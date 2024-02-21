Або Україна з нами домовляється, або будуть нові обмеження на імпорт, - заступник міністра с/г Польщі Колодзейчак
Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак не виключив подальших обмежень українського імпорту.
Про це він заявив в ефірі Polsat News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Заступника міністра сільського господарства запитали, чи розглядає уряд можливість запровадження одностороннього ембарго на імпорт агропродовольчих товарів з України. За словами Колодзейчака, такий варіант не буде виключений у разі відсутності співпраці з української сторони.
"М'яч на полі України. Або ви домовляєтеся з Польщею, або ми будемо змушені запровадити подальші обмеження на імпорт українських товарів" - заявив Міхал Колодзейчак.
Наразі до Польщі не можна імпортувати пшеницю, кукурудзу, соняшник та ріпак.
Колодзейчак повідомив, що міністр Чеслав Секерський має провести переговори зі своїм українським колегою Миколою Сольським у середу.
Представник Міністерства сільського господарства і розвитку села також оголосив, що переговори з протестуючими фермерами почнуться з наступного тижня.
Міхал Колодзейчак також заявив, що повідомлення про те, що українське зерно залишається в Польщі, незважаючи на ембарго, не підтвердилися, але разом з тим українська продукція витісняє польську на німецькому ринку.
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... щоб поляки почали пропускати фури?
-або Україна капітулює перед селюками прокацапскіми або ми вообще начнем стрілять по вам? Це я нормально витлумачив?
Позови подадуть німці до укряду польщі
ходча думаю за одного вагона ніхто судитися не буде
- ЗСУ не більше 50 тисяч
- відмова від ЄС і НАТО
- свобода русского вєроісповєданія
...
і це без європейських дотацій!
а як же відкритий ринок та конкуренція?!
принципово не купую польські продукти з першого дня блокади
як ви асоціацію та підписали
з ними буде набагато дешевше
це відомий факт
2. хто добровільно з фермерів відмовився б від грошей?
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2+2 щось не складається:
- полякам дають дотації і вони ще протестують
- українці відмовилися від дотацій і їх продукція набагато дешевша і поляки хочуть ще дотацій і заборони укр. продукції
почитай вимоги ЄС до фермерів
тому поляки і страйкують і не лише вони
мають бути вимоги щодо якості продукції і жодних дотацій
проблеми польських фермерів - це проблеми польского уряду - Україна тут ніпричому
поляки хочуть і рибку з'їсти - дотації від ЄС отримати
і на куй сісти - не виконувати вимоги ЄС
їм би в Брюсель мітингувати
але сцикуни поляки можуть красними тряпками лише в польщімахати
ото нема чого їх товари купляти! хай подумають трохи
і їдуть у Брюсель; а з боку здається, що вони беруть гроші у хйла
Отакі вони - європейські цінності. Треба про це знати, щоб потім не дивуватися.
напевно знову хочуть попасти в Катинь-2 та відчути про Смоленськ-2.....
Польського лайна, нідіюсь теж у нас не буде?
У 2022 пшеки обісралися зі страху перед москалями, то й були, начебто, добрими й "допомагали" - віддали стару совіцьку військову техніку, а, натомість, отримали натівську (переважно, нову) техніку. До того ж отримали сотні тисяч "дешевої робочої сили" - українських біженців.
Зараз же москаль ослаб в Україні, то й проявився справжній оскал польського шовінізму та українофобства. Почекайте, це ще не все - дуже скоро пшеки заговорять про "повернення в "радную ґовєнь" кресов всходнєх" - Галичини і Волині.
Впевнений що ці ідіоти вразі нападу росії на одну з країн НАТО будуть ще й техніку блокувати.
Все йде за сценарієм України 2014 року.
Це у нас враховуються інтереси тільки олігархів.
Всі закони їм на догоду.
Шкода що ви не зрозуміли.
І грошиків заробити і українців кинути в обійми Китаю читай кацапії.
Посмотрим ,как после войньі,слетятся польские компании ,восстанавливать Украину,на деньги контрибуций и помощи.
Надеюсь хватит ума отказа ться от поляков.