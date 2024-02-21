США втретє ветували резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в секторі Гази
20 лютого США втретє наклали вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН щодо війни між Ізраїлем і ХАМАСом, заблокувавши вимогу негайного припинення вогню в секторі Гази
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
США закликають до тимчасового припинення вогню для звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом як тільки це стане можливим, на відміну від інших 13 членів Ради Безпеки ООН, які проголосували за резолюцію, що вимагає негайного припинення вогню.Зазначається, що 13 членів проголосували за текст, розроблений Алжиром. Велика Британія утрималася.Це третє вето США на проєкт резолюції.
"Голосування за цей проєкт резолюції є підтримкою права палестинців на життя. Навпаки, голосування проти нього означає схвалення жорстокого насильства та колективного покарання, яким вони заподіяні", - заявив у раді перед голосуванням посол Алжиру в ООН Амар Бенджама.
Натомість посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що вимога негайного, беззастережного припинення вогню без угоди, яка вимагає від ХАМАСу звільнити заручників, не призведе до міцного миру.
"Натомість це може продовжити бойові дії між ХАМАС та Ізраїлем", - додала Томас-Грінфілд.
Палестинський представник ООН Ріяд Мансур заявив, що це право вето, дає знак Ізраїлю, що він може продовжувати стикатися з вбивствами.
Посол Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан сказав, що слово припинення вогню згадується "наче це срібна куля, чарівне розв'язання всіх проблем регіону"
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М.С. Горбачьов
Прийми синю пігулку, ти мариш.
чи не так ?
респект США! Ніяких лугандонів на Святій Землі
американськими національними інтересами."
Тарас Кузьо
Героям Слава !
земля пухом....
При этом, как сообщается, Путин выразил соболезнования родным погибших израильтян, осуждая "любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/10/16/7424408/
Нетаньягу загдядывает в глаз Путену
Постоянный представитель Израиля при ООН обвинил Россию в использовании войны на Ближнем Востоке для отвлечения внимания от военных действий на Украине.
Он назвал Россию «последней», кто может «учить» Израиль и напомнил , что Россию ранее исключили из Совета ООН по правам человека.
Крім того, Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен дозволити доставку гуманітарної допомоги цивільному населенню на палестинських територіях.
При цьому суд не вимагав від Ізраїлю припинити військову операцію проти ХАМАСу в секторі Газа.
Палестинці звірі, але відповідь Ізраїлю такий же геноцид .
Ізраїль має право на захист, але бачачи як Ізраїль послідовно,з кам'яним обличчям блокує військову допомогу Україні,а ще більше досі торгує з рашкою , Ізраїль не друг і не товариш
Ти мариш? Допомогу З ЯКОГО БОКУ блокує Ізраїль та якими інструментами ?
Ну і про торгівлю з рашею - подробиці,будь ласка ! Але хочу нагадати,що Украіна продовжує заробляти на транзиті російського газу до ЄС - то ж чому б вам не заявити,що Європа вам не друзі?
Адже тільки на паливі раша заробила того року більш як ПІВТРИЛЬЙОНА ЗЕЛЕНИХ !
Що,кишка тонка ?