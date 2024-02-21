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Новини
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США втретє ветували резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в секторі Гази

оон,радбез

20 лютого США втретє наклали вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН щодо війни між Ізраїлем і ХАМАСом, заблокувавши вимогу негайного припинення вогню в секторі Гази

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

США закликають до тимчасового припинення вогню для звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом як тільки це стане можливим, на відміну від інших 13 членів Ради Безпеки ООН, які проголосували за резолюцію, що вимагає негайного припинення вогню.Зазначається, що 13 членів проголосували за текст, розроблений Алжиром. Велика Британія утрималася.Це третє вето США на проєкт резолюції.

"Голосування за цей проєкт резолюції є підтримкою права палестинців на життя. Навпаки, голосування проти нього означає схвалення жорстокого насильства та колективного покарання, яким вони заподіяні", - заявив у раді перед голосуванням посол Алжиру в ООН Амар Бенджама.

Також читайте: 29 громадянам України відмовили в евакуації із Сектора Гази, - посол Корнійчук

Натомість посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що вимога негайного, беззастережного припинення вогню без угоди, яка вимагає від ХАМАСу звільнити заручників, не призведе до міцного миру.

"Натомість це може продовжити бойові дії між ХАМАС та Ізраїлем", - додала Томас-Грінфілд.

Палестинський представник ООН Ріяд Мансур заявив, що це право вето, дає знак Ізраїлю, що він може продовжувати стикатися з вбивствами.

Посол Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан сказав, що слово припинення вогню згадується "наче це срібна куля, чарівне розв'язання всіх проблем регіону"

Також читайте: США готуються до можливого розширення війни в Секторі Гази й розроблять план реагування, - Politico

Автор: 

Сектор Гази (187) США (22840) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+16
Газа розсадник тероризму. Ізраїль робить все правильно, тільки повільно бо вважає на життя мирних жителів (які нажаль підтримують хамас)
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21.02.2024 01:07
+15
Іранців, Хезболлу та рашистів у Сирії та Лівані.
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21.02.2024 01:14
+11
Колумбійські добровольці, які загинули нещодавно, захищаючи Україну. Вони воювали на фронті з весни 2023 року в складі 14-го полку ЗСУ.
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21.02.2024 01:05
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Газу чи хамас?
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21.02.2024 01:05 Відповісти
"И это хорошо !
И это правильно...!"
М.С. Горбачьов
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21.02.2024 01:42 Відповісти
Газа розсадник тероризму. Ізраїль робить все правильно, тільки повільно бо вважає на життя мирних жителів (які нажаль підтримують хамас)
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21.02.2024 01:07 Відповісти
ти шо йібанувся? україна може воронеж ракетами ******* чи викрадала руснявих баб з фестивалю "крилья" ? 🤡
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21.02.2024 02:43 Відповісти
/ти не повіриш, х!ярила/
Прийми синю пігулку, ти мариш.
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21.02.2024 09:34 Відповісти
Ой да ми не такі тупі гої. Ніхто не нащо не вважає, виталкують арабів з Гази до Єгипту, а після до ЄС. Питання лише, дадуть відпір захід цим ортодоксам чи ні
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21.02.2024 01:14 Відповісти
А після чого це виштовхування почалося не підкажете. Що було 7 го жовтня 2023? Що мозги відсохли?
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21.02.2024 01:32 Відповісти
Палестина це географічна назва, як наприклад, Полісся. Національності "палестинець" не існує. Так звані "палестинці" це вигнанці з сусідніх країн, біженці в кількох поколіннях, яких не хочуть пускати до себе сусіди. Вони уже зруйнували благополучний Ліван.
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21.02.2024 08:31 Відповісти
гази випаровуються.

чи не так ?

респект США! Ніяких лугандонів на Святій Землі
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21.02.2024 01:17 Відповісти
Коли там ООН ухвалила рішення про створення лугандону? Дата, номер рішення?
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21.02.2024 07:35 Відповісти
вони наведуть порядок

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21.02.2024 01:36 Відповісти
"Зовнішня політика Америки, особливо щодо Близького Сходу, більшою мірою визначалася інтересами ізраїльського лобі, ніж
американськими національними інтересами."

Тарас Кузьо
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21.02.2024 01:04 Відповісти
Колумбійські добровольці, які загинули нещодавно, захищаючи Україну. Вони воювали на фронті з весни 2023 року в складі 14-го полку ЗСУ.
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21.02.2024 01:05 Відповісти
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

земля пухом....
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21.02.2024 01:39 Відповісти
Іранців, Хезболлу та рашистів у Сирії та Лівані.
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21.02.2024 01:14 Відповісти
Путин в разговоре с Нетаньяху заявил о готовности России работать в интересах прекращения конфликта

При этом, как сообщается, Путин выразил соболезнования родным погибших израильтян, осуждая "любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/10/16/7424408/
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21.02.2024 01:21 Відповісти

Нетаньягу загдядывает в глаз Путену
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21.02.2024 01:23 Відповісти
у путєна одін глаз....
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21.02.2024 01:40 Відповісти
За последние 3 года, Нетаниягу впервые разговаривал с Путиным и послал его за ,,русским кораблем,, : террористы используют против Израиля российские модернизированные противотанковые ракеты Карнет.

Постоянный представитель Израиля при ООН обвинил Россию в использовании войны на Ближнем Востоке для отвлечения внимания от военных действий на Украине.
Он назвал Россию «последней», кто может «учить» Израиль и напомнил , что Россию ранее исключили из Совета ООН по правам человека.
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21.02.2024 03:31 Відповісти
Какой Корнет. Россия из противотанковых средств имеет РПГ 7, ну если достали из загашника противотанковые ружья или трофейные фаустпатроны. Они рукожопые и сами ничего создать не могут.
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21.02.2024 12:46 Відповісти
хто там ще свистить про те, що Байден - за ХАМАС топить?
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21.02.2024 02:40 Відповісти
Він топить за те, щоб Ізраїль пішов на угоду з Хамас = зупинив війну в обмін на заручників. Тобто Ізраїль має піти на капітуляцію заради заручників. А інакше Байден програє вибори - всі його виборники за арабів.
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21.02.2024 03:51 Відповісти
Не всі.Але значна частина.
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21.02.2024 03:59 Відповісти
Хамас - друзі кремлядів та Ірану, якщо тут хтось проти Ізраїлю, то він теж друг кремлядів та Ірану
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21.02.2024 03:48 Відповісти
У хамаса був вибір при такому охеренному вливанні коштів з оон вони могли побудувати настільки прекрасну країну з настільки прекрасною економікою, що й Сінгапур би заздрив. І вже б не палестинці їздили на заробітки в Ізраїль, а ізраїльтяни просилися до Гази. але ж треба було рити тунелі і відгодовувати сотні жінок, аби вони народжували бойовиків для знищення Ізраїлю. Я не в захваті від політики ізраїльських очільників. Але факт остається фактом - хамас як і його натхненник кремль витрачають кошти не на покращення життя своїх людей та їх освіту, а на війну проти всіх, хто їм невгодний. А ти однозначно на стороні кремля зі своїми коментами.
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21.02.2024 08:34 Відповісти
У хамаса був вибір при такому охеренному вливанні коштів з оон вони могли побудувати настільки прекрасну країну з настільки прекрасною економікою, що й Сінгапур би заздрив. І вже б не палестинці їздили на заробітки в Ізраїль, а ізраїльтяни просилися до Гази. але ж треба було рити тунелі і відгодовувати сотні жінок, аби вони народжували бойовиків для знищення Ізраїлю. Я не в захваті від політики ізраїльських очільників. Але факт остається фактом - хамас як і його натхненник кремль витрачають кошти не на покращення життя своїх людей та їх освіту, а на війну проти всіх, хто їм невгодний. А ти однозначно на стороні кремля зі своїми коментами.
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21.02.2024 08:37 Відповісти
Любопытно что в русской википедии статья про конфликт откровенно произраильская, а в английской пропалестинская.
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21.02.2024 05:06 Відповісти
Вам мова брехати абсолютно не заважає.
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21.02.2024 07:38 Відповісти
Раніше, 26 січня, Міжнародний суд ООН оголосив рішення про запобіжні заходи у позові Республіки Південна Африка проти Ізраїлю. Суд у Гаазі зобов'язав Ізраїль утриматися від будь-яких дій, які можуть підпадати під дію Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також забезпечити, щоб Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не вчиняла актів геноциду в секторі Газа.

Крім того, Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен дозволити доставку гуманітарної допомоги цивільному населенню на палестинських територіях.

При цьому суд не вимагав від Ізраїлю припинити військову операцію проти ХАМАСу в секторі Газа.
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21.02.2024 05:26 Відповісти
Так ніхьо не заважає постачати гуманітарку з території Єгипту і на ту саму територію приймати біженців з сектору Гази. Що кажете? "Брати-араби відгородилися від сектора стіною, підтягли до кордрну військових і послали палестинців до крейсера "мокша""?
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21.02.2024 07:43 Відповісти
Ізраїль і без резолюції робить,що хоче.
Палестинці звірі, але відповідь Ізраїлю такий же геноцид .
Ізраїль має право на захист, але бачачи як Ізраїль послідовно,з кам'яним обличчям блокує військову допомогу Україні,а ще більше досі торгує з рашкою , Ізраїль не друг і не товариш
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21.02.2024 10:15 Відповісти
=Ізраїль послідовно,з кам'яним обличчям блокує військову допомогу Україні,а ще більше досі торгує з рашкою , Ізраїль не друг і не товариш=

Ти мариш? Допомогу З ЯКОГО БОКУ блокує Ізраїль та якими інструментами ?
Ну і про торгівлю з рашею - подробиці,будь ласка ! Але хочу нагадати,що Украіна продовжує заробляти на транзиті російського газу до ЄС - то ж чому б вам не заявити,що Європа вам не друзі?
Адже тільки на паливі раша заробила того року більш як ПІВТРИЛЬЙОНА ЗЕЛЕНИХ !
Що,кишка тонка ?
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21.02.2024 15:51 Відповісти
 
 