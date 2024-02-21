Пентагон не продумав заздалегідь технічне обслуговування озброєння, яке США передали Україні, - Bloomberg

Пентагон не підготував заздалегідь адекватних планів, які б допомогли українським військовим підтримувати в належному стані бойову техніку, зокрема танків М1 Abrams та комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив генеральний інспектор міністерства оборони США Роберт Сторч, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Міноборони надало Україні бронетехніку і системи ППО без плану забезпечення їх довгострокового використання. І хоч Пентагон наразі працює над розробкою такого плану, відсутність передбачливості в цьому питанні викликає занепокоєння і має бути негайно виправлена", - зазначив він.

Серед наведених прикладів Сторч зауважив, що Пентагон "забезпечив базові навчальні курси з експлуатації й технічного обслуговування систем ППО Patriot, а також початкові запчастини та витратні матеріали", але не підготував навчання для "підвищення кваліфікації щодо вирішення завдань технічного обслуговування, процесу прогнозування потреб у підтримці, системи постачання запасних частин або об'єктів, необхідних для виконання заходів з підтримки".

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Bloomber пише, що оскільки виділення коштів на надання Україні додаткових озброєнь заблоковано республіканською опозицією в Палаті представників Конгресу США, потреба у підтримці вже поставленого озброєння набуває додаткового значення.

"Без запланованої технічної підтримки, а також достатнього забезпечення запасних частин і боєприпасів, які США надали в обмеженій кількості, українці не будуть здатні підтримувати у належному стані зброю для протистояння російській агресії", - наголосив генеральний інспектор Міноборони США Сторч.

Видання додає, що Пентагон приділяє значну увагу підтримці систем озброєнь, на яку часто припадає понад 70% витрат.

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