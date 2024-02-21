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Новини
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Союзники розглядають нові форми підтримки України: це буде сюрприз для РФ, - Анушаускас

анушаускас,арвидас

Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас повідомив, що найближчим часом Україні можуть бути надані нові види підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

"Думаю, що найближчим часом ми побачимо найрізноманітніші ініціативи щодо збільшення підтримки України, і це може бути не обов'язково зброя", - заявив Анушаускас.

Він додав, що союзники погодились, що підтримку України потрібно збільшити й, можливо, навіть змінити за формою.

"Ми підтримуємо Україну військовими, фінансовими коштами, надаємо навчальну підтримку, але я думаю, що, можливо, будуть й інші форми, але я б не хотів зараз вдаватися в подробиці", - сказав міністр, додавши, що нехай це буде сюрпризом для Росії.

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За даними розвідки Естонії, що якби європейські країни виділили 0,25% свого ВВП на військовий бюджет України, це дало б їй змогу вести війну цього та наступного року, і стало б дуже чітким сигналом для Кремля, що Європа не залишить Україну.

"Це, звісно, подвоїло б військову підтримку і, по суті, компенсувало б відсутність США в цій підтримці в ці місяці", - сказав Анушаускас.

Автор: 

допомога (8348) Україна (5894) Арвідас Анушаускас (66)


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Топ коментарі
+12
Пока к сожалению сюрпризы все для нас.
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21.02.2024 11:08
+10
Та шось занадто багато сюрпризів. То від США то від поляків-блокувальників...
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21.02.2024 11:12
+8
Нас від цих ваших ********* сюрпризів в піт вже кидає.
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21.02.2024 11:09
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Та уж сюрприз?
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21.02.2024 11:07 Відповісти
напишіть, що пуйло вже злякалось....
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21.02.2024 15:33 Відповісти
Пока к сожалению сюрпризы все для нас.
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21.02.2024 11:08 Відповісти
Балачки західних політиків вже звичний, але приємний, сюрприз для кацапів, а неприємні всі наші.
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21.02.2024 12:13 Відповісти
Аж страшно стає..
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21.02.2024 11:08 Відповісти
Добрим слівцем вже ж підтримали
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21.02.2024 11:09 Відповісти
Ага, "добрим" - "це дало б їй змогу вести війну цього та наступного року"
Та ще років десять...
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21.02.2024 11:20 Відповісти
Нас від цих ваших ********* сюрпризів в піт вже кидає.
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21.02.2024 11:09 Відповісти
Надвисокий ступінь крайньої величини серйозної стурбованості.
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21.02.2024 11:11 Відповісти
Та шось занадто багато сюрпризів. То від США то від поляків-блокувальників...
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21.02.2024 11:12 Відповісти
якби європейські країни виділили 0,25% свого ВВП
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21.02.2024 11:16 Відповісти
снаряди потрібні. а вони теленяню пропонують.
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21.02.2024 11:13 Відповісти
Заї..ли з своїми сюрпризами.
"...це може бути не обов'язково зброя". Отже, зброї знову не буде, буде допомога "пекельними санкціями", "підтримкою стільки, скільки треба", і тому подібне лайно. Для кацапів це дійсно буде сюрприз, навряд чи х..ло сподівався аж на таку нікчемність демократичного світу.
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21.02.2024 11:14 Відповісти
Літовці, хоч ви не лякайте сюрпризами...
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21.02.2024 11:17 Відповісти
Литовці...
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21.02.2024 11:23 Відповісти
Санкції на продаж кедрових горіхів!!!
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21.02.2024 11:17 Відповісти
Цікаво, скільки людських втрат України ще будукть коштувати ці гладельки. Стало зрозуміло що Европа назкрізь просочена рашистами - вбивцями, шпигунами і іншиз руцьким мотлохзм
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21.02.2024 11:21 Відповісти
Кінець занепокоєнням та стурбованістям? Перестануть стояти поруч стільки, скільки потрібно? Тепер сядуть поруч?
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21.02.2024 11:24 Відповісти
мірниє пєрєгавори?
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21.02.2024 11:31 Відповісти
Потужний сюрприз!
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21.02.2024 11:32 Відповісти
Ще якісь кордон заблокують?
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21.02.2024 11:58 Відповісти
"...будет сюрпризом для России." "...обязательно оружие"

Вот так бы я отредактировал его заявление.
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21.02.2024 12:08 Відповісти
сюрпрайз уже был - 7 самолетов
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21.02.2024 12:18 Відповісти
Су35 увернулся , в следующий раз на Су35 надо 2 ракеты пускать
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21.02.2024 12:20 Відповісти
невже?
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21.02.2024 12:37 Відповісти
уже
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21.02.2024 12:53 Відповісти
 
 