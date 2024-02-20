Сили оборони тримають плацдарми на лівому березі Дніпра. Росіяни фальшиво звітують керівництву про знищення плацдарму, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" офіційно заявило, що Сили оборони продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "Російсько-окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів.

Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра.

Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності.

Сил оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу.

Здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати, окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання".

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