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Новини
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Або Україна з нами домовляється, або будуть нові обмеження на імпорт, - заступник міністра с/г Польщі Колодзейчак

кордон,польща

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак не виключив подальших обмежень українського імпорту.

Про це він заявив в ефірі Polsat News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Заступника міністра сільського господарства запитали, чи розглядає уряд можливість запровадження одностороннього ембарго на імпорт агропродовольчих товарів з України. За словами Колодзейчака, такий варіант не буде виключений у разі відсутності співпраці з української сторони.

Дивіться: Польський фермер вивісив плакат зі закликом до Путіна "навести порядок в Україні" під час протесту на кордоні. Поліція відкрила кримінальне провадження. ФОТО

"М'яч на полі України. Або ви домовляєтеся з Польщею, або ми будемо змушені запровадити подальші обмеження на імпорт українських товарів" - заявив Міхал Колодзейчак.

Наразі до Польщі не можна імпортувати пшеницю, кукурудзу, соняшник та ріпак.

Колодзейчак повідомив, що міністр Чеслав Секерський має провести переговори зі своїм українським колегою Миколою Сольським у середу.

Також читайте: Намагаємося розв’язати проблему, - Дуда про блокування кордону польськими фермерами

Представник Міністерства сільського господарства і розвитку села також оголосив, що переговори з протестуючими фермерами почнуться з наступного тижня.

Міхал Колодзейчак також заявив, що повідомлення про те, що українське зерно залишається в Польщі, незважаючи на ембарго, не підтвердилися, але разом з тим українська продукція витісняє польську на німецькому ринку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські фермери погрожують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною до квітня

Автор: 

Польща (8500) протест (2398) сільське господарство (727) фермер (387)


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Топ коментарі
+50
"українська продукція витісняє польську на німецькому ринку"
і це без європейських дотацій!

а як же відкритий ринок та конкуренція?!
принципово не купую польські продукти з першого дня блокади
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21.02.2024 09:30
+40
Мразі
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21.02.2024 09:26
+33
Весь некритичний імпорт з Польщі треба заборонити нахрін.
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21.02.2024 09:33
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21.02.2024 09:26 Відповісти
А є кому домовлятись?
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21.02.2024 10:33 Відповісти
- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!
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21.02.2024 11:59 Відповісти
тобто Україна повинна відмовитися від транзиту фур польщею...
... щоб поляки почали пропускати фури?
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21.02.2024 12:01 Відповісти
Ооооо...ультиматуми почалися..
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21.02.2024 12:36 Відповісти
А скажи но правильно пшеку,
-або Україна капітулює перед селюками прокацапскіми або ми вообще начнем стрілять по вам? Це я нормально витлумачив?
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21.02.2024 09:28 Відповісти
Ось вони - топчуться по хлібу -- це вже неадеквати
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21.02.2024 09:29 Відповісти
Імпотентній, зеленій владі давно треба було подати позови та скарги до уповноважених міжнародних інстанцій.
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21.02.2024 09:38 Відповісти
Зерно в польщі - це продане зерно Німеччині
Позови подадуть німці до укряду польщі
ходча думаю за одного вагона ніхто судитися не буде
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21.02.2024 12:03 Відповісти
а зря
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22.02.2024 02:45 Відповісти
Умови прості:
- ЗСУ не більше 50 тисяч
- відмова від ЄС і НАТО
- свобода русского вєроісповєданія
...
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21.02.2024 09:30 Відповісти
такого не буде ніколи
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21.02.2024 10:56 Відповісти
"українська продукція витісняє польську на німецькому ринку"
і це без європейських дотацій!

а як же відкритий ринок та конкуренція?!
принципово не купую польські продукти з першого дня блокади
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21.02.2024 09:30 Відповісти
це без мит, з ними буде набагато дорожче.
як ви асоціацію та підписали
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21.02.2024 09:57 Відповісти
і без європейських дотації для українських фермерів
з ними буде набагато дешевше
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21.02.2024 11:03 Відповісти
українські фермери відмовилися самі від європейських дотацій
це відомий факт
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21.02.2024 12:04 Відповісти
1. хто їх пропонував?
2. хто добровільно з фермерів відмовився б від грошей?
----------------------
2+2 щось не складається:

- полякам дають дотації і вони ще протестують
- українці відмовилися від дотацій і їх продукція набагато дешевша і поляки хочуть ще дотацій і заборони укр. продукції
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21.02.2024 12:07 Відповісти
тому що дотації дають під вимоги
почитай вимоги ЄС до фермерів
тому поляки і страйкують і не лише вони
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21.02.2024 12:11 Відповісти
зрозуміло: гинути і страждати мають тільки українці, а у поляків ринок Німеччини втрачається
мають бути вимоги щодо якості продукції і жодних дотацій
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21.02.2024 12:27 Відповісти
костя - не гоні волну
проблеми польських фермерів - це проблеми польского уряду - Україна тут ніпричому
поляки хочуть і рибку з'їсти - дотації від ЄС отримати
і на куй сісти - не виконувати вимоги ЄС
їм би в Брюсель мітингувати
але сцикуни поляки можуть красними тряпками лише в польщімахати
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21.02.2024 12:39 Відповісти
яка хвиля?! протестують-перекривають?
ото нема чого їх товари купляти! хай подумають трохи
і їдуть у Брюсель; а з боку здається, що вони беруть гроші у хйла
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21.02.2024 13:07 Відповісти
Які покидьки, аби вас вдавило тім зерном!
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21.02.2024 09:30 Відповісти
о идите на...уй
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21.02.2024 09:31 Відповісти
Поляки показали своє справжнє обличчя. Б'ють у спину, подонки!!!
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21.02.2024 09:31 Відповісти
Вср**ися риночники по самі вуха. Європейські цінності - воні цінні до того моменту, коли свой дупі стає некомфортно. А тоді - в пічку ті цінності - ембарго, перекриття кордонів...
Отакі вони - європейські цінності. Треба про це знати, щоб потім не дивуватися.
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21.02.2024 09:31 Відповісти
Весь некритичний імпорт з Польщі треба заборонити нахрін.
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21.02.2024 09:33 Відповісти
А ще краще свідомо не купляти польскі товари, то й не треба буде нічого забороняти
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21.02.2024 13:21 Відповісти
Не купуючи польські товари в українських магазинах ми завдамо шкоди більше нашим, ніж полякам - бо за ті товари наші торговці мають заплатити - не повертати ж їх назад. А заборона некритичного імпорту під час війни потрібна не тільки стосовно польських товарів, а і взагалі. Бо коли не вистачає коштів на снаряди - чи варто імпортувати те, без чого можна тимчасово обійтися? До речі - імпорт дорогих авто треба було би заборонити в першу чергу. Але то не про наших зелених жлобів від Зеленського.
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21.02.2024 13:48 Відповісти
А в нас є якісь свої "цінності", кращі за європейські ?
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21.02.2024 12:11 Відповісти
А вони вже напевне з *уйлом домовилися.Вважають Львів польським.
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21.02.2024 09:32 Відповісти
Саме так.
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21.02.2024 12:12 Відповісти
От чому на сполох не бʼють німецькі фермери ? Так вони бастують але не за зерно з України а там дизель та зелена програма ЄС. А Пшек ви вже бачите і за Німця переживає як своє гівно продати з дотаціями ЄС
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21.02.2024 09:33 Відповісти
ось і поляки відкрили ІІ-фронт проти України, як і просив Гнида жиріновскій....

напевно знову хочуть попасти в Катинь-2 та відчути про Смоленськ-2.....
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21.02.2024 09:33 Відповісти
не варто з "пшеками" домовлятися.Варто їх післати накуй і заборонити весь польський експорт їхньої сільськогосподарської продукції до України
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21.02.2024 09:33 Відповісти
Або 3-тю штурмову туди відправити..
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21.02.2024 09:34 Відповісти
Пнх довбані ляхи
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21.02.2024 09:35 Відповісти
В то же время все крупные и не очень, украинские торговые сети, под завязку забиты различными польскими товарами..Поляки должны понимать, что в эту игру можно играть вдвоем.
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21.02.2024 09:36 Відповісти
По опросам поляков - они хотят чтобы наша ПВО защищала их от расейских ракет. И около 30 процентов у них - тем, кому все равно что на них нападет расея. Так пусть летят ракеты в их сторону, пусть пробиваю коридор к Кенигсберга. Ведь они митинги против НАТО устраиваю. Пусть нашьют ширинки на жопе и ждут Х..да.
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21.02.2024 09:36 Відповісти
Да пшеки, мало ваших солдат совети розтріляли. Нічого вас, тупорилих, історія не вчить.
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21.02.2024 09:37 Відповісти
Передай своїм польським баригам щоб вони купляли губозакаточні пристрої бо вони більше не будуть висмоктувати мільярди Евро від розвинених країн ЕС. Українське зерно якісніше та дешевше для пересічного европейця а польскі бариги нехай поцілують в сраку українського фермера. Слава Україні.
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21.02.2024 09:43 Відповісти
А йух в с*аку пан міністр не хоче?Це країні,яка під агресією найбільшої країни у світі,ембарго?А у нашого пре.зустріч з фракцією сн,йому ніколи.
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21.02.2024 09:45 Відповісти
Найух ляхські товари з полиць українських крамниць!
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21.02.2024 09:47 Відповісти
Пройде зовсім небагато часу і вектор логістики та торгівлі перейде до Румунії. Поляки потім самі будуть дуже шкодувати за сьогоднішні події.
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21.02.2024 09:51 Відповісти
Росії, яка імпортує в рази більше збіжжя до польщі, цей недофашик колодзейчік таких вимог не висуває? Поляк і кацап - братья навек?
Польського лайна, нідіюсь теж у нас не буде?
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21.02.2024 09:53 Відповісти
То о чем я последние 10 лет и говорил. В жопе вся ваша мировая демократия и европейские ценности. Украинской власти нужно было все ето время заботиться и ублажать украинский народ а не принимать законы душащие украинцев придуманные Европой. Уже видим во что Европа и те же США превратились в какую то помойку где живет уже половина циганвы и отбросов со всего мира.
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21.02.2024 09:55 Відповісти
Поляків історія не навчила. Ви барани
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21.02.2024 09:56 Відповісти
Колись ці два упиря расея і річпосп. Ділили Україну
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21.02.2024 09:59 Відповісти
Історія вчить тому, що нічому не вчить.
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21.02.2024 12:15 Відповісти
Потім саму Польщу ділили кілька разів.
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21.02.2024 13:17 Відповісти
Шоб там не говорили, а пшеки таки перекриють сірий експорт зерна. Сам міністр Сольський володіє на паях з Богданом більш як 20 агропідприємствами. Вони удвох і пропихали той "знаменитий" закон про 10 000 га в одні руки. ЕС прийме рішення про повернення в с\г обороті до довоєнних умов. Формальна причина - шлях морем і річками вільний.
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21.02.2024 10:01 Відповісти
Якщо шлях річками і морем вільний то пропоную вам взяти судно в тайм чартер. Завести його в Миколаїв, завантажити та вивести у море.
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21.02.2024 10:45 Відповісти
У Міхала Колодзейчака інтелект аж випирає.
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21.02.2024 10:01 Відповісти
Що конкретно упороті пшеки хочуть? Вони хоч самі це знають?
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21.02.2024 10:03 Відповісти
Поляки зраджували Україну в 1918 та 1920 роках. Провадили політику пацифікації (умиротворення) українців у 1930-х роках, вирізали цілі родини у 1940-х (це не тільки на Волині, а й у Галичині та Закерзонні; я з Галичини й добре пам'ятаю з дитинства розповіді старших, про звірства пшеків у 1943-46 роках). Всі чули про операцвю Вісла, але було ще кілька таких "військових операцій" проти мирного українського населення.
У 2022 пшеки обісралися зі страху перед москалями, то й були, начебто, добрими й "допомагали" - віддали стару совіцьку військову техніку, а, натомість, отримали натівську (переважно, нову) техніку. До того ж отримали сотні тисяч "дешевої робочої сили" - українських біженців.
Зараз же москаль ослаб в Україні, то й проявився справжній оскал польського шовінізму та українофобства. Почекайте, це ще не все - дуже скоро пшеки заговорять про "повернення в "радную ґовєнь" кресов всходнєх" - Галичини і Волині.
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21.02.2024 10:04 Відповісти
Пан Шумахер намалював дуже не привабливу картину.М*яч,як каже міністр Польщі на нашому боці.ЗСУ-зараз -це не проста абрівіатура.Щоб торгувати без перешкод з Німеччиною-можно просто зробити КОРИДОР з німцями.Якщо Бундесвер з однієї сторони,а ми навпроти підем на зустріч,то спільний пункт пропуску гарантований.США там займається своїми кордонами-а переживання ООН якось переживем...Можно і так пофантазувати.Поляки ,знову,"заставляють" на себе напасти...
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21.02.2024 11:05 Відповісти
І Росія нападе, зі сторони Кенігсберга і Білорусіі; звідти вони швидше до Варшави дійдуть як мені здаеться.
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21.02.2024 13:22 Відповісти
Про це мало пишуть, але коли німці захопили Судети, поляки скористались важким становищем Чехословаччини, та захопили Чеський Тешин. За рік їм то вернулося, коли совєти вдарили з тилу. Історія вчить тому, що нічому не вчить.
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21.02.2024 10:07 Відповісти
коли українці билися з москалями, поляки завжди били у спину)
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21.02.2024 10:40 Відповісти
Що там з українськими рабами в пОЛЬЩІ ? Ну її на##й ту гідність ? Аби ковбаса була у роті? Тихо,сито лижимо польський зад? Нікчеми, бл##ь.😎
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21.02.2024 10:08 Відповісти
Це вже шантаж від міністра. Наше зерно йде транзитом до інших країн, при чому тут Поляки. Яке мають право перекривати кордон. Чого це споживачі нашого зерна в Латвії чи Ірландії повинні страждати через польських сраних фермерів. То їм перевізники наші не подобаються, то агропродукція, то може вам все так просто подарувати і ще «омлет із двох яєць» зробити. Оборзіли вкрай.
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21.02.2024 10:10 Відповісти
Щоб Україна взагалі не продавала агропродукцію в ЄС. Але чому немає реакції від самого ЄС та польської влади - це теж питання. Купка маргіналів з совітським прапором творить що заманеться, а реакції ноль.
Впевнений що ці ідіоти вразі нападу росії на одну з країн НАТО будуть ще й техніку блокувати.
Все йде за сценарієм України 2014 року.
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21.02.2024 11:05 Відповісти
Їхня продукція також експортується у ті місця, де з'явилася наша і наша виявилася дешевше і якісніше, в тому потроху витискає польську продукцію. Справа не тільки в транзиті. Хитродупі пшеки проти вільної торгівлі з Україною.
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21.02.2024 12:20 Відповісти
Які підлі заяви міністра.Схоже що гроші від х**ла ідуть йому прямо в кишеню.С*ки, а не братній народ.А історія тому підтвердження.
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21.02.2024 10:18 Відповісти
Ди хер на тебя ложить, пшек сраный. Обмежить он нам шо то грозит
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21.02.2024 10:21 Відповісти
Справа в тім, що польський уряд змушений рахуватися з інтересами своїх фермерів.
Це у нас враховуються інтереси тільки олігархів.
Всі закони їм на догоду.
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21.02.2024 10:29 Відповісти
Як ОПа вміло переводить фокус суспільної уваги з загиблих воїнів, здачи 20% території то на клятих американців то на клятих поляків.
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21.02.2024 10:31 Відповісти
Вірно,вірно Влад.Накінець то ти нам відкрив очі.А як же-імпотентні гниди зелені,як же тупі непрофесіонали...Шаблони не розриваються?Чи це просто випадковість?Ну як палиця,що один раз та й вистрелить?
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21.02.2024 11:10 Відповісти
"Кляті" американці та "кляті" поляки наратив який нав'язується зеленою ОПою аби перекинути відповідальність за "********", а вірніше здали.
Шкода що ви не зрозуміли.
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21.02.2024 12:01 Відповісти
Повна бездарь наша влада!
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21.02.2024 10:34 Відповісти
та ну) закрити український ринок для поляків і кордон загалом))) возити через Словаччину, вони менщі і домовитися з ними простіше))) тиснути на пшеків через споживачів нашого зерна танаших торгових партнерів у європі!!! судитися з ними тупо поховати польські суди, заблокувати їх позовами як їх шляхи))) але не за цієї влади... хіба що бізнес і громадськість!!!
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21.02.2024 10:39 Відповісти
Нельзя с ними договариваться. Украинское зерно вытесняет польское с немецкого рынка!!! Так может это проблема Польши и Германии, а не Украины.
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21.02.2024 10:40 Відповісти
Якшо витісняє, то це аж ніяк не проблема Німеччини. Вони отримують краще зерно за нижчу ціну.
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21.02.2024 11:07 Відповісти
Под словом "проблема" я подразумевал возможное наличие двусторонних договоров о закупке Германией польского зерна.
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21.02.2024 11:51 Відповісти
пора обмежити ввезення польської молочки
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21.02.2024 10:55 Відповісти
Польські економісти повинні розуміти до чого все це приведе.
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21.02.2024 13:30 Відповісти
після всяких таких вимог і блокад нехай запхають свої сосиски з бЄдрьонкі собі в сраку. пСякрЕв продажна.
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21.02.2024 11:00 Відповісти
Так вже ж домовлялися. Полякі підтерлися тими домовленостями...
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21.02.2024 11:06 Відповісти
сподіваюся, вже не знайдеться ідіота у цій країні, який пшека назве братом?
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21.02.2024 11:15 Відповісти
Думаю, пшеки будуть самі не раді цій торгівельній війні по-братськи.
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21.02.2024 11:40 Відповісти
Не будуть тому що інші країни начнуть вводити своі санкціі проти поляків.
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21.02.2024 13:31 Відповісти
Не хочуть ОПешники домовлятись Це завадить їхньому прибутку. Ще й Зельоному відповідні тексти пишуть. "Я ж нє тряпка какая, чтоб дагаваріватся"
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21.02.2024 11:55 Відповісти
Саме так.
І грошиків заробити і українців кинути в обійми Китаю читай кацапії.
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21.02.2024 12:02 Відповісти
Питань нема, заборона- так заборона. З нашої сторони на яблука, сир, полуницю. А зерно та олію морем та через Румунію.
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21.02.2024 12:16 Відповісти
Заламують руки... дружньо, дякуємо....
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21.02.2024 12:20 Відповісти
Жодного польського сг продукту в Україні!! Тотальний бойкот польському гівну на полицях наших магазинів!!!😗
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21.02.2024 12:25 Відповісти
байкот польської продукції
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21.02.2024 12:33 Відповісти
Мені чомусь здається, що не в поляках справа... Бо жодних пояснень з боку нашої влади немає вже третій місяць. Чи не дермаківські це схеми знову працюють на розкол? Бо щось багато тролів в коментах і забагато отрути цвиркає в бік Польщі... Відчувається та сама недолуга методичка.
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21.02.2024 12:36 Відповісти
почему молчит ЕС??
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22.02.2024 02:49 Відповісти
Идите за москальским кораблем. Давно отказался от польского и китаского га...а.
Посмотрим ,как после войньі,слетятся польские компании ,восстанавливать Украину,на деньги контрибуций и помощи.
Надеюсь хватит ума отказа ться от поляков.
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22.02.2024 18:30 Відповісти
 
 