Польські перевізники блокують рух вантажівок на кордоні, 2500 фур стоять у чергах на території Польщі, - Держприкордонслужба

Станом на ранок 21 лютого у чергах стоять 2500 вантажівок. Поляки не пропускають фури, які їдуть з України, через КПП Ягодин і Шегині.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Блокується рух вантажівок, пропускається по кілька вантажівок на годину в обох напрямках на всіх пунктах пропуску, де відбувається блокування. Взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України, через Ягодин і Шегині. В чергах станом на ранок на території Польщі - 2500 вантажівок", - розповів речник.

Демченко додав, що легковики та автобуси скрізь їдуть вільно.

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Нагадаємо, з 20 лютого польські аграрії проводять загальний страйк по всій Польщі, блокуючи у приблизно 200 місцях по всій країні дороги, ключові вузли комунікацій і пункти пропуску на кордоні з Україною.

Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції та відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.