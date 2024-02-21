Польські фермери мають, крім економічних, ще й політичні вимоги, що не стосуються аграрного сектору, - Мінагрополітики

Крім економічних вимог, польські фермери, які перекрили кордон з Україною, висувають також політичні вимоги.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Є дві вимоги фермерів польських та загальноєвропейських, які є ідентичними. Це в частині послаблення вимог зеленого курсу до діяльності фермерів в Європейському союзі. І це в частині повернення пільг і дотацій, які були скасовані або плануються до скасування", - сказав він.

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Заступник міністр також додав, що є й інші вимоги, зокрема, політичного характеру.

"Є присутні певні вимоги більш політичного характеру, які не мають відношення до спільної аграрної політики, які в принципі не мають відношення до аграрного сектору ні європейських країн, ні України, ні нашої зовнішньої торгівлі", - заявив Висоцький.

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За його словами, Кабмін веде перемовини з урядом Польщі та відповідними профільними міністерствами. Натомість з окремими політичними силами Польщі, які підтримують акції протесту на кордоні, таких перемовин немає.

Висоцький додав, що цього тижня плануються тісніші комунікації між міністрами аграрної політики двох країн.