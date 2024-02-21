Вихід українських сил з Авдіївки є "стратегічним кроком", - Пентагон
У Пентагоні зазначають, що виведення українських сил з Авдіївки розглядається як "стратегічний" крок. Це рішення спрямоване на збереження обмежених ресурсів власної артилерії та снарядів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Вона зазначила, якщо Пентагон не отримає фінансування від Палати представників, то не зможе передавати критично необхідні пакети Україні. Тоді українські військові будуть змушені обирати та ухвалювати рішення про те, які міста можуть утримувати зі зброєю партнерів.
"Я не можу прогнозувати, це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Зараз йде критична боротьба за їхні життя та країну, тому ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги ще з жовтня", - зазначає Сінгх.
При цьому, вона висловила припущення, що зараз немає поточних занепокоєнь, хоч і є міста під обстрілами та загрозою.
Нагадаємо, також Сінгх заявила: щойно Конгрес ухвалить фінансування для України - поставки нових пакетів допомоги почнуться доволі швидко
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І головна умова русні для підписання "міра" - скорочення ЗСУ до 50 тисяч без будь-якої важкої зброї. Готуйтесь, чо.
Ще цікаво, як розповідав Кривоніс, другої і третьої лінії оборони там не було.
50піхотинців тримали відрізок 6 км.
Звісно кацапи пройшли.
Зелі хотілось потужних відосиків. Ще і розповсюдили інфу що туди зайшов Азов, кацапи посилили обстріли.
що казала журналюгам про війну в Україні "не така жорстока як Ізраїлю з Хамасом" ?