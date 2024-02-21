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Новини
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Канада досі не домовилася з виробниками про збільшення виробництва артснарядів, - CBC News

польща,снаряди

Канада досі не уклала зі своїми зброярськими компаніями угоди на нарощування виробництва снарядів калібру 155 мм.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

"Осінню 2022-го року, за пів року після початку повномасштабного російського вторгнення до України, два великі канадські виробники боєприпасів внесли до уряду пропозицію щодо суттєвого нарощування виробництва артилерійських снарядів. Майже через півтора роки після цього, коли канадські запаси опустилися до небезпечно низького рівня через пожертви й коли в України закінчуються боєприпаси, велика угода про нарощування їх виробництва у цій країні досі не укладена", - йдеться у матеріалі.

CBC News додає, що подібної угоди "не видно на горизонті, незважаючи на тиск союзників, які вже зробили кроки для нарощування власного виробництва боєприпасів". "Вагання канадського уряду частково пов’язані із тим, що нарощування виробництва стандартних натівських 155-мм боєприпасів, яких потребує як Україна, так і Канада, вимагає від федерального уряду інвестувати 400 мільйонів доларів у заводи, які їх виготовляють", - пояснює видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від Канади понад 800 дронів на $73 млн цієї весни, - міністр оборони Блер

За даними джерел CBC News, уряд сумнівається, що ці інвестиції зможуть себе окупити через недостатній довготерміновий попит на артилерійські боєприпаси у світі. "Якщо й коли Оттава вирішить виділити кошти, минуть роки, поки виробництво збільшиться", - стверджується у статті.

За оцінками канадського міноборони, розширення й модернізація виробничих потужностей 155-мм снарядів потребуватиме три роки.

CBC News зауважує, що федеральний уряд все ж вклав близько $5 мільйонів у модернізацію виробничих ліній, але це не принесло помітних результатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Євросоюзу мають право купувати боєприпаси для України за межами ЄС, - Боррель

Автор: 

боєприпаси (2272) Канада (2191) виробництво (1633)


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Топ коментарі
+10
в країні з потужною країнською діаспорою і з захмарними цінами на житло не знайти 400 млн долларів - це просто ганьба. 400 лямів це вартість 400 деревяних котеджиків десь у передмісті Ванкувера. Канаді як мінімум треба готуватись до протистояння в Арктиці з русньою, а вони мабуть досі думають що їх США захистять.
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21.02.2024 00:37
+9
Нехай не поспішають а то може іще ***** підставлять.
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21.02.2024 00:25
+8
залишилось ще справу відкрити на Бельбаса і Коростильова. Так переможемо.
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21.02.2024 01:05
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Нехай не поспішають а то може іще ***** підставлять.
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21.02.2024 00:25 Відповісти
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21.02.2024 00:28 Відповісти
Це ж, тільки у зеленмоношобли, гроші виділяли ВРУ у ТУРБОРЕЖИМІ, на асфальт, замість підприємств ВПК України!

Слава Україні!! Не треба плювати у тарілку тому, хто тобі борщу дав!!
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21.02.2024 00:29 Відповісти
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21.02.2024 00:44 Відповісти
Якшо Україна (не дай Б-же) програє, то винуваті будуть канадці. Так і запишемо...
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21.02.2024 00:30 Відповісти
Війні краю не видно, власні запаси падають, але не будемо робити снаряди, бо не можемо на цьому заробити. От тільки коли ті снаряди ************, то заплатите за них втридорога. І це якщо ще хтось вам їх продасть.
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21.02.2024 00:31 Відповісти
в країні з потужною країнською діаспорою і з захмарними цінами на житло не знайти 400 млн долларів - це просто ганьба. 400 лямів це вартість 400 деревяних котеджиків десь у передмісті Ванкувера. Канаді як мінімум треба готуватись до протистояння в Арктиці з русньою, а вони мабуть досі думають що їх США захистять.
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21.02.2024 00:37 Відповісти
Так, захмарні податки і ціни. Але куди вони ідуть, теж не особо зрозуміло. Медицина, дитячі садочки, громадський транспорт і т.д. в Канаді є в основному на папері.
Бюджет з'їдає більше ніж треба, бо купа зайвих фондів і організацій де самі для себе придумують вакансії, і багато бюрократії - бо кожен чиновник займається лиш своєю вузькою спеціалізацією.
Українська діаспора в основному збирає гроші і підтримує своїх родичів на фронті, і робити щось більше за благодійні ярмарки вже мало хто хоче і ще менше має час. Це не Європа з пособіями- тут вкалувати треба, і потім ще добре якщо вийдеш в нуль. Ну а діаспора, та що вже в уряду вибила тепленькі місця - вони проводять благодійні ярмарки і всі оці вишиванки і незламні квіти, але це більше про ностальгію, сидіння на потоках гуманітарки, і бажання показати бурхливу діяльність для дотацій від уряду.
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21.02.2024 04:14 Відповісти
Згідно з даними НАТО, бюджет канадських військових у 2023 році становив 36,7 мільярда доларів, або 1,29 відсотка ВВП.

Додавання 0,7 на сім відсоткових пунктів для досягнення двовідсоткової позначки у 2023 році означає додаткові 20 мільярдів доларів витрат. І це в той час, коли Канада вже зіткнулася з дефіцитом у розмірі 40 мільярдів доларів.

Скарбниця секретів Пентагону, що просочилися, включала те, що прем'єр-міністр Джастін Трюдо приватно заявив НАТО, що Канада ніколи не досягне цілей військового альянсу щодо витрат на оборону, повідомляє Washington Post.
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21.02.2024 00:38 Відповісти
Зелена погань надіялась на США, Канаду, Євросоюз, а сама за два роки війни ні ...
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21.02.2024 00:40 Відповісти
виробництво і постачання цих *********** стало можливим завдяки Асоціації українських виробників зброї, головою якої є Пашинський,що наразі під пресом "правоохоронних органів" за справою 2014 року з конфіскації пального ригів для потреб ЗСУ.
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21.02.2024 00:40 Відповісти
залишилось ще справу відкрити на Бельбаса і Коростильова. Так переможемо.
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21.02.2024 01:05 Відповісти
Хочеться кричати…
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21.02.2024 00:44 Відповісти
Конвенционального не хватает. Пора расчехлять ядерку.
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21.02.2024 01:11 Відповісти
Зеленський у Канаді: про що президент домовився з Трюдо

Джастін Трюдо на спільному брифінгу після зустрічі заявив, що уряд Канади додав Україну до списку країн, куди дозволено продавати канадську зброю.

За його словами, вже є інвестиції з боку канадських компаній у виробництво *********** в Україні

3 ЛИПНЯ 2019...

https://www.bbc.com/ukrainian/news-48851130
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21.02.2024 01:12 Відповісти
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21.02.2024 01:14 Відповісти
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21.02.2024 01:30 Відповісти
Не для себе ж домовляються. Та й навару жодного. Тому й немає результату...
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21.02.2024 01:41 Відповісти
Згадаймо скільки всього було після розвалу Союзу, - не знали куди приткнути. От так і там, рахують, наштампуємо, а потім буде гнити. Ще й втрачайся на зберігання.
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21.02.2024 03:38 Відповісти
слух о том что канадцы сквалыги - красочно подтвердился.
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21.02.2024 06:40 Відповісти
Поки у нас уряд Зеленського, нічого і не буде.
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21.02.2024 07:08 Відповісти
Канада не є в стані війни, а от Україна ТАК і за 2 роки можно було розробити ядерну зброю!
Всі погані тільки Україна добра, що навіть власних патроні на 2й рік війни не спроможна зробити.
То що ви хочете від інших?
Питайте у своїх!
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21.02.2024 11:28 Відповісти
Додам, там пишуть що федеральний бюджет чекає 400млн$. Ну то 400млн то можуть дати тільки декілька прокурорів і судей України. Ну то скинтесь і дайте. Питання грошей. Як завжди .
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21.02.2024 11:32 Відповісти
 
 