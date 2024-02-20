Зеленський візьме участь у відеоконференції глав G7 з нагоди другої річниці нападу РФ на Україну
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у відеоконференції глав держав і урядів G7, яка відбудеться 24 лютого, з нагоди другої річниці агресії Росії проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Це перша зустріч глав держав і урядів G7 під головуванням Італії.
Зазначається, що за підсумками зустрічі буде прийнято спільну декларацію.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яка прекрасна "нагода" показати світу набридлу брехливу фізію Зеленського.
кстати, что он придумает, чтобы не отпускать генерала Залужного в штаб-квартиру НАТО, как того попросило руководство блока?