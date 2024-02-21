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Новини Санкції проти Росії Війна
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До другої річниці вторгнення Росії в Україну буде оголошено про новий пакет санкцій проти РФ, - Держдепартамент США

міллер,метью

У Держдепартаменті повідомили, що 23 лютого США оголосять новий великий пакет санкцій проти РФ у зв’язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми бачимо ще більше доказів жорстокості та зневаги режиму Путіна до людського життя в Авдіївці, де українці мужньо намагались стримати незаконне вторгнення Путіна в умовах обмеженої кількості боєприпасів, запаси яких зменшились", – заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

За словами Міллера, в Авдіївці Росія досягла перших помітних успіхів на полі бою за кілька місяців і це демонструє, наскільки високі ставки в Україні.

"Без додаткової підтримки з боку Конгресу, Україна не зможе поповнити свою протиповітряну оборону та запаси боєприпасів, щоб захистити себе від агресії Росії", – зазначив речник Держдепу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп про термін ухвалення допомоги для України: Є різні варіанти

Міллер наголошує, що за наказу президента Джо Байдена 23-го лютого США оголосять великий пакет санкцій, щоб притягнути Росію до відповідальності за смерть у в’язниці російського опозиціонера та борця з корупцією Олексія Навального, а також за жорстокі дії під час жорстокої війни, яку вони ведуть в Україні останні два роки.

Держдеп закликав Конгрес ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки, "щоб дати Україні та її народу можливість захиститись від вторгнення, яке триває, а також щоб просувати інтереси національної безпеки США. Вкрай важливо, щоб Конгрес діяв без подальших зволікань", – додав Міллер.

Автор: 

Держдепартамент США (1629) санкції (11831) США (22840)


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Топ коментарі
+13
"США продлили разрешение на импорт российских лосося, минтая и краба"-ця вже перша
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21.02.2024 00:06
+10
Ось друга:
У північнокорейській ракеті, якою РФ била по Україні, виявлено 290 деталей зі США, Європи та Азії, - експертна група Conflict Armament Research Джерело:
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21.02.2024 00:08
+7
Ох вже ті санкції всі кому не лінь вже вводять …. Тільки толку ноль але це добре найрішучі най палаючі та сильніші так казав бідон? Батя я стараюсь…. Шкода що за рахунок Українців .
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21.02.2024 00:07
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"США продлили разрешение на импорт российских лосося, минтая и краба"-ця вже перша
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21.02.2024 00:06 Відповісти
Ось друга:
У північнокорейській ракеті, якою РФ била по Україні, виявлено 290 деталей зі США, Європи та Азії, - експертна група Conflict Armament Research Джерело:
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21.02.2024 00:08 Відповісти
Пакет допомоги Україні потрібно надати,а санкції можуть зачекати,це потім.Найкращі санкції це Ф 16,АТАКАМСи,і кілька мільйонів снарядів
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21.02.2024 08:02 Відповісти
Ну і я підкину трохи зрадоньки:

https://edition.cnn.com/2024/02/19/europe/russia-oil-india-shadow-fleet-cmd-intl/index.html

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21.02.2024 01:48 Відповісти
Клоуни...
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21.02.2024 00:07 Відповісти
Ох вже ті санкції всі кому не лінь вже вводять …. Тільки толку ноль але це добре найрішучі най палаючі та сильніші так казав бідон? Батя я стараюсь…. Шкода що за рахунок Українців .
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21.02.2024 00:07 Відповісти
Можливо, особисто ви, можете і набагато сильніше зробити шкоди сруськаму міру, за війну проти України??!!
Чому ж не робили впродовж 10 років??
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21.02.2024 00:25 Відповісти
Я вас дядько не розумію бідон обвів пекельні санкції для ***** де? Найбільшихш покупку переробленої нафти в бензин в Індії є США
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21.02.2024 00:27 Відповісти
"Без додаткової підтримки з боку Конгресу, Україна не зможе поповнити свою протиповітряну оборону та запаси ***********"

5 міліонів 155мм списаних снарядів на складах США, які Байден може передати Україні без рішення Конгресу. Цього Україні вистачить більше ніж на рік.
Так, там 14% снарядів не детонують, але це все одно було б спасінням.
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21.02.2024 00:17 Відповісти
Дякуємо, за допомогу США для України!
Слава Україні!
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21.02.2024 00:21 Відповісти
Славімо його того сишиа. 😅😅😅😅
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21.02.2024 00:28 Відповісти
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21.02.2024 00:27 Відповісти
на Орбана та Сіярто насріть наложіть
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21.02.2024 00:27 Відповісти
але якось нерішуче це все, бояться штати гамадрила з кнопкою..
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21.02.2024 00:28 Відповісти
Та вистачить вже путіна смішити, бездари!
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21.02.2024 00:29 Відповісти
Краще б не позорились тими санкціями. Все, що штатам потрібно, все купляють. Торгують через треті країни. Українцям лапшу вішають
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21.02.2024 01:17 Відповісти
І що США може зробити з тими третіми країнами? Може порадите?
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21.02.2024 01:27 Відповісти
Пакет буде називатися "Ювілейний". Також буде надруковано марку "Разом до перемоги", яку реалізовуватимуть у всіх відділеннях укрпошти на східному та західному узбережжі...
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21.02.2024 01:43 Відповісти
О, ботоферма що США погані активізувалася. Ідіть нх всі!
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21.02.2024 01:59 Відповісти
Ваші санкції-до жопи, нажаль. Коротко, але по-суті.
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21.02.2024 04:46 Відповісти
Не зовсім так. Суттєво обмежується поточне виробництво всього, чого стосується санкції.
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21.02.2024 07:34 Відповісти
Краще би оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
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21.02.2024 10:35 Відповісти
 
 