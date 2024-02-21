Російський окупант Морозов (Мурз), який розкрив втрати РФ у штурмах Авдіївки, вкоротив собі віку, - росЗМІ
Російський окупант та Z-блогер Андрій Морозов (відомий як Мурз) покінчив із життям після того, як військове начальство змусило його видалити пост про втрати РФ у боях за Авдіївку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telegram-канал ASTRA.
"Російський військовослужбовець Андрій Морозов наклав на себе руки через те, що начальство змусило видалити його зі свого телеграм-каналу пост про 16 тисяч загиблих військових РФ у боях за Авдіївку, йдеться в передсмертній публікації Морозова", - пише канал.
Морозов брав участь в агресії проти України ще до повномасштабного вторгнення РФ, а також після.
21 лютого 2024 року в каналі Морозова з'явилися публікації, що свідчать про те, що він планує накласти на себе руки. Потім про смерть Морозова написали російські Z-канали "Романов Лайт" та "ПриZрак Новороссии".
Наразі офіційних підтверджень його смерті немає.
У пості, який військового змусило видалити начальство, повідомляється про російські втрати в боях за Авдіївку і про те, що одному з військовослужбовців "сточеного майже до нуля" полку 1487 відмовили в прийомі за цим фактом заяви у військовій прокуратурі Санкт-Петербурга.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так гойда братттяя!!!!
немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи "наклав на себе руки", чи від ножа в спину від сваїх чи від "пастраєнія" чи його з`їла акула....
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
Вони справді вважають що роблять щось корисне, що ота купа руїн в яку перетворили місто це достойна справа.
Реально виродки й покидьки роду людського...
- А от чего Z-блогер умер?
- Грибами отравился!
- А почему такой синий?
- Вы думаете он есть хотел?
скловата і бетон йому на спочинок
Да і фуй з ним.
А взагалі у таке дивне самогубство я особисто не вірю.
хороший рузький - всі б такі наполегливі були
Ну і йух з ним.
Бобік здох,та й усе.
Жодного слова про те,що ми тут,власне,робимо і якого яух ми взагалі в чужій країні.Просто ми неправильно і мало вбиваємо українців.
Вся суть кацапні.
И лучше выдумать не мог.
Цікаво, скільки там до нього прийшло кончатєлєй? З якою зброєю? куди його вцілили?
Ну а для нас свято
Ждем подтверждений, очень ждем.
https://theins.ru/news/269347 Тут примерно та же инфа.
А де правдива інформація про наші втрати - ціну яку платять прості українці які пішли захищати свою землю, які потім лікуються за свої кошти після поранення, скидаються на ремонт транспорту, бо не має на чому їздити, харчуються за свої гроші, і навіть винаймають житло за свої гроші - бо хочеться більш менш пристойних умов.