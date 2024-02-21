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Відступ Сил оборони з Авдіївки істотно не змінить стратегічну ситуацію на фронті, - Столтенберг

авдіївка

Російські війська змогли окупувати Авдіївку Донецької області завдяки підтримці Ірану та Північної Кореї. Окрім того, РФ мобілізувала більше сил та наростила виробництво.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На думку Столтенберга, захоплення Авдіївки істотно не вплине на фронт.

"Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків", - сказав він.

На думку генсека НАТО, перші помітні військові успіхи Росії за останні місяці є наслідком співпраці з Іраном та КНДР, а також нарощенням виробництва і мобілізації додаткових сил.

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"Це робить важливим, щоб союзники по НАТО надавали військову підтримку, боєприпаси та інші види допомоги (Україні. - Ред.). Але, звісно, також, щоб Україна була здатна отримати необхідні сили й мобілізувати особовий склад, необхідний для продовження боротьби з російськими загарбниками", - додав Столтенберг.

Вихід Сил оборони з Авдіївки

16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.

Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на завершальному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.

Автор: 

Авдіївка (2342) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+10
Не погоджуюся, бо відступ наших військ з Авдіївки дав можливість кацапам повним ходом направити свою машину для руйнування Слов'янська, Краматорська, Куп'янська та інших міст, які стали на шляху кацапської терористичної армії. За цими містами велике місто Павлоград. Кацапам допомогли іран і північна корея, а нам НАТО і США призупинили допомогу і це правда. Також і правда, що Україна була здатна отримати необхідні сили й мобілізувати особовий склад, необхідний для продовження боротьби з російськими загарбниками, але ми замість цього знінили "на переправі" керівництво військам и і Головнокомандувача. Правильно це зробили чи ні покаже час. Питання куди відвели ЗСУ, в чисте поле чи підготовлені укріплення?
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21.02.2024 10:48
+9
тільки ви 50 країн нездатні забезпечити Україну зброєю і дозволити бити по території кацапії !
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21.02.2024 10:47
+8
от імпотенти боягузливі натівські!

відступ до Краківця теж незмінить вашого імпотентного члена!
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21.02.2024 10:45
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от імпотенти боягузливі натівські!

відступ до Краківця теж незмінить вашого імпотентного члена!
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21.02.2024 10:45 Відповісти
тільки ви 50 країн нездатні забезпечити Україну зброєю і дозволити бити по території кацапії !
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21.02.2024 10:47 Відповісти
----
где деньги , Зин..../ слова из пісні/..
...
Ми скорочуємо розмір пенсі та соціальні виплати / на школи, будинки
..
пристарілих, дитячі садочки та інше / Понад 4 млн. місцевих німців
...
живуть за рахунок державних субсидій через малу пенсію..
...
хто з пенсіонерів щоб прожити збирає та здає порожні пляшки..
...
хто розносить 1 раз на тиждень газети за 200 євро в місяць..
..
А в той час у Харкові та в інших містах тратять гроші на перейменування
..
вулиць...
..
У Києві стелять новий асфальт та " облагораживают" береги озер..
..
роблять зони відпочинку..
..
висаджують тисячі тюльпанів з кольоровою підсвіткою и .т.д..
.
Голови тероторіальних громад мають по 1 мл. Гр. місячні зарплати плюс
..
премії по 500 тисяч Гр. що третього місяця.. и т .д.
..
Почитайте за мю Дрогобич Львівської області..
...
А по друге депутати мільонери ? за Порошенка я мовчу як він
..
збагатився за час війни..
...
А потретє - ми вам нічого не винні..
...
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21.02.2024 12:45 Відповісти
гроші можете не давати не копійки тільки дайте зброю ! вчасно , в потрібному обсязі і без обмежень на застосування ! а про німецькі гроші я вам нагадаю що саме Німеччина була головним спонсором терориста з 2014 року і продавала турбіни порушуючи санкції . ви спочатку вигодували монстра , а тепер відмовляєте в допомозі відбитись від орди .
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21.02.2024 13:15 Відповісти
----
Бізнес і політика то не зажди однодумці...
...
Ми дуже постраждали відмовившись від сибірського газу..
...
Все подорожчало і дуже відчутносвітло. транспорт продукти..
...
А відносно торгівлі . і до сих пір торгують причому всі ..весь світ
...
Навіть в Сумській та Житомирській областях виявили фірми які через ...
...
фірми-прокладки виробляли продукцію для Мін Оборони Росії..
..
і це на другому році війни...
...
 Певно що допомога буде , але гірко взнавати як наші гроші ..
...
розкрадаються та тратяться на благоустрій..
...
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21.02.2024 14:19 Відповісти
так ти визнаєш Німеччину спонсором терориста ***** з 2014 ? про фірми в Сумській області розповім бо живу поруч з Свесою . СНЗ кацапи купили 2010 році в 2022 завод працював 2 дні на тиждень виробляв продукцію для місцевих потреб .
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21.02.2024 14:33 Відповісти
---
То все " піздьож" що ви пишете...
...
спонсори тероризму сидять у вас в Верховній Раді , в судах та в
...
прокуратурах..
.. Почніть звідтіля.. Аваков, Порошенко, Янукович, Кучма...далі самі знаєте
...
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21.02.2024 17:15 Відповісти
та ні треба починати з баби Анжели , яка перерахувала мільярди євро окупантам-терористам !
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21.02.2024 17:33 Відповісти
На балалайні здох один з найбільш популярних z-блогерів - Мурз , приятель гіркіна . Кажуть що вчинив самогубство ,, хоча - єто нє точно .
Це той що розповів про шалені втрати русні під час взяття Авдіївки . Після чого його буквально затравили пропагандони і змішали з лайном z-поцрєоти .
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21.02.2024 10:47 Відповісти
Не погоджуюся, бо відступ наших військ з Авдіївки дав можливість кацапам повним ходом направити свою машину для руйнування Слов'янська, Краматорська, Куп'янська та інших міст, які стали на шляху кацапської терористичної армії. За цими містами велике місто Павлоград. Кацапам допомогли іран і північна корея, а нам НАТО і США призупинили допомогу і це правда. Також і правда, що Україна була здатна отримати необхідні сили й мобілізувати особовий склад, необхідний для продовження боротьби з російськими загарбниками, але ми замість цього знінили "на переправі" керівництво військам и і Головнокомандувача. Правильно це зробили чи ні покаже час. Питання куди відвели ЗСУ, в чисте поле чи підготовлені укріплення?
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21.02.2024 10:48 Відповісти
---
а хто ті укріплення будував ????
..
Хіба що нові дороги в києві та повітряні замки у Верховні Раді..
..
Скоріше гроші виділили та розікрали..
...
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21.02.2024 19:58 Відповісти
Тоже самое можно будет сказать, про 20-30 F16 - что стратегически ситуацию не изменят.
Если дадут дальнобойные ракеты, тогда может пару десятков жирных целей уничтожат
и эффект на этом закончится

Будут работать как обычные самолеты, возможно с потерями
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21.02.2024 11:55 Відповісти
Кремлівська методичка.

ти ж хоч перекладай на мову, бо палиш контору.
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21.02.2024 11:57 Відповісти
F-16 дозволють боротися з ворожими літками-носіями керованих авіабомб
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21.02.2024 12:56 Відповісти
Звісно, що в цьому питанні стане легше - тому що зброї не хватає

Мова про те що переваги в цілому це не надасть.

Як зараз збивають російські літаки, так Ф16 також можуть стати мішенню, якщо будуть близько залітати.

Більший еффект був би від дронів зі ШІ, щоб кожного дня запускали по 10тис штук
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21.02.2024 13:08 Відповісти
Багато лиха під час оборони Авдіївки наробили саме керовані авіабомби. А Ф16 технічно більш досконалі за російські літаки і лише реальний бій покаже хто для кого стане мішенню у повітрі
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21.02.2024 13:11 Відповісти
до реальних боїв навряд чи дійде, тому що у кожної сторони є засоби ППО

більш досконалі, в кількості 20-30 шт, навряд чи справляться якщо проти них буде 100 літаків
тому ніхто ризикувати не буде

це як з кораблями - дронами відігнали кораблі, хоча кораблі більш досконалі та потужніші
Так само ППО або 100 літаків будуть тримати Ф16 на відстані,
або з радістю підуть на обмін 100 своїх проти всіх 20-30 Ф16

Хочеться мати супер зброю, проте ії здається немає, або не достатня кількість
По кількості поки тільки дрони можуть вирішити це питання
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21.02.2024 13:22 Відповісти
Ракети AIM-120 вражають ворожі літаки на 180 км, це перевищує дальність польоту КАБ. Ворожі літаки можуть бути збиті з великої відстані.
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21.02.2024 13:33 Відповісти
Теоретично виставлять
C400 - 250км (не справився с ракетами, не факт що з літаками не справиться)
Р-37 (по кодификации НАТО AA-13 «Arrow», буквально «Стрела») - советско-российская ракета класса «воздух-воздух» большой дальности (300 км)

дальність більша...
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21.02.2024 13:43 Відповісти
Всё, верно, оружие Украине можно не давать, проигрыш Украины для вас вообще ничего не изменит, вы же политические импотенты.
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21.02.2024 11:59 Відповісти
---
та допомогу ніхто не зупинить ...Просто крадіть менше..у ЗСУ
...
Депутати та олігарх за ці два роки заробили не один міліон на війні..
...
За наші гроші вулиці у Харкові переіменовуєте та робите зони відпочинку
..
у києві..
..
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21.02.2024 20:03 Відповісти
"Є ж таки пустобрехи на світі: не зна нічогісінько, темний, як ніч на Купалу, а почне плескати язиком - академік та й годі" СУМ-11 Том 8, сторінка 400, права колонка
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21.02.2024 12:02 Відповісти
Відхід з Авдіївки - це об'єктивно. Тими силами, що є в ЗСУ можна тільки оборонятися і то не досить довго. За два роки цивільних нічому не навчили. Мобілізації нема. Нашої зброї нема. Грошового забезпечення нема. Нашого БК нема. Фортифікацій нема. Можна очікувати ситуацію з лютим і весною 22року. Для того щоб підготуватися для звільнення частин Харківської та Херсонських областей ми відходили з Сєверодонецька та Лисичанська. Але тоді хоч по 100 к. платили. Ха ха ха.
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21.02.2024 12:31 Відповісти
10 років можна оборонятись із яких 8 років навіть без Хаймарсів, Петріотів та іншої західної зброї, без якої зараз неможливо уявити ЗСУ. Тисячі Джавелінів вистачило, щоб відстояти Київу у 2022. Треба триматись поки США не ухвалять допомогу Україні та Ізраїлю.
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21.02.2024 12:58 Відповісти
По факту більшість часу це був заморожений конфлікт у вигляді АТО
що дало час хоч якось підготуватись

"Тисячі Джавелінів вистачило, щоб відстояти Київу у 2022." - це мабуть ті що ще Трамп надав...

"Треба триматись поки США не ухвалять допомогу Україні та Ізраїлю."
стане легше якшо ухвалять, та Байден буде підписувати допомогу, а не так як зараз гроші є, а допомоги нема.
Но питання в іншому, запит PDA складає 13.4млрд на 2 бюджетних роки
тобто в кращому випадку по 500млн в місяць - тобто в 2 рази менше ніж в 2022-2023 роках
офіційно США вірять, що цього вистачить для оборони на поточних позиціях

Що робити через 2 роки, коли закінчиться цей бюджет,
а ситуація буде приблизно такаж як сьогодні
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21.02.2024 13:30 Відповісти
Джавеліни Джонсона. А Джавеліни Трампа навіть у бою він заборонив використовувати. А яка буде допомога побачимо без експертів коли Конгрес вийде за канікул.
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21.02.2024 13:48 Відповісти
Тоді фактично була заморозка - тому надав на таких умовах, поки перемовини, та нема ескалації, то не застосовуються.
А що тоді надав Байден до та в перші 3 дні?

Поки Конгрес збільшував суми котрі запитувала адміністрація.
Факт в тому, що адміністрація запитала менше ніж раніше
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21.02.2024 13:59 Відповісти
От якраз коли з'явились хаймарси, то ми змогли якось з горем закріпитись на Донбасі. Без них нас просто замітали шквалом артилерії. А Джавелін та нлав це так протитанкова примочка. Той, хто бігає з Джевеліном майже смертник. Найкращій спосіб наприклад проти снайпера, якщо не можеш його вичислити, це накрити квадрат артою, або мінометом на крайняк. Кацапи зараз не ті що 2 роки тому. У них з артою, кабами, літаками все гаразд. Особового складу незліченно як і техніки. А у нас хоч і буде той джевелін, то нема кому з ним працювати. Кабів і ракет у них предостатньо. Знести Київ під нуль цілком реально за рік. А допомога без мобілізації це пшик у воду. Всі цивільні роблять все щоб жоден закон про мобілізацію не був прийнятий. Причому любий. Ха ха ха.
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21.02.2024 13:44 Відповісти
Перед тим, як закріпитись з Хаймарсами на Донбасі ЗСУ добряче закріпились у Києві з мінімальною допомогою. Такі смертники з Джавелінами, що палили ворожу техніку колонами. Якби не вистояли на початку 2022 року то Хаймарси були б як мертвому припарка. Тому треба стояти і зараз, поки не надійде потужна допомога як минулого разу і Ф-16 у тому числі, які будуть збивати носіїв КАБ.
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21.02.2024 13:53 Відповісти
Не порівнюйте просто переміщаючиїся колони посеред лісу і теперішню організацію орків. Це зовсім інший рівень. Для джевеліна треба якось вийти з укриття , зробити постріл і відійти в укриття. А тепер все проглядається дронами. Я не думаю, що зараз без проблем можна підійти на відстань пострілу або влаштувати засідку. Підтримка бронетехніки в них нормально працює . Це арта , дрони, авіація, інша броня. А хімарси розбили їхню скупчену техніку, парки, укриття техніки, штаби, логістику. Із взяттям так би мовити Києва орками не означає програш у війні. Війна програна тоді коли розбита армія. Коли знищенні люди. Не будівлі, не території, не техніка, хоча дуже важлива, не інфраструктура, і навіть не цивільні це ще програш. Зливаємо воду тоді, коли не стане солдата. Орки мусили вийти з Києва лише тому, що не змогли пройти Донбас . Тому просто вивели і кинули на Донбас. Таких розбитих колон як біля Білогорівки на той час було мало де. Тому нема мобілізації, не буде і достатнього опору. Ті що залишились не витягнуть тисячу кілометрів фронту. Треба буде вирівнювати. А так як по укрепах нема де вирівнювати, бо їх нема, то ставати по природніх рубежах. Тобто по висотах і річках. Ха ха ха.
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21.02.2024 14:41 Відповісти
Столтенберг,ми пам'ятаэмо твоэ занепокоэння у 2022 році ,та що тут поробиш!Кращє піди на відпочинок,а Урсула Фондерляєн кращє впорається ніж ти!!!
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21.02.2024 13:02 Відповісти
Ахрінена стратегія - по даним NYT болизько 1000 війскових ЗСУ потрапили у полон під час виходу і скіки ще було розтріляно поранених - про це кровавий режим зеленского мовчить - Залужний просив ще декілька місяців назад - треба відводить війска на інші заготовлені позіції. Ні нормального виводу ні фортіфікаційних споруд влада зеленского не зробила.
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21.02.2024 13:06 Відповісти
Можете надати посилання на статтю?
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21.02.2024 13:34 Відповісти
Читайте - https://www.5.ua/regiony/pid-chas-boiv-za-avdiivku-blyzko-1000-ukrainskykh-zakhysnykiv-imovirno-mohly-potrapyty-v-polon-nyt-322956.html https://www.5.ua/regiony/pid-chas-boiv-za-avdiivku-blyzko-1000-ukrainskykh-zakhysnykiv-imovirno-mohly-potrapyty-v-polon-nyt-322956.html

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21.02.2024 13:35 Відповісти
Дякую
Просто без посилань, тяжко вірити, що пишуть на форумі
забагато ботів та тролів
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21.02.2024 13:47 Відповісти
 
 