"Щойно Конгрес ухвалить фінансування для України - поставки нових пакетів допомоги почнуться доволі швидко", - заступниця речника Пентагону Сінгх

Пентагон має можливість швидко розпочати поставки нових пакетів допомоги Україні, після того, як Конгрес США ухвалить відповідний законопроєкт.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як тільки Конгрес забезпечить нам ці повноваження (щодо фінансування допомоги - ред.), я думаю, що ми зможемо достатньо швидко доправити PDA (пакети, виділені за розпорядженням президента - ред.) українцям", - пояснила вона.

Сінгх додала, що підкреслила, що зазвичай Пентагон упродовж кількох днів міг зібрати необхідні системи озброєнь і боєприпаси щоразу, коли виділявся черговий пакет у межах PDA.

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