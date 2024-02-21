Відступ Сил оборони з Авдіївки істотно не змінить стратегічну ситуацію на фронті, - Столтенберг

Російські війська змогли окупувати Авдіївку Донецької області завдяки підтримці Ірану та Північної Кореї. Окрім того, РФ мобілізувала більше сил та наростила виробництво.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На думку Столтенберга, захоплення Авдіївки істотно не вплине на фронт.

"Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків", - сказав він.

На думку генсека НАТО, перші помітні військові успіхи Росії за останні місяці є наслідком співпраці з Іраном та КНДР, а також нарощенням виробництва і мобілізації додаткових сил.

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"Це робить важливим, щоб союзники по НАТО надавали військову підтримку, боєприпаси та інші види допомоги (Україні. - Ред.). Але, звісно, також, щоб Україна була здатна отримати необхідні сили й мобілізувати особовий склад, необхідний для продовження боротьби з російськими загарбниками", - додав Столтенберг.

Вихід Сил оборони з Авдіївки

16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.

Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на завершальному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.