Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 20 лютого уразили 19 районів зосередження окупантів, 10 артилерійських систем та 5 ЗРК, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 20 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 10 артилерійських засобах противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та ракетні війська протягом 18 лютого уразили 4 райони зосередження окупантів, 3 пункти управління та 1 склад, - Генштаб