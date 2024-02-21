До другої річниці вторгнення Росії в Україну буде оголошено про новий пакет санкцій проти РФ, - Держдепартамент США

У Держдепартаменті повідомили, що 23 лютого США оголосять новий великий пакет санкцій проти РФ у зв’язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми бачимо ще більше доказів жорстокості та зневаги режиму Путіна до людського життя в Авдіївці, де українці мужньо намагались стримати незаконне вторгнення Путіна в умовах обмеженої кількості боєприпасів, запаси яких зменшились", – заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

За словами Міллера, в Авдіївці Росія досягла перших помітних успіхів на полі бою за кілька місяців і це демонструє, наскільки високі ставки в Україні.

"Без додаткової підтримки з боку Конгресу, Україна не зможе поповнити свою протиповітряну оборону та запаси боєприпасів, щоб захистити себе від агресії Росії", – зазначив речник Держдепу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп про термін ухвалення допомоги для України: Є різні варіанти

Міллер наголошує, що за наказу президента Джо Байдена 23-го лютого США оголосять великий пакет санкцій, щоб притягнути Росію до відповідальності за смерть у в’язниці російського опозиціонера та борця з корупцією Олексія Навального, а також за жорстокі дії під час жорстокої війни, яку вони ведуть в Україні останні два роки.

Держдеп закликав Конгрес ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки, "щоб дати Україні та її народу можливість захиститись від вторгнення, яке триває, а також щоб просувати інтереси національної безпеки США. Вкрай важливо, щоб Конгрес діяв без подальших зволікань", – додав Міллер.