Сили оборони тримають плацдарми на лівому березі Дніпра. Росіяни фальшиво звітують керівництву про знищення плацдарму, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" офіційно заявило, що Сили оборони продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь".
У повідомленні зазначається: "Російсько-окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів.
Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра.
Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності.
Сил оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу.
Здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати, окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання".
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https://www.youtube.com/watch?v=q5oMfBNw9rE
бо сьогодні дуже багато фейків від кацапів 😠
Саме він наказав вишикувати їх на полігоні в Трудовському Дон обл . куди чисто випадково завітала ракета Хаймарса . А сам туди так і не приїхав .
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Вот малышей и постороили для его встречи!
А вообще оленевод молодец так поднасцал пыне в глаза)под шумок кацапский биомусор вчера ночью погнали штурмовать те крынки по классике без техники,главное видосик сняли с флагом стоя на коленях)на 10 сек и ********* как сайгаки что б от "выбитых" с крынок укропов маслину не словить,зато чувырло поедет генер.погоны получать за взятие крынок😄
Это так сами козломордые военкоры пишут.
Детали: Сообщается, что часть из шести непораженных вражеских БпЛА − не достигла своих целей. РЭБ
І з огляду на те, який стройний "хор голосів" почав нам розповідати, що той плацдарм, буцімто, "не важливий", є опасіння, що Кринках таки "здали" (щойно поміняли Головкома).
Схоже, комусь дуже вже хочеться якнайшвидше "домовитися" з касапами про типу "перемир'я"?
І так вже "співпало", ймовірна здача Кринок, здача Авдіївки, в інформаційному полі потужно, раптом, "перекривається" інформацією про збиття ворожих літаків? Це щоб відволікти народ, типу, від "непотрібних запитань"?