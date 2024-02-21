Фортифікаційні споруди будуються 24 години на добу 7 днів на тиждень, - Сили підтримки ЗСУ. ФОТОрепортаж

Інженерні війська Сил підтримки будують фортифікації 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

Зазначається, що усі можливі ресурси інженерних військ використовуються на повну потужність.

"Це означає максимальне використання технічних знань, матеріальних ресурсів і робочої сили для ефективного зміцнення оборонних позицій.

Руками і металом, ми створюємо непробивні бар'єри, що стоять між нашими військами й російськими окупантами. Від заглиблених окопів до мінних полів, ми риємо землю і заливаємо бетон, щоб забезпечити нашим воїнам найкращий захист", - йдеться в повідомленні.

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