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Польські перевізники блокують рух вантажівок на кордоні, 2500 фур стоять у чергах на території Польщі, - Держприкордонслужба

кордон

Станом на ранок 21 лютого у чергах стоять 2500 вантажівок. Поляки не пропускають фури, які їдуть з України, через КПП Ягодин і Шегині.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Блокується рух вантажівок, пропускається по кілька вантажівок на годину в обох напрямках на всіх пунктах пропуску, де відбувається блокування. Взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України, через Ягодин і Шегині. В чергах станом на ранок на території Польщі - 2500 вантажівок", - розповів речник.

Демченко додав, що легковики та автобуси скрізь їдуть вільно.

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Нагадаємо, з 20 лютого польські аграрії проводять загальний страйк по всій Польщі, блокуючи у приблизно 200 місцях по всій країні дороги, ключові вузли комунікацій і пункти пропуску на кордоні з Україною.

Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції та відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.

Автор: 

кордон (4769) Польща (8500) блокування (650) Демченко Андрій (347)


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Топ коментарі
+14
Україна для початку має терміново ввести обмеження на ввіз польської молочки (сиру, молока, сирватки) і м"яса ! Побачити, як ляхи заспівають швидко ...
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21.02.2024 10:39
+11
Польський міністр сьогодні заявив, що вони хочуть заборонити ввезення в Польщу всієї агропродукції!
Доки наші будуть пускати в Україну польське гівно ?! У нас є влада в Україні ?!
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21.02.2024 10:36
+7
поляки відкрили ІІ-фронт проти України, як і просив Гнида жиріновскій....
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21.02.2024 10:36
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поляки відкрили ІІ-фронт проти України, як і просив Гнида жиріновскій....
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21.02.2024 10:36 Відповісти
Поляки просять путіна навести порядок..?? А це ж як, українців хай знищать, а до них введуть війська?І шо, будуть разом панувати? Колись же ж у 1939-му напевно також просили гітлера і сталіна, а 1-го і 17-го вересня допросилися...? "Не буди лихо поки в тебе тихо..."!
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21.02.2024 11:41 Відповісти
Польський міністр сьогодні заявив, що вони хочуть заборонити ввезення в Польщу всієї агропродукції!
Доки наші будуть пускати в Україну польське гівно ?! У нас є влада в Україні ?!
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21.02.2024 10:36 Відповісти
Якщо 1,5метровий генітальний піанист -влада,то "такі-да"!
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21.02.2024 10:39 Відповісти
Бзденики гукають путлера... Видно,давно у Катинській ямі не валялися?
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21.02.2024 10:37 Відповісти
Україна для початку має терміново ввести обмеження на ввіз польської молочки (сиру, молока, сирватки) і м"яса ! Побачити, як ляхи заспівають швидко ...
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21.02.2024 10:39 Відповісти
Щось поляки не виступають проти зерна з РФії. Туди вже завезли з росії 12 млн тон . Везуть і мясо і молочку. Чогось кордон з Сябрами не блокують
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21.02.2024 10:54 Відповісти
Бо організатори блокування їм розповіли на російські гроші, що всі їх проблеми через Україну.
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21.02.2024 12:10 Відповісти
А де потужна робота нашого найвеличнівшивого лідора? Чи він не хоче заважати кремлівській агентурі в Польщі творити цей шабаш? Вже ж плакатики більш ніж промовисто показали чиї роги там стирчать.
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21.02.2024 10:39 Відповісти
https://ukragroconsult.com/news/molochnyky-polshhi-zaklykayut-domovlyatysya-z-**********/ Молочники Польщі закликають домовлятися з Україною

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Польські молочники вже перестрашені, що втратять український ринок !
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21.02.2024 10:42 Відповісти
Redneck всех стран одинаково тупые! Это их гордость- скудоумие! Они уверяют себя что они хлебопашцы и политикой не интересуются и весь мир им должен! Только технологии постепенно "сносят" их !!Но им не верится!
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21.02.2024 10:45 Відповісти
Москалі не змогли прорватись та заблокувати кордон, але поляки вирішили прийти їм на допомогу.
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21.02.2024 10:46 Відповісти
Скоріше за все(?) в Польші після збиття кацапами польського літака в 2011 р. з польським урядом (десь біля ста осіб)👈 владу захопила кацапська агентура, яка саме зараз себе яскраво проявила.💀
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21.02.2024 10:56 Відповісти
Скоріше,Польща зариться на кусочок Західної України,як би фантастично це не звучало сьогодні.А завтра це може бути реалія.
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21.02.2024 11:12 Відповісти
Я так думаю,це вже сьогодні реалія.Щось раша таємно пообіцяла полякам.Дуже вже активно польська влада не втручається в ситуацію на кордоні.Взагалі зовнішня політика це пряма функція президента,теж щось підозріло довго мовчить.
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21.02.2024 11:31 Відповісти
А на хєра ті фури посилати на польщу? Видно ж, що гієни шакали будуть відпрацьовувати завдання московського Центру на повну...
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21.02.2024 11:20 Відповісти
Через Польщу нам вся допомога йде,в тому числі і військові вантажі.
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21.02.2024 11:32 Відповісти
Поляки не пропускають фури, які їдуть з України, Джерело:
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21.02.2024 11:55 Відповісти
в Украину пропускают 🚒🚒🚒
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21.02.2024 12:58 Відповісти
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21.02.2024 12:51 Відповісти
буряты , зуб даю
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21.02.2024 12:52 Відповісти
https://t.me/voynareal/84284 «Звичайний польский фермер» зареєстрований у російському «Вконтакте» та числиться у базі «Миротворця» як агент спецслужб росії.
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21.02.2024 12:56 Відповісти
 
 