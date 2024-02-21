Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 406 080 осіб (+1130 за добу), 338 літаків, 6516 танків, 9826 артсистем, 12 338 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 406 080 російських загарбників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 406080 (+1130) осіб,
- танків ‒ 6516 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12338 (+70) од,
- артилерійських систем – 9826 (+53) од,
- РСЗВ – 992 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 678 (+3) од,
- літаків – 338 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39),
- крилаті ракети ‒ 1903 (+1),
- кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12861 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 1558 (+7)
Топ коментарі
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206 одиниць наземної техніки, у січні після подібного намолоту (211 од) пішов спад а на четверту добу взагалі було 40 од, подивимось що буде на цей раз.
206!!! одиниць техніки та 1130!!! чумардосів.
Арта 57!!, броня 83!!, логістика 56!!.
Рахунок ППО спецтехніка 3 - 7.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 406 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
"Список городов России с населением более 100 тысяч жителей".
Хто не знає,це відомий кацапський волонтер і блогер(автор тг каналу Нам пишут из Янины)
Земля скловатой
Випускайте єнота!