До другої річниці вторгнення Росії в Україну буде оголошено про новий пакет санкцій проти РФ, - Держдепартамент США
У Держдепартаменті повідомили, що 23 лютого США оголосять новий великий пакет санкцій проти РФ у зв’язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ми бачимо ще більше доказів жорстокості та зневаги режиму Путіна до людського життя в Авдіївці, де українці мужньо намагались стримати незаконне вторгнення Путіна в умовах обмеженої кількості боєприпасів, запаси яких зменшились", – заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.
За словами Міллера, в Авдіївці Росія досягла перших помітних успіхів на полі бою за кілька місяців і це демонструє, наскільки високі ставки в Україні.
"Без додаткової підтримки з боку Конгресу, Україна не зможе поповнити свою протиповітряну оборону та запаси боєприпасів, щоб захистити себе від агресії Росії", – зазначив речник Держдепу.
Міллер наголошує, що за наказу президента Джо Байдена 23-го лютого США оголосять великий пакет санкцій, щоб притягнути Росію до відповідальності за смерть у в’язниці російського опозиціонера та борця з корупцією Олексія Навального, а також за жорстокі дії під час жорстокої війни, яку вони ведуть в Україні останні два роки.
Держдеп закликав Конгрес ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки, "щоб дати Україні та її народу можливість захиститись від вторгнення, яке триває, а також щоб просувати інтереси національної безпеки США. Вкрай важливо, щоб Конгрес діяв без подальших зволікань", – додав Міллер.
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У північнокорейській ракеті, якою РФ била по Україні, виявлено 290 деталей зі США, Європи та Азії, - експертна група Conflict Armament Research Джерело:
https://edition.cnn.com/2024/02/19/europe/russia-oil-india-shadow-fleet-cmd-intl/index.html
Чому ж не робили впродовж 10 років??
5 міліонів 155мм списаних снарядів на складах США, які Байден може передати Україні без рішення Конгресу. Цього Україні вистачить більше ніж на рік.
Так, там 14% снарядів не детонують, але це все одно було б спасінням.
Слава Україні!