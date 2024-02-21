Поки в інших країнах обговорюють допомогу Україні, українські захисники гинуть на фронті, - Кулеба
Якби Україна отримала необхідні боєприпаси для оборони Авдіївки, місто не було б втрачене.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Ми б не втратили Авдіївку, якби ми отримали всі артилерійські боєприпаси, необхідні для її оборони", - сказав Кулеба.
Глава МЗС України віддав належне українським солдатам, чимало з яких пожертвували життям за оборону українських міст, і наголосив: що довше союзники обговорюватимуть допомогу, то гинутиме більше українських військових.
"Причина, чому вони змушені жертвувати собою і помирати, полягає в тому, що хтось все ще обговорює рішення. Я поважаю внутрішню політику і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці", - сказав Кулеба.
"Нам шкода, що це забирає стільки часу", - додав глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хай рухаються, бо русіш ракети можуть трубу пошкодити...
Позичте бабки в Ахметова, Коломойського, прокурорів, суддів, депутатів...............
США
Польща
Ізраїль
Глобальний південь
УСЕ просрано
Клята ти животина!
А от наше МО з Умеровим і раніше з Рєзніковим ночей не сплять, все кулі і снаряди точучь! А про УкрОборонПром взагалі мовчу, стільки Вільхи та Сапсанів наклепали, що складати нема де!
2а роки війни !!! А той Захід ну просто мало дають нам би щоби ВСЕ!