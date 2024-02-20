США попередили союзників, що Росія може цього року запустити в космос протисупутникову ядерну зброю, - Bloomberg
США повідомили союзникам, що Росія вже цього року може розгорнути ядерну зброю в космосі для боротьби із супутниками.
Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Ця подія сталася після того, як голова Комітету з розвідки Палати представників США попередив минулого тижня про серйозну, але невизначену загрозу безпеці з боку Росії. Про це пізніше заявив президент Джо Байден, що Кремль розробляє протисупутникову космічну зброю, яка не становить прямої загрози людським життям.
Згідно з поточною оцінкою, Росія не планує підривати будь-яку орбітальну зброю. Однак існує ризик аварії, і ядерний вибух потенційно може вразити приблизно третину супутників і завдати шкоди системам зв’язку на Землі. Наслідки будь-якого вибуху залежатимуть від розміру боєголовки, і наслідки не обов’язково означатимуть знищення супутників, але можуть означати збої.
За даними Управління ООН з питань космічного простору, станом на квітень минулого року на орбіті Землі було майже 7800 працюючих супутників. Більшість комерційних супутників знаходяться на низькій навколоземній орбіті, менш ніж за 2000 кілометрів (1200 миль) від поверхні.
Експерти раніше повідомили Bloomberg, що пошкодження від ядерної зброї, яка вибухає на низькій навколоземній орбіті, може знищити супутники на сотні миль і що отримане випромінювання може завдати кумулятивної шкоди супутникам, які місяцями проходять через уражений регіон. Електроніка космічного корабля також може вийти з ладу в результаті вибуху.
За словами джерел, це питання може бути обговорене міністрами закордонних справ Великої сімки під час зустрічі в Італії в квітні.
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Чого тягнуть.....
Треба обговорить. Набити "стрілу" у Стамбулі, наприклад.
Починай розказувати як ти збираєшся пи...ти рашистів усім світом
Колись ця наддержава розводила так лохів Зоряними війнами, тепер лохами стали вони
У нього в руках опинився неочікуваний козир проти НАТО, в якому гарматного м'яса немає в принципі.
Але шукає не там де згубив, а під фонарем.
Симптомы: убивают и едют людёв, апвешиваюцца тряпками цвета каларадскаго жука, кричут шо хочут в пида Рассию шобы стать пида расами и дручить с неким бойкай маисеивым. Считають шо поп гундяй прапишит их в рай, считают шо палковник кгбы вошь мардовских людоедав и ссарь рашискаго гасударства, баяцца сексуального насилия со стороны гейрапейцев, паследователей адольфа шикльгрубера, бениты мусалини и т.п. Склонны потреблять спиртосодержащие жидкасти в неограниченных каличествах в следствии генетического недостатка при расщеплении спирта.
Диагноз не утешительный: атрофирование мосха и масжечка и перемещение иго, как у птерадактиля, в жопу, где в дальнейшем и праисходит мышлительный працесс, стойкий алкоголизм плавно переходящий в белую гарячку красного цвета с ревалюционным буйством.
Методика лечения: при абастрении беспалезна и падлежат нейтрализации; при ремиссии требуют в следствии социопатии в изъятии из общества в агароженные территории, стерилизации с последующей переработкой на удобрения для сельскаго хазяйства. Эффективна в период ремиссии терапия по пол поту, менее эффективна ГУЛАГотерапия по ссалину, внушает оптимизм терапия по чучхэ с переводом мардовских людаедав на растительнае питание свежевзошедшей травой и паследующей абработкай огнеметами и минометами.
Такий експеримент уже проводився в середині ХХ століття. Багато супутників вийшло з ладу.
це найбільша висота випробування, по суті початок верхніх шарів атмосфери. ну і основне логічне запитання, яким чином вони убезпечать свої апарати..
таке, маю скепсис взагалі до цієї історії поки.
Спутники же не стоят на месте, а движутся с орбитальной скоростью (ок 7 км\с), то есть там будет не сотня-другая спутников, а сотня-другая спутников в секунду. Все что войдет в это облако - станет решетом.
А что касается побочного ущерба - это ж РФия, им не привыкать жить в дерьме, плюс-минус 10 спутников на наличие бояры не повлияют.
Как я понимаю, это не для военного влияния, а психологического, так что может и долбанут, кто их знает. Лучше всего долбануть их самих, но пока на их стороне Китай, Индия и Иран - это будет проблематично, а предложить Западу им нечего, они и так уже всё дали =)
Першу ядерну бомбу на великій висоті підірвали США 27 серпня 1958 року. Експеримент називався Argus. Боєголовку потужністю 1,7 кілотонни у тротиловому еквіваленті підірвали на висоті 170 км над поверхнею Землі.
Було відомо, що ядерний вибух породжує не лише викид енергії та вибухову хвилю, а й електромагнітний імпульс, який може призвести до збоїв у зв'язку та електричних системах приладів, а також радіоактивних частинок, які впливають на здоров'я людини.
У космосі, де немає атмосфери, вибухова хвиля не утворюється, а ось електромагнітна хвиля могла стати чудовим способом виводити з ладу електричні пристрої ракет потенційного супротивника і ядерний вибух у космосі дозволив би перехоплювати та виводити з ладу радянські ракети, глушити переговори супротивника і при цьому не створювати руйнувань на Землі.
Це підтвердилось - прилади ламалися і не було зв'язку на відстані 80 км від вибуху. Щоправда, ефект був не такий сильний, як очікували військові.
Далі були і інші експерименти в савецкому союзі та США, які виявили не дуже гарну тенденцію, а саме щоб досягти бажаного результату треба використовувати більш потужний зараяд, вони намагались робити підриви на висотах від 300 до 1000км з зарядами до 1400 кт!
Всі ці експеременти лише довели малу ефективність ЯЗ в космосі порівнянно зі шкодою, бо якщо хочешь реально результату треба підірвати дуже потужну бомбу на середній висоті, що неминуче влине на землю, тому й кажу це все маячня та хворі фантазії ***** і ко, бо є білш ефективні, дешеві та реальні способи вивести ворожі супутники із ладу!