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Фортифікаційні споруди будуються 24 години на добу 7 днів на тиждень, - Сили підтримки ЗСУ. ФОТОрепортаж

Інженерні війська Сил підтримки будують фортифікації 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

Зазначається, що усі можливі ресурси інженерних військ використовуються на повну потужність.

"Це означає максимальне використання технічних знань, матеріальних ресурсів і робочої сили для ефективного зміцнення оборонних позицій.

Руками і металом, ми створюємо непробивні бар'єри, що стоять між нашими військами й російськими окупантами. Від заглиблених окопів до мінних полів, ми риємо землю і заливаємо бетон, щоб забезпечити нашим воїнам найкращий захист", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На зведення фортифікації уряд виділив цього року 20 млрд грн, - Шмигаль

Будівництво фортифікацій
Будівництво фортифікацій
Будівництво фортифікацій
Будівництво фортифікацій
Будівництво фортифікацій

Автор: 

оборона (4781) ЗСУ (7545) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+51
Ети бревна ето смешно. Они разлетаются даже от FPV дрона. А что будет от попадания снаряда или авиабомбы? Нужны бетонные перекрытия. Кроме того применяя бревна да еще в несколько накатов высота и заметность блиндажа увеличивается. Неужели нельзя поблизости найти бетонные плиты хотя бы дорожные
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21.02.2024 08:38
+45
Тим більше якщо те що на фото, фортифікаційна споруда... То ми приречені!!
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21.02.2024 08:33
+37
Майже на 5 років.
З трпвня 2019 року.
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21.02.2024 08:58
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Лучше конечно подземные тоннели, потому что это врагу видно сверху.
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21.02.2024 14:01 Відповісти
Траншеї посеред поля, це фортифікації???
Бетонні перекриття, доти, заміновані поля, зуби дракона і т.д. , а не оце
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21.02.2024 14:21 Відповісти
Цікаво: ця інформація і ці фото подані для того, аби ввести в оману ворога? Щоб він думав, що у ЗСУ нема міцних бетонованих укріплень?
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21.02.2024 14:24 Відповісти
Одним словом: не соромно таке показувати? Такими "укріпленнями" можна пишатись тим, хто їх збудував навіть в режимі 24/7 ???
Це ж зроблено "на от'є..ісь" ((((((((((((((((((((((
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21.02.2024 14:27 Відповісти
---- Цілком справедливо--дотепні зауваження дописувачів ... ( щоправда потрібно ж враховувати: ЗЕ- кайоти-- своєчасно "освоїли" / на власні рахунки / мільярди коштів світової ГУМДОПОМОГИ на ці. оборонні. заходи !? ( Так що НЕ до залізо-бетону їм..треба ж копити на чергові. переможні вибори. чи як Ви думали ??? )
Як інженер--будівельник мушу прояснити:: те що ми узріли на фото-знімках--- це
типове рішення щодо укріплення стінок траншей ( від осипання ) .глибиною більше ---
1.5 метр. у піщаних грунтах... Зазвичай. для прокладки сантех-комунікацій: газо--водо-гонів--це по-перше . А по-друге ; на фотках дуже дивні грунти. як для Донбасу (рослинні)
Подібні " укріплення" нещодавно промелькнули новинах на укріпбудовах прикордоння із росією: чернігівської та сумської областей... Так що НЕ виключений . черговий прикол охвістя ЗЕ-чудила ...опісля того як засмажений півник клюнув після розбірок з Авдіївкою
Для інформації: найпотужніші цементні з/ди Донецької Амбросіївки-- здається окупован
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21.02.2024 14:45 Відповісти
Зелені ушльопки, ви прикалуєтесь? Не показуйте це нікому, не позортесь. Після цього вся зелена шобла починаючи з Умєрових, данілових, єрмаків, а за ними всі голови ОДА переходять на казармений стан, в намети ,в поле і Зеленський кожного дня о 22.00 приймає від них звіти: скільки залито бетоном укріплень, скільки виставлено "зубів дракона", скільки виставлено мін, скільки збудовано опорних пунктів. Але чотирижди ухилянт цього не робить. Чому?
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21.02.2024 14:55 Відповісти
Бо зрадник. Головне для нього знищити якмога більше українців в піти на переговори з рашкою.
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21.02.2024 16:39 Відповісти
Тому що він нічого не вміє. Виявилось «хороший парень» - це не професія…
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23.02.2024 08:58 Відповісти
Точно такие же фотки видел когда стену строили, Сеня крутил в руках бокорез и что-то пытался перекусить широко улыбаясь.
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21.02.2024 15:55 Відповісти
а залізобетон в країні закінчився??
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21.02.2024 15:59 Відповісти
Це проти КАБ? як стiна вiд яценюка!!!!
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21.02.2024 16:12 Відповісти
Яценюк збудував стіну 1500 км таку саму, як і у всіх розвинуних країнах з країнами-дикунами.
Вона звичайно не проти КАБів, а проти ФСБщних бомжів, які легко швендяли туди-сюди. До Яценюка такої стіни взагалі не було. Зараз стіни Яценюка побудували всі балтійські країни і польща з білоруссю. Полякам така стіна дуже допомагає бо вони легко перестріляли всіх арабів, яких росія намагалась запустити в польщу через білорусь.
Не в усьому погоджуюсь з Яценюком, але щодо стіни, то він був абсолютно правий. Це сітка, яка у свій час багато кого відфільтрувала у нас, а зараз фільтрує в європі.
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21.02.2024 17:15 Відповісти
Ти хоч трохи розумієш шо строїв Яценюк? Повторюєш кацапскі бредні
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21.02.2024 19:45 Відповісти
Паяци з 95 кварталу, і ви вважаєте, що тим, що викладено тут у світлинах можна пишатися?Це ви серйозно?
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21.02.2024 16:13 Відповісти
Дуже хотілось би знати (і ми дізнаємось) скільки мільйонів списали в кабінеті Шмигаля на це жалюгіддя, яке вони називають "новими позиціями українських військ". Ще більше хотілось би, щоб в них посидів Шмигаль і Стефанчук під час обстрілу. Щоб зовсім було "потужно" бажано прихопити Зеленського.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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21.02.2024 16:24 Відповісти
А что случілось?
Почему же не ложится асфальт?
Главноє чтоби лампочкі гарелі і какая разніца как називається уліца.

У мене єдине питання: Скільки зелений барига вкраде на фортифікаційних спорудах?
Більше, ніж на асфальті, чи менше?
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21.02.2024 16:50 Відповісти
А де лайно бігус-інфо?
Чому воно тут зараз не смердить своєю присутністю?
Чому воно не розслідує?
Коли порох виводив з ладу російську бронетехніку і переправляв крадені запчастини на відновлення українських танків і бронетранспортерів, то гавно-бігус-інфо аж із трусів вискакувало, щоб розкрити таємні схеми постачання російських запчастин на відновлення української армії.
А де зараз "розслідувачі" з бігус-гавно?
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21.02.2024 17:01 Відповісти
Якщо ви щось спробуєте "порозслідувати" стосовно технічних характеристик військових об'єктів, вас дуже швидко закриють. Це скоріш за все офіційні фота звіту перед суспільством, що будівництво йде.
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21.02.2024 17:57 Відповісти
Бигус - полезный идиот. Агент на содержании
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23.02.2024 08:56 Відповісти
В грудні син голови Сумської облради "виграв" тендер на будівництво РОПу вартістю 40 млн грн. РОП повинен бути збудований до 25 грудня.. Який там бетон за 20 днів але ж ото така вартість мабуть за такі колоди, ями і дощечки.
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21.02.2024 17:25 Відповісти
Суки. В мене слів немає.
Як купувати російський бітум і стелити асфальт для російських танків, так все зелене кодло тут закатало рукава і крали по повній.
А як зберегти життя нашим воїнам, то ці зелені бариги чухались 5 років і знайшли якесь лайно для фортифікаційних споруд.
Що б вам зелені падли будинки і дачі ваших дітей і онуків були побудовані з цього лайна, щоб ви подохли зелені мародери.
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21.02.2024 17:29 Відповісти
Скажу больше, некто Гройсман и ко ввалил миллиарды в шоссе Запорожье-Мариуполь, по которому русские танки прошли за первые 3 дня. Теперь 2 года выбываем и конца и края не видно. Зеленая братия ещё хуже - тупо ворье
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23.02.2024 08:54 Відповісти
Хавайте фуфло від вояк: Інженерні війська Сил підтримки будують фортифікації! Тепер читаємо між строчок - фортифікацією займаються тільки ЗСУ бо Кабмін на цивільних підрядчиків (і відповідно на залізобетонні споруди) не виділив ні копійки! У інженерних військ України ніколи не було залізобетону.
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21.02.2024 18:25 Відповісти
Опять у маларосов здесь зрада! То они тошнят ,- пачиму ни строим укрипления?! то им бето горький(((
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21.02.2024 18:37 Відповісти
шапіто будує полосу перешкод
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21.02.2024 21:45 Відповісти
Фортифікаційні споруди будуються ***

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21.02.2024 23:29 Відповісти
Мабуть будують по проекту перших двох поросят.
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22.02.2024 07:10 Відповісти
Це коли півень у одне місце клюнув?
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22.02.2024 05:23 Відповісти
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22.02.2024 07:35 Відповісти
Фортифікація це МЕТАЛ і БЕТОН, а на фото звичайні окопи правда побудовані будівельною технікою, а не як по старинці руками. Хоча б якийсь плюс є. Но треба більше.
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22.02.2024 21:15 Відповісти
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