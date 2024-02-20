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Зеленський візьме участь у відеоконференції глав G7 з нагоди другої річниці нападу РФ на Україну

g-7

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у відеоконференції глав держав і урядів G7, яка відбудеться 24 лютого, з нагоди другої річниці агресії Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Це перша зустріч глав держав і урядів G7 під головуванням Італії.

Зазначається, що за підсумками зустрічі буде прийнято спільну декларацію.

Також читайте: Перший саміт G7 у 2024 році відбудеться 24 лютого

Автор: 

G-7 G7 (1034) Зеленський Володимир (23832)


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20.02.2024 23:04 Відповісти
Так як з японцями?
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20.02.2024 23:06 Відповісти
Не зрозумiв - вони що святкувати річницю будуть ?
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20.02.2024 23:09 Відповісти
Оборонні рубежі збудовані за Пороха закінчились, тепер ворога будуть стримувати оборонні рубежі збудовані за Зеленського
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20.02.2024 23:41 Відповісти
Свято блін. Ви шо шмаліте?
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20.02.2024 23:55 Відповісти
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21.02.2024 00:09 Відповісти
Я думав,воно в польщу поїде питання рішить...
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21.02.2024 05:50 Відповісти
"...з нагоди другої річниці...". Ви там думаєте, що пишете?

Яка прекрасна "нагода" показати світу набридлу брехливу фізію Зеленського.
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21.02.2024 08:08 Відповісти
Зеленский прекрасно будет смотреться на экране, сидя за столом с шашлыками
кстати, что он придумает, чтобы не отпускать генерала Залужного в штаб-квартиру НАТО, как того попросило руководство блока?
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21.02.2024 10:55 Відповісти
 
 