої мережі впливу серед чеченського та мусульманського населення в Європі та на Близькому Сході з метою сприяння підриву інтересів Заходу.

"Зусиллям у цих напрямках слід протидіяти", - наголошують в RUSI.

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