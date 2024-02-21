Союзники розглядають нові форми підтримки України: це буде сюрприз для РФ, - Анушаускас

Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас повідомив, що найближчим часом Україні можуть бути надані нові види підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

"Думаю, що найближчим часом ми побачимо найрізноманітніші ініціативи щодо збільшення підтримки України, і це може бути не обов'язково зброя", - заявив Анушаускас.

Він додав, що союзники погодились, що підтримку України потрібно збільшити й, можливо, навіть змінити за формою.

"Ми підтримуємо Україну військовими, фінансовими коштами, надаємо навчальну підтримку, але я думаю, що, можливо, будуть й інші форми, але я б не хотів зараз вдаватися в подробиці", - сказав міністр, додавши, що нехай це буде сюрпризом для Росії.

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За даними розвідки Естонії, що якби європейські країни виділили 0,25% свого ВВП на військовий бюджет України, це дало б їй змогу вести війну цього та наступного року, і стало б дуже чітким сигналом для Кремля, що Європа не залишить Україну.

"Це, звісно, подвоїло б військову підтримку і, по суті, компенсувало б відсутність США в цій підтримці в ці місяці", - сказав Анушаускас.