Поки в інших країнах обговорюють допомогу Україні, українські захисники гинуть на фронті, - Кулеба

Якби Україна отримала необхідні боєприпаси для оборони Авдіївки, місто не було б втрачене.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми б не втратили Авдіївку, якби ми отримали всі артилерійські боєприпаси, необхідні для її оборони", - сказав Кулеба.

Глава МЗС України віддав належне українським солдатам, чимало з яких пожертвували життям за оборону українських міст, і наголосив: що довше союзники обговорюватимуть допомогу, то гинутиме більше українських військових.

"Причина, чому вони змушені жертвувати собою і помирати, полягає в тому, що хтось все ще обговорює рішення. Я поважаю внутрішню політику і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці", - сказав Кулеба.

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"Нам шкода, що це забирає стільки часу", - додав глава МЗС.