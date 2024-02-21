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Новини Війна
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Війна в Україні перебуває в "дуже небезпечній стадії", без допомоги українці не втримають фронт, - ексглава НАТО в Європі Кларк

кларк,веслі

Українцям буде вкрай важко втримати навіть нинішні позиції на сході країни, якщо у США не ухвалять законопроєкт про додаткову допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки",  про це заявив ексглава НАТО в Європі, генерал армії США у відставці Веслі Кларк.

Він зазначив, якщо українцям не вдасться втримати фронт, під загрозою можуть опинитися не лише Харків і Київ, але і кордони НАТО.

"Якщо ми ухвалимо законопроєкт про допомогу і будемо поводитися з Україною в умовах кризи так само як ми поводилися з Ізраїлем, – у 1973 році, коли ми фактично забрали речі з наших власних сил у Німеччині та доставили їх до Ізраїлю, якби ми ставилися до України таким чином і доставили необхідну зброю в необхідні місця, ми могли б стабілізувати ситуацію там, де ми зараз є. А потім з відповідним додатковим обладнанням і через 12-14 місяців роботи є шанс, що вони можуть десь пробити російські лінії – в Криму, чи в Донецьку. Це можна було зробити", – вважає Кларк, який свого часу воював у В'єтнамі та очолював сили НАТО у Косово.

Українцям потрібно більше зброї та техніки

Без допомоги США українці своїми силами навряд чи зможуть втримати фронт. Українці потребують новітньої зброї та техніки. Кларк зазначив, що  війна в Україні зараз перебуває у четвертій стадії.

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Перший етап, за його словами, настав після невдалого нападу на Київ на самому початку широкомасштабного вторгнення, другий - перегрупування української армії та контрнаступу України, доки на третьому етапі вона не наштовхнулася на російські оборонні позиції. На четвертому етапі війна дійшла до такої стадії, коли українцям потрібно вийти з позиційної війни, але для того, щоб вести мобільну війну, їм потрібно більше зброї. Росіяни ж, навпаки, після перших невдач готуються до наступу. Російські війська на Сході і такі міста як Харків і Київ розділяє кількасот кілометрів переважно відкритої місцевості.

"Це здебільшого горбиста, лісиста та відкрита місцевість. Є кілька річкових ліній, які треба подолати, але найскладніша місцевість там, де зараз точаться бої", – каже генерал у відставці Веслі Кларк.

Він говорить, що і США, і союзники постачали Україні достатньо зброї, щоб не програти, але її ніколи не було досить, щоб виграти війну, перемогти Росію.

"Якщо українська армія збирається вести мобільну війну, для цього не потрібно 31 (американський) танк і 100 танків Leopard. Для цього потрібно 1-2 тисячі танків. Для цього потрібно не 300 буксированих артилерійських установок, а самохідна артилерія; не 25 літаків F-16, а пару сотень F-16", – вважає Кларк.

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Автор: 

допомога (8348) США (22840) Україна (5894) Кларк Веслі (7)


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Топ коментарі
+10
Екс-очільники - страшенно розумні люди. Ядрьоні такі...
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21.02.2024 07:03
+6
Пи₴діж...пи₴діж...А канікули у Конгреса продовжуються.
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21.02.2024 07:06
+6
Складається враження,що всі заяви союзників звучать так,ніби заохочують москалів(Для чого? є кілька ваіріантів(Хотілося,щоб то був проукраїнський варіант.
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21.02.2024 07:37
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21.02.2024 06:58 Відповісти
Екс-очільники - страшенно розумні люди. Ядрьоні такі...
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21.02.2024 07:03 Відповісти
їм можна нести будь-яку х..ню, вони ж у відставці
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21.02.2024 08:07 Відповісти
Пи₴діж...пи₴діж...А канікули у Конгреса продовжуються.
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21.02.2024 07:06 Відповісти
Танки,то таке.В першу чергу потрібно б штук 10 Петріотів,і Ф 16 кілька сотень,АТАКАМС пару тисяч,бо здичавілі просто зрівнюватимуть все на своєму шляху КАБами,і ніякі танки тут не допоможуть.Танки і тому подібне пізніше.
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21.02.2024 07:21 Відповісти
Таку кількість Атакамсів навіть США не мають ( і можливо і ніколи і не мали ).
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21.02.2024 07:24 Відповісти
Мають і навіть більше ніж треба. А якщо їх цікавить вартість, то вона набагато нижча у порівнянні з тією кількістю стратегічних ракет з ядерними зарядами, які було націлено на США і які Україна утилізувала "під гарантії" нинішніх "стурбованих брехунів".
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21.02.2024 07:40 Відповісти
Ох ти Василь і мрійник.. наче на мацкву їти зібрався..
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21.02.2024 07:43 Відповісти
Голос,тут не про наступ,тут би відбитись,стільки треба.А просто автоматик,як два роки тому під Києвом,вже не допоможе
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21.02.2024 07:50 Відповісти
Війна зовсім іншою стала - сумнівів немає..
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21.02.2024 07:53 Відповісти
Так він ще й неповне прізвище вказав.Правильне-Кларк василь воробець,або джек воробєй.Та не бздіть ви -всякі там Кларки і горобці.ЗСУ-це не абрівіатура-це армія.Вони не будуть-по методичкам НАТО ОБХОДИТИ мінні поля-ЗСУ знищать і кацапів і міни.Не дасте зброї-викрутимся.Українці це вміють.Те що давали-це не об*єми розвинутих країн-це подачки бідному на паперті.Недорозвинуті Іран і Корея "закидали "кацапів і снарядами і дронами.А США-???Не стидно називати себе "великою",пане Кларк?
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21.02.2024 11:35 Відповісти
Неправильна відповідь.6 000 штук в них є,які вже незабаром потрібно буде утилізувати
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21.02.2024 07:26 Відповісти
Я тутка - на вікіпедії вказано 4000 з копійками станом на 2010 рік.
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21.02.2024 07:32 Відповісти
Складається враження,що всі заяви союзників звучать так,ніби заохочують москалів(Для чого? є кілька ваіріантів(Хотілося,щоб то був проукраїнський варіант.
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21.02.2024 07:37 Відповісти
Їх не потрібно заохочувати
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21.02.2024 11:41 Відповісти
Невлучне слово(Я мав наувазі,що розкривають всі слабкі місця,а москалі ж остаточні ідіоти і цим користаються зараз(
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21.02.2024 20:49 Відповісти
Літаки і ракети - запорука Нашого успіху і Нашої Перемоги ....
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21.02.2024 07:44 Відповісти
Навіть без рішення контрольованого трампістами Конгресу, адміністрація США має усі можливості забезпечити Україну необхідним озброєнням. Просто популісти-демократи окрім, як тріпати язиками мало на що здатні. Кларк - людина дем.партії і повторює ті ж самі мантри, що й речники Білого дому, ігноруючи той факт, що президент та Пентагон можуть ухвалити необхідні Україні рішення по зброї, яка знаходиться на зберіганні і без резолюцій Конгресу.
Чому вони цього не роблять, то інше питання..
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21.02.2024 07:48 Відповісти
В першу чергу немає мобілізації. Озброєння освоюють люди, яких немає. Тому тими що залишились можна тільки закріпитись по природньому рубежу. Тобто по Дніпру. А далі можна стати по Віслі. Ха ха ха.
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21.02.2024 11:00 Відповісти
 
 