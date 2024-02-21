Канада досі не домовилася з виробниками про збільшення виробництва артснарядів, - CBC News

Канада досі не уклала зі своїми зброярськими компаніями угоди на нарощування виробництва снарядів калібру 155 мм.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

"Осінню 2022-го року, за пів року після початку повномасштабного російського вторгнення до України, два великі канадські виробники боєприпасів внесли до уряду пропозицію щодо суттєвого нарощування виробництва артилерійських снарядів. Майже через півтора роки після цього, коли канадські запаси опустилися до небезпечно низького рівня через пожертви й коли в України закінчуються боєприпаси, велика угода про нарощування їх виробництва у цій країні досі не укладена", - йдеться у матеріалі.

CBC News додає, що подібної угоди "не видно на горизонті, незважаючи на тиск союзників, які вже зробили кроки для нарощування власного виробництва боєприпасів". "Вагання канадського уряду частково пов’язані із тим, що нарощування виробництва стандартних натівських 155-мм боєприпасів, яких потребує як Україна, так і Канада, вимагає від федерального уряду інвестувати 400 мільйонів доларів у заводи, які їх виготовляють", - пояснює видання.

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За даними джерел CBC News, уряд сумнівається, що ці інвестиції зможуть себе окупити через недостатній довготерміновий попит на артилерійські боєприпаси у світі. "Якщо й коли Оттава вирішить виділити кошти, минуть роки, поки виробництво збільшиться", - стверджується у статті.

За оцінками канадського міноборони, розширення й модернізація виробничих потужностей 155-мм снарядів потребуватиме три роки.

CBC News зауважує, що федеральний уряд все ж вклав близько $5 мільйонів у модернізацію виробничих ліній, але це не принесло помітних результатів.

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