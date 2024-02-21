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Російський окупант Морозов (Мурз), який розкрив втрати РФ у штурмах Авдіївки, вкоротив собі віку, - росЗМІ

Російський окупант та Z-блогер Андрій Морозов (відомий як Мурз) покінчив із життям після того, як військове начальство змусило його видалити пост про втрати РФ у боях за Авдіївку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telegram-канал ASTRA.

"Російський військовослужбовець Андрій Морозов наклав на себе руки через те, що начальство змусило видалити його зі свого телеграм-каналу пост про 16 тисяч загиблих військових РФ у боях за Авдіївку, йдеться в передсмертній публікації Морозова", - пише канал.

Андрій Морозов
Андрій Морозов

Морозов брав участь в агресії проти України ще до повномасштабного вторгнення РФ, а також після.

21 лютого 2024 року в каналі Морозова з'явилися публікації, що свідчать про те, що він планує накласти на себе руки. Потім про смерть Морозова написали російські Z-канали "Романов Лайт" та "ПриZрак Новороссии".

Наразі офіційних підтверджень його смерті немає.

У пості, який військового змусило видалити начальство, повідомляється про російські втрати в боях за Авдіївку і про те, що одному з військовослужбовців "сточеного майже до нуля" полку 1487 відмовили в прийомі за цим фактом заяви у військовій прокуратурі Санкт-Петербурга.

Дивіться: Поранений окупант підриває себе гранатою. ВIДЕО 18+

Андрій Морозов
Андрій Морозов
Андрій Морозов
Андрій Морозов
Андрій Морозов
Андрій Морозов
Андрій Морозов

Автор: 

армія рф (17388) росія (65191) самогубство (634) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+32
Ще раз:

немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи "наклав на себе руки", чи від ножа в спину від сваїх чи від "пастраєнія" чи його з`їла акула....

хороший кацап - дохлий кацап!

від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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21.02.2024 09:23
+31
Жріть один одного,прокажені кацапські.
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21.02.2024 09:23
+31
Тромб обірвався
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21.02.2024 09:29
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21.02.2024 09:19 Відповісти
Тромб обірвався
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21.02.2024 09:29 Відповісти
да грохнули рашисты свои же... от же придурковатые идиоты теперь его смерть не важно убили помогли заставили покончить с собой еще больше усилит веру в его информацию пост удалять нельзя он тысячами скринов разошелся по миру в сети интернет Путин не пользующийся даже кнопочным телефоном думает что удалить значить с концами..
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21.02.2024 09:34 Відповісти
подох кацап!!!
так гойда братттяя!!!!
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21.02.2024 12:08 Відповісти
Може капсюль?
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21.02.2024 11:37 Відповісти
...і на голову впав.
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21.02.2024 12:54 Відповісти
Застелився від вьісокаґа баєвоґа духа.
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21.02.2024 09:59 Відповісти
Тромбонист в оркестре Кобзона 👌
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21.02.2024 13:06 Відповісти
ага !!! вистрілив собі у скроню 4 рази ....
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21.02.2024 09:22 Відповісти
Жріть один одного,прокажені кацапські.
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21.02.2024 09:23 Відповісти
Не преувеличивайте, только три. Четвертый раз он промахнулся
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21.02.2024 14:13 Відповісти
Ще раз:

немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи "наклав на себе руки", чи від ножа в спину від сваїх чи від "пастраєнія" чи його з`їла акула....

хороший кацап - дохлий кацап!

від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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21.02.2024 09:23 Відповісти
Іпануті деграданти.
Вони справді вважають що роблять щось корисне, що ота купа руїн в яку перетворили місто це достойна справа.
Реально виродки й покидьки роду людського...
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21.02.2024 09:28 Відповісти
яке прикре самогубство )))
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21.02.2024 09:29 Відповісти
Идёт похоронная процессия:
- А от чего Z-блогер умер?
- Грибами отравился!
- А почему такой синий?
- Вы думаете он есть хотел?
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21.02.2024 09:31 Відповісти
Две пули в спине, руки связаны, в голове топор - ну чистое самоубийство
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21.02.2024 09:31 Відповісти
"Hy что, не дышишь? А как дышал, как дышал!"©
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21.02.2024 09:31 Відповісти
Мурз був "ідейним", розумним і ДУЖЕ діяльним ворогом
скловата і бетон йому на спочинок
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21.02.2024 09:33 Відповісти
Малороси, які його читали чи знали, засмучені?
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21.02.2024 13:23 Відповісти
Здох максім, да і йух з ним.
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21.02.2024 09:33 Відповісти
Сдох чі закобзонився Андрій?
Да і фуй з ним.

А взагалі у таке дивне самогубство я особисто не вірю.
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21.02.2024 09:33 Відповісти
більше не пишуть "із яніни"
хороший рузький - всі б такі наполегливі були
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21.02.2024 09:35 Відповісти
Немає підтверджень
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21.02.2024 09:41 Відповісти
Три рази впав спиною на сокиру?
Ну і йух з ним.
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21.02.2024 09:46 Відповісти
Ну да , сильный повод ,удаление поста , для того чтоб самоубится. Прижмури его свои , это и у гадалке не ходи.
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21.02.2024 09:50 Відповісти
Ну й що?
Бобік здох,та й усе.
Жодного слова про те,що ми тут,власне,робимо і якого яух ми взагалі в чужій країні.Просто ми неправильно і мало вбиваємо українців.
Вся суть кацапні.
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21.02.2024 09:53 Відповісти
Мда... Гідний був ворог. В Україні таких блогерів немає. Таких, які ціною свого життя опублікували б реальні втрати ЗСУ. Може це й на краще.
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21.02.2024 10:04 Відповісти
Давай, покажи приклад.
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21.02.2024 10:11 Відповісти
Хай би всі москалі вкоротили собі віку ще до "виборів"
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21.02.2024 10:13 Відповісти
Он уважать себя заставил,
И лучше выдумать не мог.
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21.02.2024 10:19 Відповісти
Нехай чорти в пеклі його поважають: смоли гаряченької підливають.
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21.02.2024 11:43 Відповісти
Що ж він так довго тягнув?
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21.02.2024 10:19 Відповісти
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21.02.2024 10:24 Відповісти
Где можно скачать все альбомы "мурза" без СМС и регистрации?
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21.02.2024 10:33 Відповісти
Піду борща поїм бо сльози душать
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21.02.2024 10:40 Відповісти
Катасрофа, хтош мардве у мосх ссать типерь будет. 🤣🤣🤣
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21.02.2024 10:44 Відповісти
Треба підтримати флешмоб!
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21.02.2024 10:49 Відповісти
Из клавиатуры прямо в сердце...Или все-таки утопился, как Вакула?
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21.02.2024 10:55 Відповісти
Наложил себе в руки.
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21.02.2024 11:46 Відповісти
👍
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21.02.2024 13:07 Відповісти
Ну да, ну да. Пакончіл.
Цікаво, скільки там до нього прийшло кончатєлєй? З якою зброєю? куди його вцілили?
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21.02.2024 10:59 Відповісти
Якась кацапська істєрічка...

Ну а для нас свято
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21.02.2024 11:03 Відповісти
Желаю чтобы все!
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21.02.2024 11:17 Відповісти
Сіндром внєзапной смєрті,как у Льоши Бутєрброда.Мурзілка фсьо.Больше пісать всякую муйню нє будєт.
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21.02.2024 11:19 Відповісти
На рососії тільки так, або потєрь нєть, або сам тіряєшься. У фістобомбера вже теж потєрь нєть, но є бабло і квартира, тому потєрь нєть і нє будєть.
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21.02.2024 11:35 Відповісти
шось у кацапів зовсім хєрово з тромбами. прямо тромбовідвал якийсь.
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21.02.2024 11:36 Відповісти
А как насчет "можем повторить"??👏
Ждем подтверждений, очень ждем.

https://theins.ru/news/269347 Тут примерно та же инфа.
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21.02.2024 11:48 Відповісти
Економія набоїв.
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21.02.2024 11:56 Відповісти
Правильно сделал. Нечего обманывать, про какие то потери писать. Утилизация биомусара, это не потери.
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21.02.2024 12:03 Відповісти
Тварюка ще та була... Земля йому бетоном.
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21.02.2024 12:09 Відповісти
Мурза будут закапывать в коробке из-под обуви
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21.02.2024 13:08 Відповісти
А путину, слабо застрелиться? Давай пу, пыздуй в гроб!
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21.02.2024 14:37 Відповісти
Уходят легенды.
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21.02.2024 15:05 Відповісти
Ну з кацапом все зрозуміло. Він хоч мав сміливість розповісти про втрати своїх.
А де правдива інформація про наші втрати - ціну яку платять прості українці які пішли захищати свою землю, які потім лікуються за свої кошти після поранення, скидаються на ремонт транспорту, бо не має на чому їздити, харчуються за свої гроші, і навіть винаймають житло за свої гроші - бо хочеться більш менш пристойних умов.
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21.02.2024 16:13 Відповісти
Потери таки есть, - сказал кацапе и застрелился!
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21.02.2024 16:14 Відповісти
Отже тепер за Авдіївку подохло 16001 кацап.
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21.02.2024 17:34 Відповісти
 
 