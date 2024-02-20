США попередили союзників, що Росія може цього року запустити в космос протисупутникову ядерну зброю, - Bloomberg

США повідомили союзникам, що Росія вже цього року може розгорнути ядерну зброю в космосі для боротьби із супутниками.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Ця подія сталася після того, як голова Комітету з розвідки Палати представників США попередив минулого тижня про серйозну, але невизначену загрозу безпеці з боку Росії. Про це пізніше заявив президент Джо Байден, що Кремль розробляє протисупутникову космічну зброю, яка не становить прямої загрози людським життям.

Згідно з поточною оцінкою, Росія не планує підривати будь-яку орбітальну зброю. Однак існує ризик аварії, і ядерний вибух потенційно може вразити приблизно третину супутників і завдати шкоди системам зв’язку на Землі. Наслідки будь-якого вибуху залежатимуть від розміру боєголовки, і наслідки не обов’язково означатимуть знищення супутників, але можуть означати збої.

За даними Управління ООН з питань космічного простору, станом на квітень минулого року на орбіті Землі було майже 7800 працюючих супутників. Більшість комерційних супутників знаходяться на низькій навколоземній орбіті, менш ніж за 2000 кілометрів (1200 миль) від поверхні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден доручив провести переговори з Росією щодо запуску ядерної зброї в космос, - Кірбі

Експерти раніше повідомили Bloomberg, що пошкодження від ядерної зброї, яка вибухає на низькій навколоземній орбіті, може знищити супутники на сотні миль і що отримане випромінювання може завдати кумулятивної шкоди супутникам, які місяцями проходять через уражений регіон. Електроніка космічного корабля також може вийти з ладу в результаті вибуху.

За словами джерел, це питання може бути обговорене міністрами закордонних справ Великої сімки під час зустрічі в Італії в квітні.

Читайте також: Блінкен звернувся до представників Китаю й Індії щодо ядерної зброї РФ у космосі