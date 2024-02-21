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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 406 080 осіб (+1130 за добу), 338 літаків, 6516 танків, 9826 артсистем, 12 338 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

рф,техніка,знищення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 406 080 російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 406080 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 6516 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12338 (+70) од,
  • артилерійських систем – 9826 (+53) од,
  • РСЗВ – 992 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 678 (+3) од,
  • літаків – 338 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 1903 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12861 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1558 (+7)

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Знищення армія РФ

Автор: 

армія рф (17388) Генштаб ЗС (6578) ліквідація (3924) знищення (7243) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+23
Дякуємо ЗСУ за щедрий врожай!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.02.2024 08:22
+18
Оце наскирдували! ЗСУ -- боги війни, донатьде їм!
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21.02.2024 08:22
+16
Минув 3650 день москальсько-української війни.
206!!! одиниць техніки та 1130!!! чумардосів.
Арта 57!!, броня 83!!, логістика 56!!.
Рахунок ППО спецтехніка 3 - 7.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 406 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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21.02.2024 08:50
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Дякуємо ЗСУ за щедрий врожай!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.02.2024 08:22 Відповісти
Оце наскирдували! ЗСУ -- боги війни, донатьде їм!
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21.02.2024 08:22 Відповісти
Ого скільки напалено техніки!!!!
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21.02.2024 08:23 Відповісти
Літаків таки 3+1+2 бо виправлено на 338 (ще й сьогоднішній побачимо завтра) Кацапи завтра розміняють 20 тисяч, а наземна розміняла 2 тис.
206 одиниць наземної техніки, у січні після подібного намолоту (211 од) пішов спад а на четверту добу взагалі було 40 од, подивимось що буде на цей раз.
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21.02.2024 08:27 Відповісти
Минув 3650 день москальсько-української війни.
206!!! одиниць техніки та 1130!!! чумардосів.
Арта 57!!, броня 83!!, логістика 56!!.
Рахунок ППО спецтехніка 3 - 7.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 406 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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21.02.2024 08:50 Відповісти
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21.02.2024 08:52 Відповісти
Завтра буде більше ніж Сургут. А там до 500К плотно міста підуть.
"Список городов России с населением более 100 тысяч жителей".
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21.02.2024 09:51 Відповісти
Таких міст на болотах ще багато, і це погана новина.
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21.02.2024 12:52 Відповісти
І це ще нам зброю не дали...
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21.02.2024 08:52 Відповісти
То ж бо й воно красиве 40 60 80 було б ще гарнішим 80 60 40
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21.02.2024 09:05 Відповісти
Ще пишуть вночі Мурз застрелився
Хто не знає,це відомий кацапський волонтер і блогер(автор тг каналу Нам пишут из Янины)
Земля скловатой
Випускайте єнота!
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21.02.2024 09:14 Відповісти
Ця війни дуже схожа на боксерський поєдинок під час якого перехід до глухої оборони далеко не завжди має наслідком поразку. Отже найцікавіше у цьому протистоянні ще по переду. І чомусь мені здається що ЗСУ нас таки ще не раз здивують як сьогодні.
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21.02.2024 09:25 Відповісти
Вот видите, как Залужный "тормозил", стоило только ЗЕгеваре поставить сырского и возглавить его, как "удои" резко пошли в гору.
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21.02.2024 10:00 Відповісти
орки влаштували пункт по здачі металобрухту. ЦІкаво як вони випускають 56 авто в сутки.
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21.02.2024 10:48 Відповісти
Хоть хтось трохи замислюється.А думаю,де ті колони,які заходять в зону бойових дій??200 одиниць за сутки знищено,пошкоджено теж не мало,виходить десь під 250+одиниць техніки.Якщо це колона то довжиною 5км минимум!!! або не один Ж-Д состав.Висновок лише один,хтось найобує
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21.02.2024 12:59 Відповісти
Головне, щоб це було не на папері а в дійсності
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21.02.2024 12:59 Відповісти
Піхота ЗСУ особливо вітає найбільше знищення арти та РСЗО орків
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21.02.2024 11:35 Відповісти
М-да, дивишся на ці цифри і аж страшно уявити, який там заміс . . . Адіще.
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21.02.2024 11:39 Відповісти
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21.02.2024 12:16 Відповісти
 
 