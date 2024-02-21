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Новини
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Поки в інших країнах обговорюють допомогу Україні, українські захисники гинуть на фронті, - Кулеба

авдіївка

Якби Україна отримала необхідні боєприпаси для оборони Авдіївки, місто не було б втрачене.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми б не втратили Авдіївку, якби ми отримали всі артилерійські боєприпаси, необхідні для її оборони", - сказав Кулеба.

Глава МЗС України віддав належне українським солдатам, чимало з яких пожертвували життям за оборону українських міст, і наголосив: що довше союзники обговорюватимуть допомогу, то гинутиме більше українських військових.

"Причина, чому вони змушені жертвувати собою і помирати, полягає в тому, що хтось все ще обговорює рішення. Я поважаю внутрішню політику і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці", - сказав Кулеба.

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"Нам шкода, що це забирає стільки часу", - додав глава МЗС.

Автор: 

Авдіївка (2342) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
А це твоя, гнида лопатная, та особисто твого ЗЕленого шефа провина.
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21.02.2024 08:04
+5
Менше гунди -- помагаи Павелу викупити снаряди
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21.02.2024 08:02
+5
А от тепер діставайте те, що ********..ли з міжнародної допомоги !!!
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21.02.2024 08:15
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Звідки візьмуться **********, коли один косяки курить, другий нюхає, а третій шпигун?
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21.02.2024 09:05 Відповісти
Кулєба такий кулєба ...
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21.02.2024 10:02 Відповісти
Тоді хай Україна перекриє транспортування нафти і газу в ЄС!
Хай рухаються, бо русіш ракети можуть трубу пошкодити...
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21.02.2024 08:01 Відповісти
Менше гунди -- помагаи Павелу викупити снаряди
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21.02.2024 08:02 Відповісти
А це твоя, гнида лопатная, та особисто твого ЗЕленого шефа провина.
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21.02.2024 08:04 Відповісти
Провина Зе те, що в нього секретарша дєрьмак(кріт ФСБ) керує країною у неконституційний спосіб,і всі решта мовчать...
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21.02.2024 08:07 Відповісти
Кулєбін працює замість туалетної бумаги, прямо із самого ранку.....
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21.02.2024 08:07 Відповісти
Замість констатувати те, що і так всі знають, організував би гучні мітинги по всьому світу на підтримку України , хоча б з участю біженців та молодих лобуряк ,що повтікали.
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21.02.2024 08:10 Відповісти
Асфальт, шашлычки на майские, канабис, миллиард деревьев, мацквашвея, абырвалг...
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21.02.2024 08:12 Відповісти
А от тепер діставайте те, що ********..ли з міжнародної допомоги !!!
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21.02.2024 08:15 Відповісти
меньше в макасінах на босу ногу, треба зявлятись на перемовинах з нашими партнерами. І кататись меньше з дєрьмаком.
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21.02.2024 08:28 Відповісти
меньше в макасінах на босу ногу, треба зявлятись на перемовинах з нашими партнерами. І кататись меньше з дєрьмаком.
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21.02.2024 08:31 Відповісти
Здається мені що злили вже Нас..
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21.02.2024 08:49 Відповісти
Підлога країни вже не така оптимістична?
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21.02.2024 09:18 Відповісти
Взагалі не оптимістично, але ще не песимістично...
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21.02.2024 09:29 Відповісти
Ну кулебі на квартирки в центрі Києва бабла вистачає, а таких кулібіних в Україні повно!
Позичте бабки в Ахметова, Коломойського, прокурорів, суддів, депутатів...............
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21.02.2024 08:58 Відповісти
Ну то, пан Кулеба, занеси каву Єрмачку і Зеленському та тихим солоденьким голоском нагадай їм, що війна ще не закінчилися. Бо скоро вже люди цим зеленим прокремлівським недоноскам нагадають, як проїхати в Ростов.
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21.02.2024 09:09 Відповісти
Люди, як показує практика, можуть лише терпіти і скігліти.
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21.02.2024 09:12 Відповісти
Якраз практика показує дещо інше. Спитайте в януковича. Люди ского зрозуміють, що вибору немає - зелену плісняву треба гнати, інших варіантів немає. А поки ще хтось на щось сподівається - буде тільки гірше і гірше.
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21.02.2024 09:16 Відповісти
Українці гинуть тому що починаючи з Кравчука і Кучми усі президенти, та і взагалі уся українська влада, лише знищували оборонний комплекс України. Політичні заробітчани.
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21.02.2024 09:10 Відповісти
Тому Ніколай вибрав в приЗеденти веселого хлопа, я вгадав?
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21.02.2024 09:15 Відповісти
Розповіси нам "Коля" як "знищував" обороноспроможність України Порошенко, бо я бачу ти дуже багато лайна ллєш на "попередників" точно як це робили Янукович та Азаров, забувши про реформи у ЗСУ з 2015 по 2019 роки КОТРІ ЗУПИНИВ САМЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ, про розвиток ракетної програми у ті ж роки КОТРІ ЗУПИНИВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ, про закупівлю ліній з виготовлення снарядів у Південної Кореї КОТРИМ НЕ ДАВАВ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКИ, про нарощування армії КОТРУ ПОЧАВ ЗНОВ СКОРОЧУВАТИ ЗЕЛЕНСЬКИЙ, про те як Зеленський призначив головою СБУ Баканова та його замами призначив зрадників що ЗЛИЛИ південь України, про те як призначив Хомчака, відповідального за трагедію Іловайська керівником ЗСУ аби той не розвивав наші війська а знищував їх, про те як при Порошенко активно закуповувались у армію вітчізняні ПТРК а Зеленський не замовив Жодного, як залишив ЗЕзидент без держзамовлень КБ "Луч" що виготовляло "НЕптун" і ще ряд керованих *********** до танків та літаків, як банкрутували "слуги" КрАЗ та "Іскру" і ще велики перелік інших "досягнень" Зеленського по послабленю як обороноспроможності так і економіки України! Йому та його посіпакам строк за це треба дати не менше ПОЖИТТЄВОГО!!!
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21.02.2024 09:30 Відповісти
По Зміїному влупили із "знищеної" Богдани, "Маскву" потопили "знищеним з 0" Нептуном, незакуплені до 19 року Байрактари не нищили оккупантів з 24 лютого
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21.02.2024 09:42 Відповісти
Кулєба, а чи не твої посадові обов'язки спонукати керівництво інших країн підтримувати Україну та робити це вчасно?! То ти що зараз - звітуєш про погане виконання твоїх обов'язків?! А якщо ти "ні до чого", через те що ти не виконуєш своїх обов'язків через те що Єрмак взяв на себе зовнішню політику, то чи не варто оголосити це та призивати саме його та ОПу до відповідальності за відсутність позитиву у зовнішній політиці країни?! Ти кажеш про наслідки але чомусь забуваєш назвати причини цього неподобства!!!
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21.02.2024 09:20 Відповісти
До чого тут намарафєчєний підорок кулеба...
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21.02.2024 09:39 Відповісти
Кулэба - просрав усю ***** усю дипломатію . Навіть Еквадор послав Україну в питанні зброї.
США
Польща
Ізраїль
Глобальний південь
УСЕ просрано
Клята ти животина!
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21.02.2024 10:07 Відповісти
Ой який же поганий той Захід! Він обговорює!
А от наше МО з Умеровим і раніше з Рєзніковим ночей не сплять, все кулі і снаряди точучь! А про УкрОборонПром взагалі мовчу, стільки Вільхи та Сапсанів наклепали, що складати нема де!
2а роки війни !!! А той Захід ну просто мало дають нам би щоби ВСЕ!
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21.02.2024 11:16 Відповісти
Бери обіцяну лопату, і вперед. Чи просто так звиздів?
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21.02.2024 11:57 Відповісти
Поки в інших країнах обговорюють допомогу Україні, українські захисники гинуть на фронті Джерело: А наша-ненаша влада тягне за грати Пашинського, який поставляє ********** ЗСУ. Так, Кулєба? Договорюй до кінця, не соромся.
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21.02.2024 20:01 Відповісти
 
 