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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сили оборони тримають плацдарми на лівому березі Дніпра. Росіяни фальшиво звітують керівництву про знищення плацдарму, - ОК "Південь"

війна,зсу

Оперативне командування "Південь" офіційно заявило, що Сили оборони продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "Російсько-окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів.

Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра.

Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності.

Сил оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу.

Здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати, окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили 14 російських штурмів плацдармів ЗСУ на Дніпрі, - Генштаб

Автор: 

Дніпро (3274) ЗСУ (7545) плацдарм (81)


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Топ коментарі
+12
У ведеве - трєвожно !!
.
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20.02.2024 23:46
+11
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20.02.2024 23:54
+10
Віримо тільки нашим хлопцям і тільки так ,
бо сьогодні дуже багато фейків від кацапів 😠
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20.02.2024 23:52
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Ой хочеться вам вірить но довіри немає…
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20.02.2024 23:42 Відповісти
У ведеве - трєвожно !!
.
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20.02.2024 23:46 Відповісти
Драматична та ювелірна евакуація пораненого морського піхотинця.

https://www.youtube.com/watch?v=q5oMfBNw9rE
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20.02.2024 23:49 Відповісти
Віримо тільки нашим хлопцям і тільки так ,
бо сьогодні дуже багато фейків від кацапів 😠
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20.02.2024 23:52 Відповісти
У вас в реченні зайве слово "сьогодні".
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21.02.2024 04:42 Відповісти
,,сьогодні" удали из текста и станет всё на свои места и будет предельно понятно .
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21.02.2024 22:47 Відповісти
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20.02.2024 23:54 Відповісти
"Кринки зачіщени, но єсть ньюанс" - 5 балів!!!
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21.02.2024 00:14 Відповісти
хто дивився, у доповіді він озвучений
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21.02.2024 06:41 Відповісти
Знайомтесь , цей веселий хлопець сьогодні особисто зажмурив 65 орків .! Одной лєвой .!!
Саме він наказав вишикувати їх на полігоні в Трудовському Дон обл . куди чисто випадково завітала ракета Хаймарса . А сам туди так і не приїхав .

.
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21.02.2024 00:16 Відповісти
Так это же Карлсон!
Вот малышей и постороили для его встречи!
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21.02.2024 14:01 Відповісти
Може то наші командири неправдиво доповідають командуванню. Проблеми з КАБами вже вирішили?
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21.02.2024 01:14 Відповісти
Бай-бай, русня, поллируй своим фантазиями в другом месте и не забудь прибрать за собой свои эксременты, которые ты здесь обронил.
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21.02.2024 04:45 Відповісти
DeepState показывает что таки да Крынки заняты противником.Но с другой стороны это не означает что ликвидирован плацдарм на левом берегу
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21.02.2024 05:47 Відповісти
"По мнению генштаба ВСРФ, Крынки это плацдарм на Киев - сообщает газета грибной вестник. "
А вообще оленевод молодец так поднасцал пыне в глаза)под шумок кацапский биомусор вчера ночью погнали штурмовать те крынки по классике без техники,главное видосик сняли с флагом стоя на коленях)на 10 сек и ********* как сайгаки что б от "выбитых" с крынок укропов маслину не словить,зато чувырло поедет генер.погоны получать за взятие крынок😄
Это так сами козломордые военкоры пишут.
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21.02.2024 08:29 Відповісти
DeepState показывает что Крынки зачищены, но российские войска что-то атакуют южнее, где-то хлопцы ховаются.
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21.02.2024 02:45 Відповісти
Не знаю яка цінність того плацдарму,коли він вже півроку і про ньго всі знають.Та москалі на його шляху вже 10 ліній суравікіна нарили( Думаю,що в таких справах важлива несподіваність,а так(Те що москалі брешуть,то вони брешуть постіно,амнаші виправдовуться,то виправдовуються постійно також(
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21.02.2024 06:16 Відповісти
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21.02.2024 07:09 Відповісти
https://t.me/voynareal/84269 Бійці морської піхоти поділилися кадрами того, як кацапи взяли "повністю" Кринки Так "взяли", що аж п'яти горіли😁
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21.02.2024 07:18 Відповісти
Бачив. Дивує як вони заходять на середину села, вішають прапор і йдуть. І все це знімає дрон ЗСУ. Чому ніхто не стріляє по них?
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21.02.2024 07:42 Відповісти
Може у Кринках справді нікого немає?
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21.02.2024 07:44 Відповісти
13 з 19 шахедів знищили цієї ночі Сили ППО

Детали: Сообщается, что часть из шести непораженных вражеских БпЛА − не достигла своих целей. РЭБ

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21.02.2024 07:32 Відповісти
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21.02.2024 07:58 Відповісти
почему не ДВА ?
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21.02.2024 08:01 Відповісти
Прямая речь Олещука: "Минус один, работаем дальше. Экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья!""".
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21.02.2024 08:04 Відповісти
По данным "Украинской правды", самолет сбили на Восточном направлении.
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21.02.2024 08:08 Відповісти
Под прицелом был и Су-35, но экипаж совершил маневр и российские пилоты, к сожалению, пока не отправятся к Кобзону, но это временно.
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21.02.2024 08:10 Відповісти
да СВОлочи продолжат утилизироваться
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21.02.2024 11:36 Відповісти
на левом берегу должно быть намного тяжелее, чем было в Авдиевке.
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21.02.2024 10:59 Відповісти
Не розумію цієї афери з цим плацдармом - щось розвивати з відти - нема ні сил ні засобів. Окопи з пів метра - далі вода. Броні на тому березі нема. Постачання б/к, зброї особового складу, вивоз поранених - на гумових човнах під постійними обстрілами.
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21.02.2024 13:26 Відповісти
Плацдарм на лівому березі в Кринках критично важливий і для відтягування значних сил касапів з інших напрямків, і для порушення їхньої логістики на Півдні, і взагалі для звільнення Півдня як перспективи, в принципі.
І з огляду на те, який стройний "хор голосів" почав нам розповідати, що той плацдарм, буцімто, "не важливий", є опасіння, що Кринках таки "здали" (щойно поміняли Головкома).
Схоже, комусь дуже вже хочеться якнайшвидше "домовитися" з касапами про типу "перемир'я"?
І так вже "співпало", ймовірна здача Кринок, здача Авдіївки, в інформаційному полі потужно, раптом, "перекривається" інформацією про збиття ворожих літаків? Це щоб відволікти народ, типу, від "непотрібних запитань"?
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21.02.2024 17:33 Відповісти
унтер-офицер Шойгудоложил своему фюреру,что Крынки зачищены?
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21.02.2024 18:19 Відповісти
 
 