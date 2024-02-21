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Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Краматорську зросла до 7. Одна людина може бути під завалами

краматорськ

Внаслідок вечірнього ракетного удару по Краматорську поранено 7 цивільних. Ще одна людина, ймовірно, перебуває під завалами.

Про це повідомив у фейсбуці мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не добрий ранок, Краматорськ…В наслідок вчорашнього ракетного удару росіян по місту - 7 поранених (6 жінок, 1 чоловік). Всім надається медична допомога. Ймовірно, ще одна людина перебуває під завалами. Пошукова операція триває", - зазначив він.

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Як повідомлялося, російська армія увечері 20 лютого обстріляла Краматорськ на Донеччині. Влучання в промзону та житлову забудову.

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28486) поранення (2804)


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Чому краматорці залишаються в місті ? Як не шкода, але евакуюватись треба.
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21.02.2024 14:15 Відповісти
 
 