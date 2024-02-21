Відступ Сил оборони з Авдіївки істотно не змінить стратегічну ситуацію на фронті, - Столтенберг
Російські війська змогли окупувати Авдіївку Донецької області завдяки підтримці Ірану та Північної Кореї. Окрім того, РФ мобілізувала більше сил та наростила виробництво.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
На думку Столтенберга, захоплення Авдіївки істотно не вплине на фронт.
"Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків", - сказав він.
На думку генсека НАТО, перші помітні військові успіхи Росії за останні місяці є наслідком співпраці з Іраном та КНДР, а також нарощенням виробництва і мобілізації додаткових сил.
"Це робить важливим, щоб союзники по НАТО надавали військову підтримку, боєприпаси та інші види допомоги (Україні. - Ред.). Але, звісно, також, щоб Україна була здатна отримати необхідні сили й мобілізувати особовий склад, необхідний для продовження боротьби з російськими загарбниками", - додав Столтенберг.
Вихід Сил оборони з Авдіївки
16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.
Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.
Згодом стало відомо, що на завершальному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.
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хто з пенсіонерів щоб прожити збирає та здає порожні пляшки..
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А в той час у Харкові та в інших містах тратять гроші на перейменування
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У Києві стелять новий асфальт та " облагораживают" береги озер..
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роблять зони відпочинку..
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висаджують тисячі тюльпанів з кольоровою підсвіткою и .т.д..
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Голови тероторіальних громад мають по 1 мл. Гр. місячні зарплати плюс
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премії по 500 тисяч Гр. що третього місяця.. и т .д.
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Почитайте за мю Дрогобич Львівської області..
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А по друге депутати мільонери ? за Порошенка я мовчу як він
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збагатився за час війни..
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А потретє - ми вам нічого не винні..
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Бізнес і політика то не зажди однодумці...
...
Ми дуже постраждали відмовившись від сибірського газу..
...
Все подорожчало і дуже відчутносвітло. транспорт продукти..
...
А відносно торгівлі . і до сих пір торгують причому всі ..весь світ
...
Навіть в Сумській та Житомирській областях виявили фірми які через ...
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фірми-прокладки виробляли продукцію для Мін Оборони Росії..
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і це на другому році війни...
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Певно що допомога буде , але гірко взнавати як наші гроші ..
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розкрадаються та тратяться на благоустрій..
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То все " піздьож" що ви пишете...
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спонсори тероризму сидять у вас в Верховній Раді , в судах та в
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прокуратурах..
.. Почніть звідтіля.. Аваков, Порошенко, Янукович, Кучма...далі самі знаєте
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Це той що розповів про шалені втрати русні під час взяття Авдіївки . Після чого його буквально затравили пропагандони і змішали з лайном z-поцрєоти .
а хто ті укріплення будував ????
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Хіба що нові дороги в києві та повітряні замки у Верховні Раді..
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Скоріше гроші виділили та розікрали..
...
Если дадут дальнобойные ракеты, тогда может пару десятков жирных целей уничтожат
и эффект на этом закончится
Будут работать как обычные самолеты, возможно с потерями
ти ж хоч перекладай на мову, бо палиш контору.
Мова про те що переваги в цілому це не надасть.
Як зараз збивають російські літаки, так Ф16 також можуть стати мішенню, якщо будуть близько залітати.
Більший еффект був би від дронів зі ШІ, щоб кожного дня запускали по 10тис штук
більш досконалі, в кількості 20-30 шт, навряд чи справляться якщо проти них буде 100 літаків
тому ніхто ризикувати не буде
це як з кораблями - дронами відігнали кораблі, хоча кораблі більш досконалі та потужніші
Так само ППО або 100 літаків будуть тримати Ф16 на відстані,
або з радістю підуть на обмін 100 своїх проти всіх 20-30 Ф16
Хочеться мати супер зброю, проте ії здається немає, або не достатня кількість
По кількості поки тільки дрони можуть вирішити це питання
C400 - 250км (не справився с ракетами, не факт що з літаками не справиться)
Р-37 (по кодификации НАТО AA-13 «Arrow», буквально «Стрела») - советско-российская ракета класса «воздух-воздух» большой дальности (300 км)
дальність більша...
та допомогу ніхто не зупинить ...Просто крадіть менше..у ЗСУ
...
Депутати та олігарх за ці два роки заробили не один міліон на війні..
...
За наші гроші вулиці у Харкові переіменовуєте та робите зони відпочинку
..
у києві..
..
що дало час хоч якось підготуватись
"Тисячі Джавелінів вистачило, щоб відстояти Київу у 2022." - це мабуть ті що ще Трамп надав...
"Треба триматись поки США не ухвалять допомогу Україні та Ізраїлю."
стане легше якшо ухвалять, та Байден буде підписувати допомогу, а не так як зараз гроші є, а допомоги нема.
Но питання в іншому, запит PDA складає 13.4млрд на 2 бюджетних роки
тобто в кращому випадку по 500млн в місяць - тобто в 2 рази менше ніж в 2022-2023 роках
офіційно США вірять, що цього вистачить для оборони на поточних позиціях
Що робити через 2 роки, коли закінчиться цей бюджет,
а ситуація буде приблизно такаж як сьогодні
А що тоді надав Байден до та в перші 3 дні?
Поки Конгрес збільшував суми котрі запитувала адміністрація.
Факт в тому, що адміністрація запитала менше ніж раніше
Просто без посилань, тяжко вірити, що пишуть на форумі
забагато ботів та тролів