У боях за Україну загинув співробітник заповідника "Хортиця", дослідник історії менонітів Максим Штатський
На фронті загинув запорізький науковець, співробітник Національного заповідника "Хортиця" 35-річний Максим Штатський.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Верховної Ради України.
"Воїн ЗСУ служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, мав позивний "Історик". У цивільному житті працював у Національному заповіднику "Хортиця", був відомим далеко за межами України дослідником історії менонітів (релігійно-протестантська громада, назва якої походить від імені її ідейного фундатора, голландського сільського священника Менно Симонса. Проживали в районі Хортиці у 18-19 ст., - ред.)", - йдеться в повідомленні.
Завдяки Максиму Штатському в Запоріжжі відкрили Меморіал Хортицьких менонітів.
Воїн загинув 12 лютого.
"У нашому колективі та в наших серцях ще одна величезна діра. Безмежна шана і повага Герою на щиті. Співчуття родині та близьким", - написали на Facebook-сторінці співробітники Національного заповідника "Хортиця".
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