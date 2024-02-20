Зеленський візьме участь у відеоконференції глав G7 з нагоди другої річниці нападу РФ на Україну

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у відеоконференції глав держав і урядів G7, яка відбудеться 24 лютого, з нагоди другої річниці агресії Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Це перша зустріч глав держав і урядів G7 під головуванням Італії.

Зазначається, що за підсумками зустрічі буде прийнято спільну декларацію.

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