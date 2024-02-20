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Новини Допомога Україні
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"Щойно Конгрес ухвалить фінансування для України - поставки нових пакетів допомоги почнуться доволі швидко", - заступниця речника Пентагону Сінгх

сінгх,сабріна

Пентагон має можливість швидко розпочати поставки нових пакетів допомоги Україні, після того, як Конгрес США ухвалить відповідний законопроєкт.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як тільки Конгрес забезпечить нам ці повноваження (щодо фінансування допомоги - ред.), я думаю, що ми зможемо достатньо швидко доправити PDA (пакети, виділені за розпорядженням президента - ред.) українцям", - пояснила вона.

Сінгх додала, що підкреслила, що зазвичай Пентагон упродовж кількох днів міг зібрати необхідні системи озброєнь і боєприпаси щоразу, коли виділявся черговий пакет у межах PDA.

Читайте також: США продовжують постачати Україні зброю за укладеними раніше контрактами, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1428) США (22840) Сінгх Сабріна (48)


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Топ коментарі
+12
За Будапештським меморандумом, вуйку. Могли би і війська прислати, але не треба - ми вже бачили як ті герої воювали у В'єтнамі та Афганістані. Хай хоч дають зброю і гроші, гаранти хєрові.
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20.02.2024 23:32
+11
Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла....
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20.02.2024 23:30
+7
А можна - спочатку ракети , а потім ухвалення допомоги . ?
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20.02.2024 23:21
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А можна - спочатку ракети , а потім ухвалення допомоги . ?
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20.02.2024 23:21 Відповісти
Можна. Але гроші - вперед. Бо задарма навіть асфальт не стелять.
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20.02.2024 23:23 Відповісти
Хвойдо зеленопупа, ти далі тут? Тобі і так куратори нє заплотят, бо ус атклєілса. Тебе ж навскрізь видно чим дишеш, зеленопупенку.
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21.02.2024 09:56 Відповісти
Від дзеркала відійдіть.
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21.02.2024 10:55 Відповісти
SHAME ON THE USA!!!😗
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20.02.2024 23:23 Відповісти
Прочитала "щойно конгрес ухвалив" Задовбали. А конгрес ухвалить коли? Коли рашка всі землі захватить, чи нам все ж таки трішки залишать?
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20.02.2024 23:23 Відповісти
А Конгрес США щось винен Україні? За яким міждержавним договором? Хто його підписав? Коли?
Допомагають - дякуйте.
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20.02.2024 23:28 Відповісти
За Будапештським меморандумом, вуйку. Могли би і війська прислати, але не треба - ми вже бачили як ті герої воювали у В'єтнамі та Афганістані. Хай хоч дають зброю і гроші, гаранти хєрові.
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20.02.2024 23:32 Відповісти
За яким пунктом того меморандуму, ХХХ з полонини?
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20.02.2024 23:38 Відповісти
Будапештський меморандум читав?!
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20.02.2024 23:37 Відповісти
На відміну від вас, читав. Тому і запитую - за яким пунктом того меморандуму США щось винні Україні?
До речі, я не користував ані вас особисто, ані ваших найближчих родичок, щоб ми з вами на "ти" переходили.
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20.02.2024 23:40 Відповісти
Вилупку кацапський - читай 4 пункт.
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання .

2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.

3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітету , і таким чином отримувати будь-які переваги.

4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.
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20.02.2024 23:46 Відповісти
І де тут зобов'язання США виділяти якісь гроші, зброю або майно Україні?
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20.02.2024 23:49 Відповісти
Я бачу тобі треба розжовувати як тому недоумку з грецької міфології.
"...надання допомоги Україні ... якщо Україна стане жертвою акту агресії".
Але навіть якби і не було цього 4 пункту, то сам дух Будапештського меморандуму вимагає допомоги і захисту України. Байден це добре розуміє, а агенти путлєра розпитують отак як ти. Хоча з тебе агент як пальця прутень, але наївний ідіот путлєра то саме це.
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20.02.2024 23:55 Відповісти
Схоже я вас особисто таки вже користував. В очі. Написано українською мовою: "домагатися негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з надання допомоги ...". Де тут про надання якоїсь матеріальної допомоги з боку США?
Дух залиште найзЕличнішому. Це він ******** тиснути на емоції. Але це вже не працює після яєць по 17 і солярки по 80.
Ідіот у вас там, де й вилупок.
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21.02.2024 00:07 Відповісти
А это не должно быть в таком документе, как меморандум. Но из него прямо следует, что Украинский суверенитет признается всеми подписантами, ну, за исключением того, что Расися начала его нарушать прямо после подписания, и продолжала это делать в течение всех 30 последующих лет до сего дня. Смешно вспоминать эту бумажку, если бы не было так печально...
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21.02.2024 09:06 Відповісти
США та ВБ щось порушили з цього документу?
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21.02.2024 10:57 Відповісти
А вилупок у вас у дзеркалі відбивається.
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20.02.2024 23:50 Відповісти
До речі, я не користував ані вас особисто, ані ваших найближчих родичок, щоб ми з вами на "ти" переходили
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20.02.2024 23:51 Відповісти
Ще ніколи у житті до дурнів не викав.
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20.02.2024 23:58 Відповісти
Мені байдуже, як ви з родиною спілкуєтесь.
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20.02.2024 23:59 Відповісти
думаю, когда под Киевом будут снова стоять, тогда точно ухвалять
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21.02.2024 00:30 Відповісти
В турборежимі
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20.02.2024 23:24 Відповісти
Так Пентагон хаи постачає -- Конгрес дасть добро а зброя вже в Украіні - ні дня затримки -- з кількістю не промахнетесь - зброі багато не буває
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20.02.2024 23:24 Відповісти
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20.02.2024 23:29 Відповісти
Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла....
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20.02.2024 23:30 Відповісти
Вас, я вижу, конкретно задолбали.... Так, по серьезному достали....
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20.02.2024 23:31 Відповісти
Та, да...
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20.02.2024 23:37 Відповісти
Ну навіщо час витрачать і клаву мучать - "Бла -бла в сотій степені сотої степені + 2".
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21.02.2024 02:36 Відповісти
Копіювати-вставити, копіювати-вставити
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21.02.2024 10:14 Відповісти
Або Барта найняти - як варіант .
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21.02.2024 10:24 Відповісти
Ну... Теж варіант
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21.02.2024 10:36 Відповісти
до выборов Хйла никто пальцем не пошевелит, имхо. а там могут и до американских дотянуть.
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20.02.2024 23:30 Відповісти
"Як тільки Конгрес забезпечить нам ці повноваження (щодо фінансування допомоги - ред.), я думаю, що ми зможемо достатньо швидко доправити PDA (пакети, виділені за розпорядженням президента - ред.) українцям», - зауважила представниця оборонного відомства.

Якщо розібрати цю фразу дослівно, то брехня
Конгрес дає гроші президенту на програму PDA
президент підписує, якусь частину допомоги, міноборони виконує

А тут виходить, що президент не потрібен, тому що Конгрес дає повноваження міноборони,
котрі відправляють PDA без відома президента

Виходить, що це міноборони забуло 1.6млрд PDA направити в 2022 році, та вони згоріли
А зараз згідно звіта міноборони, программа PDA має кошти https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf 7.9млрд ,
то виходить міноборони відмовляється надати допомогу

Хоть би повідомили президенту, що від нього не потрібен підпис на PDA
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21.02.2024 00:34 Відповісти
А щойно не ухвалить ?
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21.02.2024 00:46 Відповісти
Як тільки, так і зразу.
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21.02.2024 02:02 Відповісти
Ми то вже чуємо три місяці....
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21.02.2024 06:50 Відповісти
как только так сразу
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21.02.2024 07:21 Відповісти
13 з 19 шахедів знищили цієї ночі Сили ППО
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21.02.2024 07:24 Відповісти
Детали: Сообщается, что часть из шести непораженных вражеских БпЛА − не достигла своих целей. РЭБ
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21.02.2024 07:30 Відповісти
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21.02.2024 08:00 Відповісти
фирма Су выпускает фуету !
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21.02.2024 08:02 Відповісти
 
 