Німеччині війна РФ проти України вже коштувала понад 200 млрд євро, - Tagesschau

Економічні дослідники оцінили витрати Німеччини через війну Росії проти України в понад 200 мільярдів євро.

Про це повідомляє Tagesschau, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Економічні втрати Німеччини після двох років війни в Україні, ймовірно, значно перевищать 200 мільярдів євро", - заявив президент Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Марсель Фрацшер.

"Перш за все, високі ціни на енергоносії знизили зростання в Німеччині на 2,5 відсоткових пункти або 100 мільярдів євро в 2022 році і на аналогічну суму в 2023 році до теперішнього часу", - сказав керівник DIW.

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Та це лише "прямі фінансові витрати". Подальші витрати виникнуть через "ескалацію геополітичних та геоекономічних конфліктів, особливо з Китаєм" через війну.

Це особливо сильно вдарить по компаніях-експортерах, пояснив Фрацшер.

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