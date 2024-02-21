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Новини
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У боях за Україну загинув співробітник заповідника "Хортиця", дослідник історії менонітів Максим Штатський

максим,штатський

На фронті загинув запорізький науковець, співробітник Національного заповідника "Хортиця" 35-річний Максим Штатський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Верховної Ради України.

"Воїн ЗСУ служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, мав позивний "Історик". У цивільному житті працював у Національному заповіднику "Хортиця", був відомим далеко за межами України дослідником історії менонітів (релігійно-протестантська громада, назва якої походить від імені її ідейного фундатора, голландського сільського священника Менно Симонса. Проживали в районі Хортиці у 18-19 ст., - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Завдяки Максиму Штатському в Запоріжжі відкрили Меморіал Хортицьких менонітів.

Воїн загинув 12 лютого.

"У нашому колективі та в наших серцях ще одна величезна діра. Безмежна шана і повага Герою на щиті. Співчуття родині та близьким", - написали на Facebook-сторінці співробітники Національного заповідника "Хортиця".

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Загинув Максим Штатський
Загинув Максим Штатський
Загинув Максим Штатський
Загинув Максим Штатський
Загинув Максим Штатський
Загинув Максим Штатський

Автор: 

втрати (4399) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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21.02.2024 10:40 Відповісти
Низький уклін Захиснику України!! Пам'ятаймо!!
Він не з КВНщиків чи кварталу95…
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21.02.2024 10:44 Відповісти
Світла пам"ять..
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21.02.2024 10:55 Відповісти
Кляті кацапи🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 Слава Герою🇺🇦
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21.02.2024 11:23 Відповісти
непоправна втрата для наукового світу нашоі Украіни.Гкроям слава!Слава ЗСУ.
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21.02.2024 11:35 Відповісти
Блін, бачив його буквально на днях по ТБ. І вже немає його. Довбані кацапи...
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21.02.2024 11:38 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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21.02.2024 12:55 Відповісти
Біль. Але не плачу. Гордість за таких людей. Пишаюся, що я - українка і жила разом в нашій країні з такими людьми.
Ви зараз, воїни які сміливо стояли за нас, за Україну, на небесах.
Відпочивай, любий захиснику.
ДЯКУЮ!!! НИЗЬКИЙ УКЛІН!
Не забудемо ніколи.
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21.02.2024 13:50 Відповісти
😭😭😭😭😭💔💔💔💔💔🥀🥀🥀🥀🥀
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21.02.2024 13:55 Відповісти
 
 