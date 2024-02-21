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Новини Війна
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Німеччині війна РФ проти України вже коштувала понад 200 млрд євро, - Tagesschau

німеччина

Економічні дослідники оцінили витрати Німеччини через війну Росії проти України в понад 200 мільярдів євро.

Про це повідомляє Tagesschau, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Економічні втрати Німеччини після двох років війни в Україні, ймовірно, значно перевищать 200 мільярдів євро", - заявив президент Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Марсель Фрацшер.

"Перш за все, високі ціни на енергоносії знизили зростання в Німеччині на 2,5 відсоткових пункти або 100 мільярдів євро в 2022 році і на аналогічну суму в 2023 році до теперішнього часу", - сказав керівник DIW.

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Та це лише "прямі фінансові витрати". Подальші витрати виникнуть через "ескалацію геополітичних та геоекономічних конфліктів, особливо з Китаєм" через війну.

Це особливо сильно вдарить по компаніях-експортерах, пояснив Фрацшер.

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Автор: 

Німеччина (7357) допомога (8348)


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Топ коментарі
+8
Війна стукає велика в двері Європи а ті тільки гешеф рахують та на скількі може подорожчати кава з круасаном.
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21.02.2024 09:25
+5
Все, бюргери, здавайтесь. росію вам не перемогти, краще добровільно увійдіть до її складу.
Скільки ви втратите у цьому випадку, вам, звичайно, не скажуть.
Зате буде багато розмов про обрєтєніє істінних духовних цєнностєй.
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21.02.2024 09:26
+4
очень конечно важно перепечатывать выдержку из немецкой газеты "Ежедневный обзор", в которой журналисты просто посчитали рост цен на энергоресурсы, и заявили, что это стоило Германии..
Только вот этти журналисты не пишут сколько бесценных жизней за два года сопротивления Украины - спасла Германия, балтика и Польша, и другие более западные союзники.
В Германии много тупых левых людей (примерно 10-14%), которые верят, что если закончить войну, то с кремлёвскими бандитами, которые ещё никогда никому ничего не прощали, - получится договориться и дальше спокойно торговать и прочее. Стараюсь избегать такую среду людей, которых слава богу далеко не большинство в Германии... и неприятно видеть такого рода перепечатки статей из немецких левых помоек, а иногда и из обычной жёлтой прессы которая гонится за просмотрами и не думает что несёт
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21.02.2024 09:33
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Війна стукає велика в двері Європи а ті тільки гешеф рахують та на скількі може подорожчати кава з круасаном.
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21.02.2024 09:25 Відповісти
Все, бюргери, здавайтесь. росію вам не перемогти, краще добровільно увійдіть до її складу.
Скільки ви втратите у цьому випадку, вам, звичайно, не скажуть.
Зате буде багато розмов про обрєтєніє істінних духовних цєнностєй.
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21.02.2024 09:26 Відповісти
ЩО вони і як вони там рахують...??!!

це попри все те що в Німеччині немає так багато арахамій, єрмачків, шефірів, рєзнікавих та інших баканаФФих в міністерствах...

я уявляю собі, скільки грошей "заробили" вищевказані істоти.....
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21.02.2024 09:28 Відповісти
А Україні коштує тисячі вбитими , мільйонами біженців, про руйнування не писатиму-все відновиться. І ця війна ще продовжується. А людьські життя не повернути і не відновити! Так що рахувати гроші на тлі втрачених життів, горя та сліз -це цинічно!
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21.02.2024 09:29 Відповісти
Гроші гроші гроші гроші
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21.02.2024 09:31 Відповісти
Не нийте, у Нас пів країни зруйновано і десятки тисяч загиблих, найкращих Наших синів.. і б'ємся.. упадемо Ми.. ви будете наступними.. а може черговий пакт рібентропа-молотова підпишете..
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21.02.2024 09:33 Відповісти
очень конечно важно перепечатывать выдержку из немецкой газеты "Ежедневный обзор", в которой журналисты просто посчитали рост цен на энергоресурсы, и заявили, что это стоило Германии..
Только вот этти журналисты не пишут сколько бесценных жизней за два года сопротивления Украины - спасла Германия, балтика и Польша, и другие более западные союзники.
В Германии много тупых левых людей (примерно 10-14%), которые верят, что если закончить войну, то с кремлёвскими бандитами, которые ещё никогда никому ничего не прощали, - получится договориться и дальше спокойно торговать и прочее. Стараюсь избегать такую среду людей, которых слава богу далеко не большинство в Германии... и неприятно видеть такого рода перепечатки статей из немецких левых помоек, а иногда и из обычной жёлтой прессы которая гонится за просмотрами и не думает что несёт
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21.02.2024 09:33 Відповісти
фріци могли б пару сотень млн доларів вже виділити на будівництво нової.більш ******** Берлінської стіни .якщо не хочуть допомагати Україні...
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21.02.2024 09:37 Відповісти
а як смачно було смоктати кацапський хєр з "дешевим" газом та нафтою
ваші ж заробітки за часи фрау меркель і призвели до цього жаху і до того, що вже втратили

нагадує кловуна: "я буду втрачати 7 млрд. на місяць"
йбнуті євроімпотенти
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21.02.2024 09:38 Відповісти
яка різниця чий смоктати, тільки цей смоктати дорожче
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21.02.2024 09:47 Відповісти
А дали бы Украине оружие сразу и в нужном количестве уже и война бы закончилась и потери в 2 раза меньшие были. А так ето только начало. И чем дальше ***** удастся продвинуться тем больше будут потери в том числе економические.
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21.02.2024 09:59 Відповісти
може дати кацапам коридор до польшщі, атам і "на Берлін" танки є? порахуєте тоді збитки
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21.02.2024 11:04 Відповісти
Оказывается дешёвый российский газ может быть очень дорогим
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21.02.2024 11:13 Відповісти
інша газета https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-neuer-geheimplan-von--scholz-und-biden-86192752.bild.html bild.de , або https://www.wionews.com/world/us-germany-forcing-ukraine-to-end-war-with-russia-and-ready-to-accept-new-boundary-report-663043 тут
пише

"Під час переговорів між президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у березні в Roosevelt Room обидва домовилися навмисно обмежити постачання зброї в Україну та чинити непрямий тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийшов на мирні переговори з російським Володимиром Путіним"

якось співпало, що https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf міноборони США перестало заключати нові контракти

Зустріч в березні 2023, останні контракти в квітні 2023 по обом програмам USAI та PDA
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21.02.2024 12:02 Відповісти
а как на агентов фсб с зеленским во главе ещё воздействовать? может ты его сметёшь?
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21.02.2024 12:15 Відповісти
Тогда почему тайно договорились?

Зачем сейчас просить денег у Конгресса - если эффект воздействия еще не начался/закончился.

Давали бы США оружие, если бы Зеленский сбежал по совету Байдена?
И где и вообще была бы граница.
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21.02.2024 12:41 Відповісти
зеленский сбегать не собирался, рассчитывал быть пожизненным диктатором-президентом под ху йлом.
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21.02.2024 12:51 Відповісти
По вашем логике получается, все против Украины

Байден предложил сбежать, чтобы не помогать, и повторить Киев за 3 дня, как Крым за 3 дня
Зеленский не сбежал, чем испортил план

и потом ВСУ окончательно испортили всем планы
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21.02.2024 12:58 Відповісти
Байден предложил сбежать, что б осталось легитимная власть, в случае если ВСУ не отобъет и всё таки будет страна под оккупацией.
Не задавай элементарные вопросы пжл больше
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21.02.2024 13:03 Відповісти
Какой дальнейший план предполагался в таком варианте?
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21.02.2024 13:13 Відповісти
Падлы
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21.02.2024 12:30 Відповісти
Кремлівська методичка.

Геть не бережеш себе, працюєш на виснаження.

Ризикуєш згарєть на работє.
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21.02.2024 12:46 Відповісти
репарации никто не отменял, вам нанесён ущерб от кремля и для своей защиты вы нам поставляли вооружение. никто с кацапов не слезет. Германия хорошо помнит, как почти до 2000г возвращала компенсации бывшим совкам
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21.02.2024 12:12 Відповісти
Как медленно доходит понимание до некоторых
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21.02.2024 12:33 Відповісти
А нам коштувала 200000 вбитих, поранених, понівечених ЛЮДЕЙ! Є різниця?
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21.02.2024 13:12 Відповісти
 
 