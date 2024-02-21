Окупанти минулої доби тричі обстріляли Миколаївщину, 4 особи дістали поранення на Херсонщині, з важкої артилерії обстріляли Марганець Дніпропетровської області
Російські загарбники не припиняють обстрілів населених пунктів Миколаївської, Херсонської та Дніпропетровської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зранку і пізно ввечері 21 лютого росіяни обстріляли Очаків, удень акваторію Очаківської громади. Як зазначив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, обійшлося без постраждалих.
По Херсонщині окупанти за добу випустили 159 снарядів з артилерії, мінометів, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 27 снарядів.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У небі над Дніпропетровщиною українські оборонці збили 4 ворожі БпЛА.
"Марганець, що на Нікопольщині, російська армія обстріляла з важкої артилерії", - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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