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Новини
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Вихід українських сил з Авдіївки є "стратегічним кроком", - Пентагон

сінгх

У Пентагоні зазначають, що виведення українських сил з Авдіївки розглядається як "стратегічний" крок. Це рішення спрямоване на збереження обмежених ресурсів власної артилерії та снарядів.

Як  інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона зазначила, якщо Пентагон не отримає фінансування від Палати представників, то не зможе передавати критично необхідні пакети Україні. Тоді українські військові будуть змушені обирати та ухвалювати рішення про те, які міста можуть утримувати зі зброєю партнерів.

"Я не можу прогнозувати, це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Зараз йде критична боротьба за їхні життя та країну, тому ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги ще з жовтня", - зазначає Сінгх.

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При цьому, вона висловила припущення, що зараз немає поточних занепокоєнь, хоч і є міста під обстрілами та загрозою.

Нагадаємо, також Сінгх заявила: щойно Конгрес ухвалить фінансування для України - поставки нових пакетів допомоги почнуться доволі швидко

Автор: 

Пентагон (1428) Авдіївка (2342) Сінгх Сабріна (48)


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Топ коментарі
+8
В дупель такую стратегию эти предвыборные разборки нам уже кровью харкаются.
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21.02.2024 06:47
+8
Вихід з Авдіівки -- це уникнення полону і збереження життя наших солдатів
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21.02.2024 06:56
+7
Бажаю, щоб *прибульці* некритично, але постійно, обстрілювали американські міста. А ми б запаслись попкорном.
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21.02.2024 06:50
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В дупель такую стратегию эти предвыборные разборки нам уже кровью харкаются.
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21.02.2024 06:47 Відповісти
Якось так. (
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21.02.2024 09:03 Відповісти
Бажаю, щоб *прибульці* некритично, але постійно, обстрілювали американські міста. А ми б запаслись попкорном.
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21.02.2024 06:50 Відповісти
То може одразу за Дніпро? Щоб зберегти людей, снаряди.
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21.02.2024 06:54 Відповісти
Головне зберегти людей. Все залежить від того якими будуть гарантії тимчасового припинення вогню. В Кореї вони спрацювали а як буде в Україні час покаже. Треба передихнути та готуватися до наступної війни.
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21.02.2024 07:11 Відповісти
Здогадайтесь, хто швидше і краще підготується до нової війни.
І головна умова русні для підписання "міра" - скорочення ЗСУ до 50 тисяч без будь-якої важкої зброї. Готуйтесь, чо.
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21.02.2024 08:56 Відповісти
Україні будуть допомагати.А москалям потрібні великі роки для накопичення ракет і бронетехніки.Не зможуть вони наробити рівноцінно те.що робив колись совок.В москалів саме основний запас,то був совєцький запас.
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21.02.2024 09:36 Відповісти
Десь тут була стаття, що європейські чиновники в шоці від того, як швидко росія розбудувала свій ВПК і надалі його нарощує.
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21.02.2024 09:37 Відповісти
Статті це таке.Їм можна і не вірити.А можна вірити.А можна довіряти,але перевіряти.В москалів і так були тисячі одиниць техніки.І на складах совкове було.Але вони втратили підтвердженими по фото і відео,понад 14 тисяч одиниць різної техніки.Там їм нічого не прилітало практично по складам,які знаходяться на їхній території.Західні країни що втратили? Нам по кілька відсотків вони надали техніки.Але звісно москалі сильні і мають хороший впк,але не кращий,ніж в одних США.
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21.02.2024 09:47 Відповісти
У Заходу **********: можуть, але не хочуть. А вісь зла - маніяки. Не сильно-то і можуть, але дуже і дуже хочуть та прикладають всіх зусиль і не гребують жодними засобами. Хто переможе?
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21.02.2024 09:49 Відповісти
Ну поки на захід ніхто не нападає.І навряд чи буде,в найближчому майбутньому.
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21.02.2024 09:52 Відповісти
Вихід з Авдіівки -- це уникнення полону і збереження життя наших солдатів
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21.02.2024 06:56 Відповісти
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21.02.2024 07:05 Відповісти
Ще скажи "від'ємний наступ"
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21.02.2024 07:08 Відповісти
Краще програти у битві, але перемогти у війні..
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21.02.2024 07:46 Відповісти
Штатівські кидали імпотенти!
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21.02.2024 08:02 Відповісти
"...заступниця речника Пентагону і стратегія..." - оце рівень!
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21.02.2024 08:11 Відповісти
Хай би зелена влада з самого початку розраховувала лише на власні сили
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21.02.2024 08:12 Відповісти
Тоді треба було відразу виконувати умови капітуляції, яку підписали в Стамбулі.
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21.02.2024 08:32 Відповісти
Выйти из города и бетонных бункеров в поля где негде воробью спрятаться так себе стратегия.
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21.02.2024 08:46 Відповісти
Давно треба було звідти йти.
Ще цікаво, як розповідав Кривоніс, другої і третьої лінії оборони там не було.
50піхотинців тримали відрізок 6 км.
Звісно кацапи пройшли.
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21.02.2024 08:51 Відповісти
До речі ми мали там чудові умови . Висоти, з яких можна було легко зносити російські скупчення. Але бракувало всього. Людей. Снарядів.
Зелі хотілось потужних відосиків. Ще і розповсюдили інфу що туди зайшов Азов, кацапи посилили обстріли.
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21.02.2024 08:53 Відповісти
А ще вашою стратегічною поразкою.
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21.02.2024 09:27 Відповісти
швидше стратегічним пройобом тих, хто БК не надає
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21.02.2024 10:05 Відповісти
Бідий дім захопила афроамерикансько-індусько-єврейська мафія
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21.02.2024 10:13 Відповісти
це та **бнута індіаночка,

що казала журналюгам про війну в Україні "не така жорстока як Ізраїлю з Хамасом" ?
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21.02.2024 10:16 Відповісти
Це рішення спрямоване на збереження обмежених ресурсів власної артилерії та снарядів. -Хто в часі війни зберігає **********,той не перемагає.
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21.02.2024 10:29 Відповісти
Та вы уже задрали всех, идите в жопу вместе с польскими фремерами. Уроды, чтоб вас всех китацы вырезали, а мы всем миром будет границу с антарктидой обсуждать.
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21.02.2024 11:46 Відповісти
Ты подумай как честно, откровенно, и по дружески по братски сказала---в любимую тетрадку запишу! Даже 17 пацан решивший только учится в военном заведении, в любой стране и то знает уже, что любая оборона и нападение без плотного прикрытия авиацией обречена на быстрое поражение! Иногда окончательное поражение! Это и про сотни танков, ракет от 300км, и конечно самолётов я намекнул. Чего похоже мы от вас гандонов штопаных, врядли уже дождёмся.
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21.02.2024 15:51 Відповісти
 
 