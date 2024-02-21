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Новини Війна
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Пентагон не продумав заздалегідь технічне обслуговування озброєння, яке США передали Україні, - Bloomberg

війна,зсу

Пентагон не підготував заздалегідь адекватних планів, які б допомогли українським військовим підтримувати в належному стані бойову техніку, зокрема танків М1 Abrams та комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив генеральний інспектор міністерства оборони США Роберт Сторч, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Міноборони надало Україні бронетехніку і системи ППО без плану забезпечення їх довгострокового використання. І хоч Пентагон наразі працює над розробкою такого плану, відсутність передбачливості в цьому питанні викликає занепокоєння і має бути негайно виправлена", - зазначив він.

Серед наведених прикладів Сторч зауважив, що Пентагон "забезпечив базові навчальні курси з експлуатації й технічного обслуговування систем ППО Patriot, а також початкові запчастини та витратні матеріали", але не підготував навчання для "підвищення кваліфікації щодо вирішення завдань технічного обслуговування, процесу прогнозування потреб у підтримці, системи постачання запасних частин або об'єктів, необхідних для виконання заходів з підтримки".

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Bloomber пише, що оскільки виділення коштів на надання Україні додаткових озброєнь заблоковано республіканською опозицією в Палаті представників Конгресу США, потреба у підтримці вже поставленого озброєння набуває додаткового значення.

"Без запланованої технічної підтримки, а також достатнього забезпечення запасних частин і боєприпасів, які США надали в обмеженій кількості, українці не будуть здатні підтримувати у належному стані зброю для протистояння російській агресії", - наголосив генеральний інспектор Міноборони США Сторч.

Видання додає, що Пентагон приділяє значну увагу підтримці систем озброєнь, на яку часто припадає понад 70% витрат.

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Автор: 

зброя (7466) Пентагон (1428) США (22840) Сторч Роберт (9)


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Топ коментарі
+11
Кацапам і розвідка непотрібна. Блумберг і Рейтерс розкажуть все.
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21.02.2024 11:00
+6
це тому що в американських планах немає перемоги України .
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21.02.2024 11:02
+4
Таке відчуття шо Захід стоіть з боку і спостерігає -- випливе Украіна чи ні
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21.02.2024 11:20
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Пентагон - пантагон..
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21.02.2024 10:58 Відповісти
Кацапам і розвідка непотрібна. Блумберг і Рейтерс розкажуть все.
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21.02.2024 11:00 Відповісти
ну ты и дезу не отменяй
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21.02.2024 11:01 Відповісти
це тому що в американських планах немає перемоги України .
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21.02.2024 11:02 Відповісти
Пентагон теж вірив "Кава в Ялті - 2023"?
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21.02.2024 11:02 Відповісти
І навіть зрозуміло чому. Тому що зволікалИ. тягнули час, відмовлялися навіть розглядати мождивість передачі. А потім, як це у них заведено, раптово передумали і так само зненацька передали. Звісно, що при такому підході розраховувати на все те, про що йдеться у тексті новини, не доводиться...
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21.02.2024 11:05 Відповісти
А няньку для "зелених" чому не передбачили? Чому ця славозвісна зе-команда сама не підняла це питання?
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21.02.2024 11:08 Відповісти
Таке відчуття шо Захід стоіть з боку і спостерігає -- випливе Украіна чи ні
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21.02.2024 11:20 Відповісти
Хі-Хі! Пентагон не продумав!! Буває, наші козли взагалі не здатні думати.
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21.02.2024 11:42 Відповісти
Пентагон нужно дрючить так, что бы он таки нашел свой пятый угол!
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21.02.2024 12:41 Відповісти
Пентагон не подумав,
Пентагон зробив помилку на 6.2млрд в програмі PDA,
Пентагон каже грошей нема, а в https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звіті є
Пентагон також не продумав вивід військ з афганістану

щось не зрозуміло це провина Пентагону, чи адміністрації
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21.02.2024 14:08 Відповісти
По тому как идут дела можно сделать вывод что там многого тупых карьеристов.
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21.02.2024 14:45 Відповісти
 
 