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Франція шукає кошти для фінансування допомоги Україні після масштабного скорочення витрат країни, - Bloomberg

франція

Французький уряд намагається знайти кошти для фінансування пакета військової допомоги Україні на суму 3 мільярди євро після масштабного скорочення видатків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, міністерствам оборони, закордонних справ і фінансів Франції буде запропоновано перерозподілити кошти та знайти можливості для економії, щоб оплатити обладнання - від ракет до артилерії, повідомили люди, знайомі з цим питанням, не розкриваючи подробиць, оскільки дискусії ще тривають.

Уряд має обмежені можливості після того, як у неділю, 18 лютого, він знизив прогноз ВВП Франції на 2024 рік і заявив, що йому необхідно заощадити 10 мільярдів євро, щоб виконати зобов'язання зі скорочення бюджетного дефіциту. Уряд також пообіцяв дорогі заходи для допомоги фермерам, які протестують проти зростання цін, дешевого імпорту та бюрократичної тяганини.

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Крім цього, Францію критикують за відсутність прозорості в наданні допомоги Україні, що призводить до звинувачень у тому, що вона робить не так багато, як партнери по ЄС і НАТО.

Українські військові стикаються з критичною нестачею боєприпасів, оскільки цього тижня виповнюється два роки з початку повномасштабного вторгнення Росії, пише видання.

Фінансування останньої допомоги має бути знайдено без внесення офіційних змін до бюджету цього року, сказали люди, які попросили не називати їхніх імен, обговорюючи конфіденційні плани. Один зі співрозмовників додав, що 400 мільйонів євро, виділені на фінансування збройних сил до 2027 року, не включають можливості для додаткової допомоги, що ускладнює завдання.

Згідно з опублікованими даними, Франція витратила 3,8 мільярда євро на підтримку України, включно з ракетними комплексами "земля-повітря" SAMP-T, самохідними гаубицями Caesar, бронемашинами AMX 10 і ракетами SCALP.

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Автор: 

допомога (8348) Франція (3067)


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Не шукайте, у нас є кошти. Он, ми навіть на Евробачення маємо та іншу фуйню.
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21.02.2024 09:13 Відповісти
Якби хоча б один іскандер туди прилетів, відразу би і 30 знайшли..
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21.02.2024 09:14 Відповісти
От як наголосують Лєпєн тоді і прилетить, а поки французькі ракети прилітали по окупантах в Криму поки зелень замість ракет виробляє говномарафон
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21.02.2024 09:46 Відповісти
Бідна нещасна Франція...Лівацька пацифвсьська ідеологія знищила спроможність Заходу до самозахисту. Пуйло і інші людожери це вже зрозуміли. Ото ж готуйтеся, жабоїди...
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21.02.2024 09:16 Відповісти
Французи -- ви хоть би не блокували закупівлю снарядів в Туреччині
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21.02.2024 09:22 Відповісти
Місьє мікрон, скинь реквізити, куди тобі кошти перераховувати зі своєї пенсії.
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21.02.2024 10:02 Відповісти
Да в жопу всех ваших фермеров. Если на дотациях - пусть закрываются, что за говно вы там понапридумывали с этими фермерами?
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21.02.2024 11:34 Відповісти
и у этих денег нет?
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22.02.2024 02:58 Відповісти
 
 