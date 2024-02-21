Польські фермери мають, крім економічних, ще й політичні вимоги, що не стосуються аграрного сектору, - Мінагрополітики
Крім економічних вимог, польські фермери, які перекрили кордон з Україною, висувають також політичні вимоги.
Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Є дві вимоги фермерів польських та загальноєвропейських, які є ідентичними. Це в частині послаблення вимог зеленого курсу до діяльності фермерів в Європейському союзі. І це в частині повернення пільг і дотацій, які були скасовані або плануються до скасування", - сказав він.
Заступник міністр також додав, що є й інші вимоги, зокрема, політичного характеру.
"Є присутні певні вимоги більш політичного характеру, які не мають відношення до спільної аграрної політики, які в принципі не мають відношення до аграрного сектору ні європейських країн, ні України, ні нашої зовнішньої торгівлі", - заявив Висоцький.
За його словами, Кабмін веде перемовини з урядом Польщі та відповідними профільними міністерствами. Натомість з окремими політичними силами Польщі, які підтримують акції протесту на кордоні, таких перемовин немає.
Висоцький додав, що цього тижня плануються тісніші комунікації між міністрами аграрної політики двох країн.
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напевно знову хочуть попасти в Катинь-2 та відчути про Смоленськ-2.....
НО дала вже душок.
Але висувають їх Україні.
Звичайно, русня постаралась, щоб зробити нас винними в усіх бідах.
Те, що причиною стала загарбницька війна росії (до неї все було нормально), "протестувальники" не згадують. Проте блокують всі військові вантажі до України.
Новые технологии - это не только сам процесс обработки земли, но в первую очередь создание сквозных внутри- и межотраслевых цепочек производства, логистики и сбыта вплоть до конкретного покупателя. Фактическая себестоимость продукции у бастующих фермеров выше, чем у тех, кто не бастует, в разы. В зависимости от секторов аграрного производства эта разница может составлять от полутора раз до 4-5.
Новые технологии агропроизводства, кстати, включают в себя и новую энергетику, не зависящую о колебания цен на энергоносители. Именно «новое» сельское хозяйство достаточно сносно пережило энергетический кризис 2022 года и как раз 2023 году сумело опередить по объемам и прибыли традиционные хозяйства. Что, собственно, и запустило сегодняшний кризис.
Понятно, что «традиционные» фермеры в принципе не способны конкурировать с новыми технологическими решениями, и видят выход исключительно в выбивании новых дотаций от правительств. Однако правительства тоже понимают суть происходящего и намерены дождаться, когда новые высокотехнологичные комплексы выйдут на объемы производства, способные захватить большую часть рынка.
Фактически перед властями стоит понятный выбор: пойти навстречу бастующим фермерам - это лишь растянуть агонию уходящих технологий на несколько лет. Затем все равно придется решать проблему с переучиванием и трудоустройством обанкротившихся агропроизводителей.
По сути, нынешние протесты - это бунты луддитов, которые происходили в похожих обстоятельствах во время первых технологических революций нового времени.
Сейчас начнется новый сезон, и протесты в значительной мере снизятся, так как часть протестующих будет вынуждена вернуться к работам. Однако проблему это не снимает: архаичные технологии уходят, на их место приходят новые, а процесс перехода всегда кризисный и очень болезненный. И ничего с этим поделать нельзя.
Але геть не розумію коли - тіпо фермери , перекривають ще й шляхи вивезення товарів з Польщі . !! Як перекрили вчора залізницю і не пускали потяг з пальним в Україну . Як постійно не пропускають військові і гуманітарні вантажі в Україну . Та ще й автобуси з пасажирами . Що це , якщо не свідоме " встромляння палок в колеса " економіці країни яка потерпає від агресії і бореться за своє виживання .? Що це , якщо не допомога агресору , кацапні .?
Гадаю польській владі давно час вже відділити протести справжніх фермерів від протестів несправжніх , тобто тієї - польської ультранаціоналістичної , прокацапської мразоти на чолі з хутєнською підстилкою - мєклєром з Конфедерації . Він не є фермером , але використовує їх у своїх і кремлівських цілях як шльондр .
Ви що там , не можете ніяк знайти в кишені його піджака кілограмів - 3 героїну ?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Zn7QFYkUwRGHnrVYwwpyrq6RHeN3EAddmEGW4aJ3Q33jzZAdRQ3XGq2AETEZYmVnl&id=100055830457105&__cft__[0]=AZVGrbKqTS32Y_ZPGgmif4LSJSbcTo1_ZkXn3Q8yxIq1o8pZWkZBizuvpQmArCQ9ulSlI4FPaTAbaDujy-SZmgHlYl5AdmfsYGl7sb4MMuXu6PJphqny88EgsPz9dgspQDA&__tn__=%2CO%2CP-R 17 год ·
Читаю пости та коментарі своїх фейсбукових українських френдів і спостерігаю, що навіть розумні люди накручують антипольську істерику і точать теревені.
Наприклад, що не будуть купляти польських виробів.
Мені вже не хочеться кругами торочити того самого, але мабуть ще раз, два напишу.
Серед польського суспільства ніколи не було (впрововж останніх тридцяти років) підтримки для фермерів. Вони самі для себе становили підтримку, бо їх було багато. Без них важко було сформувати уряд, тому вони завжди були запорукою мракобісся в Польщі та її цивілізаційної відсталості. Тому прогресивні поляки ніколи їх не любили.
Польські фермери, якщо їх послухати, мають слушність, я їх навіть деякий час підтримував (не загалом і не в виборах, але в сутичках з українцями), але годі вже. Мене дістали. А чого?
Їхні методи бандитські. Вони като-націоналшовіністи, а ще й неосвічені та тупі. Я їх не можу стерпіти.
Через їхні блокади страждають найменше українці з України, а найдужче поляки та українці з Польщі. Я минулого тижня мусив їхати об'їздом, а сьогодні довелося змінити плани і не знаю, що буде завтра, а маю їхати до Варшави.
Я найсерйозніше як умію закликаю українців оцінювати цю ситуацію об'єктивно. Тих фермерів - мабуть 2% суспільства. Це залізобетонні виборці ПіС та Конфедерації і трішки ПСЛ (який у коаліції).
Вони завжди були українофобами, це стиржень польських українофобів.
У польському суспільстві не відбулася ЖОДНА зміна стосовно українців. Ті, хто вас підтримував - підтримують далі. А ті, хто завжди був проти і плів нісенітницю про бандерівців (власне вони, ті селюхи) - тепер просто показують своє справжнє обличчя.
Я безліч разів писав, щоб деякі з вас опам'яталися і не робили зі жменьки галасливих дебоштрів "поляків" та "Польщі", бо ви шкодите перш за все собі. То Україна потребує Польщі. Україна Польщі непотрібна, а українці, які нам тут потрібні, живуть тут добровільно, це не подарунок України чи Зеленського і вони не виїдуть ображені через фермерів, бо вони чудово осмислюють, що це привід для істерики для вас - жителів України, не для них.
Ображаючи "поляків", тобто нас як загал, ви ображаєте людей, які проти цієї галасливої голоти, а зазвичай проукраїнські. Я надаю безкоштовну допомогу українцям, витрачаю щомісяця якісь гроші, промую українську культуру. Я МУШУ мати на це мотивацію. Якщо ви будете мене ображати як поляка (а насправді якщо я буду це читати не тільки з боку телепнів, а ще й людей, яких уважаю мудрими), то я теж на вас ображусь. Бо ті, хто пишуть дурниці про поляків та Польщу, ображають і мене, а я не заслужив.
Я повторю і собі запам'ятайте. Ті, які досі були проукраїнські у нас - такими залишилися. Не ображайте нас. Без колективної відповідальності, будь ласка. Порахуйте тих поляків, які вам допомагали після 24.02.2022 (і нині) і порівняйте це число з кількістю смердів.
Не будете вже купляти польських виробів? Чудово. У польському виробництві з 40%-50% працівників - це ваші люди. Вони напевно будуть у захваті, що попит на результат їхньої праці впаде. А проукраїнські поляки вам за таку тупість дадуть гідну відплату. Просто матимуть вас у дупі.
Війна ще не закінчилась. Поляки та Польща ще потрібні Україні та українцям. Жменька галасливих покидьків ні на що суттєво не впливає. Ви ще потребуватимете нашої території, наших доріг, летовищ, залізниць. У нас прихисток мають сотні тисяч ваших людей.
Після війни ви теж нас потребуватимете. Для відбувови, розбудови. Найбільшу підтримку отримаєте не від португальців чи ірландців. А від нас.
Ми - союзники стратегічного значення. Жодні брати, сестри, друзі. Сусіди і союзники проти Росії. Ті като-холопи, націоналшовіністи без освіти завжи смердітимуть і з ними завжди будуть проблеми.
Я стомлений. Не тільки цією шушваллю. Але вами та вашими істериками - теж. Дехто з вас не може збагнути елементарного. Інколи насправді маю досить. Тих ваших плаксивих узагальнень.
ДІЙТЕ ЯК ЗНАЄТЕ. Але думайте!
Но закрыть ВЫЕЗД в Украину, где стоят грузовики с гуманитарной помощью, вооружением, топливом, автобусы с пассажирами, это международный бандитизм.