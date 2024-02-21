Німеччині війна РФ проти України вже коштувала понад 200 млрд євро, - Tagesschau
Економічні дослідники оцінили витрати Німеччини через війну Росії проти України в понад 200 мільярдів євро.
Про це повідомляє Tagesschau, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Економічні втрати Німеччини після двох років війни в Україні, ймовірно, значно перевищать 200 мільярдів євро", - заявив президент Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Марсель Фрацшер.
"Перш за все, високі ціни на енергоносії знизили зростання в Німеччині на 2,5 відсоткових пункти або 100 мільярдів євро в 2022 році і на аналогічну суму в 2023 році до теперішнього часу", - сказав керівник DIW.
Та це лише "прямі фінансові витрати". Подальші витрати виникнуть через "ескалацію геополітичних та геоекономічних конфліктів, особливо з Китаєм" через війну.
Це особливо сильно вдарить по компаніях-експортерах, пояснив Фрацшер.
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Скільки ви втратите у цьому випадку, вам, звичайно, не скажуть.
Зате буде багато розмов про обрєтєніє істінних духовних цєнностєй.
це попри все те що в Німеччині немає так багато арахамій, єрмачків, шефірів, рєзнікавих та інших баканаФФих в міністерствах...
я уявляю собі, скільки грошей "заробили" вищевказані істоти.....
Только вот этти журналисты не пишут сколько бесценных жизней за два года сопротивления Украины - спасла Германия, балтика и Польша, и другие более западные союзники.
В Германии много тупых левых людей (примерно 10-14%), которые верят, что если закончить войну, то с кремлёвскими бандитами, которые ещё никогда никому ничего не прощали, - получится договориться и дальше спокойно торговать и прочее. Стараюсь избегать такую среду людей, которых слава богу далеко не большинство в Германии... и неприятно видеть такого рода перепечатки статей из немецких левых помоек, а иногда и из обычной жёлтой прессы которая гонится за просмотрами и не думает что несёт
ваші ж заробітки за часи фрау меркель і призвели до цього жаху і до того, що вже втратили
нагадує кловуна: "я буду втрачати 7 млрд. на місяць"
йбнуті євроімпотенти
пише
"Під час переговорів між президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у березні в Roosevelt Room обидва домовилися навмисно обмежити постачання зброї в Україну та чинити непрямий тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийшов на мирні переговори з російським Володимиром Путіним"
якось співпало, що https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf міноборони США перестало заключати нові контракти
Зустріч в березні 2023, останні контракти в квітні 2023 по обом програмам USAI та PDA
Зачем сейчас просить денег у Конгресса - если эффект воздействия еще не начался/закончился.
Давали бы США оружие, если бы Зеленский сбежал по совету Байдена?
И где и вообще была бы граница.
Байден предложил сбежать, чтобы не помогать, и повторить Киев за 3 дня, как Крым за 3 дня
Зеленский не сбежал, чем испортил план
и потом ВСУ окончательно испортили всем планы
Не задавай элементарные вопросы пжл больше
Геть не бережеш себе, працюєш на виснаження.
Ризикуєш згарєть на работє.