Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 406 080 осіб (+1130 за добу), 338 літаків, 6516 танків, 9826 артсистем, 12 338 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 406 080 російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 406080 (+1130) осіб,

танків ‒ 6516 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 12338 (+70) од,

артилерійських систем – 9826 (+53) од,

РСЗВ – 992 (+4) од,

засоби ППО ‒ 678 (+3) од,

літаків – 338 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39),

крилаті ракети ‒ 1903 (+1),

кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12861 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 1558 (+7)

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