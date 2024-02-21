Канада досі не домовилася з виробниками про збільшення виробництва артснарядів, - CBC News
Канада досі не уклала зі своїми зброярськими компаніями угоди на нарощування виробництва снарядів калібру 155 мм.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.
"Осінню 2022-го року, за пів року після початку повномасштабного російського вторгнення до України, два великі канадські виробники боєприпасів внесли до уряду пропозицію щодо суттєвого нарощування виробництва артилерійських снарядів. Майже через півтора роки після цього, коли канадські запаси опустилися до небезпечно низького рівня через пожертви й коли в України закінчуються боєприпаси, велика угода про нарощування їх виробництва у цій країні досі не укладена", - йдеться у матеріалі.
CBC News додає, що подібної угоди "не видно на горизонті, незважаючи на тиск союзників, які вже зробили кроки для нарощування власного виробництва боєприпасів". "Вагання канадського уряду частково пов’язані із тим, що нарощування виробництва стандартних натівських 155-мм боєприпасів, яких потребує як Україна, так і Канада, вимагає від федерального уряду інвестувати 400 мільйонів доларів у заводи, які їх виготовляють", - пояснює видання.
За даними джерел CBC News, уряд сумнівається, що ці інвестиції зможуть себе окупити через недостатній довготерміновий попит на артилерійські боєприпаси у світі. "Якщо й коли Оттава вирішить виділити кошти, минуть роки, поки виробництво збільшиться", - стверджується у статті.
За оцінками канадського міноборони, розширення й модернізація виробничих потужностей 155-мм снарядів потребуватиме три роки.
CBC News зауважує, що федеральний уряд все ж вклав близько $5 мільйонів у модернізацію виробничих ліній, але це не принесло помітних результатів.
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Слава Україні!! Не треба плювати у тарілку тому, хто тобі борщу дав!!
Бюджет з'їдає більше ніж треба, бо купа зайвих фондів і організацій де самі для себе придумують вакансії, і багато бюрократії - бо кожен чиновник займається лиш своєю вузькою спеціалізацією.
Українська діаспора в основному збирає гроші і підтримує своїх родичів на фронті, і робити щось більше за благодійні ярмарки вже мало хто хоче і ще менше має час. Це не Європа з пособіями- тут вкалувати треба, і потім ще добре якщо вийдеш в нуль. Ну а діаспора, та що вже в уряду вибила тепленькі місця - вони проводять благодійні ярмарки і всі оці вишиванки і незламні квіти, але це більше про ностальгію, сидіння на потоках гуманітарки, і бажання показати бурхливу діяльність для дотацій від уряду.
Додавання 0,7 на сім відсоткових пунктів для досягнення двовідсоткової позначки у 2023 році означає додаткові 20 мільярдів доларів витрат. І це в той час, коли Канада вже зіткнулася з дефіцитом у розмірі 40 мільярдів доларів.
Скарбниця секретів Пентагону, що просочилися, включала те, що прем'єр-міністр Джастін Трюдо приватно заявив НАТО, що Канада ніколи не досягне цілей військового альянсу щодо витрат на оборону, повідомляє Washington Post.
Джастін Трюдо на спільному брифінгу після зустрічі заявив, що уряд Канади додав Україну до списку країн, куди дозволено продавати канадську зброю.
За його словами, вже є інвестиції з боку канадських компаній у виробництво *********** в Україні
3 ЛИПНЯ 2019...
https://www.bbc.com/ukrainian/news-48851130
Всі погані тільки Україна добра, що навіть власних патроні на 2й рік війни не спроможна зробити.
То що ви хочете від інших?
Питайте у своїх!