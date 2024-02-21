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Новини
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Киянин за схемою "ваш родич затриманий" ошукав пенсіонерів майже на 100 тис. грн

телефон,линия,горячая

У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав чотирьох пенсіонерів на майже 100 тис. грн. Він діяв за схемою "ваш родич затриманий".

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

45-річний зловмисник телефонував пенсіонерам з різних регіонів та представлявся поліцейським. Він розповідав, що їхні родичі нібито вчинили бійку та травмували одного з її учасників, який зараз в лікарні у важкому стані. І пропонував за гроші "вирішити питання".

Четверо пенсіонерів повірили в цю історію та перерахували на банківську картку зловмисника близько 100 тис. грн.

Також читайте: СБУ затримала ділків, які вимагали у родичів двох військовополонених 60 тис. доларів, обіцяючи обмін

Обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі.

Автор: 

Київ (19469) шахрайство (1082) пенсіонери (888) прокуратура (3677)


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Топ коментарі
+8
"Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі" - а чего так строго? Можно было выговором обойтись..
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21.02.2024 11:41
+6
А на хіба його взагалі в тюрмі тримати, бюджетні бабки на нього витрачати? Хай ****** кров'ю спокутувати свій злочин перед народом на передову. А майно конфіскувати на користь потерпілих.
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21.02.2024 11:57
+5
Таких як ви, треба пакувати в коробки і викидати в космос. Бо щоб писати таке - це треба бути ким завгодно, але не людиною. Цікаво, а якби уйобки віджали у ваших стареньких батьків останні гроші, ви б теж захищали уйобків?
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21.02.2024 12:00
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"Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі" - а чего так строго? Можно было выговором обойтись..
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21.02.2024 11:41 Відповісти
А на хіба його взагалі в тюрмі тримати, бюджетні бабки на нього витрачати? Хай ****** кров'ю спокутувати свій злочин перед народом на передову. А майно конфіскувати на користь потерпілих.
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21.02.2024 11:57 Відповісти
Нам рассказывают о нищих пенсионерах.
Тогда вопрос: "Откуда у пенсионеров - 100 000 грн?". И это при том, что они не сдохли с голоду, т.е. это совсем не последние деньги.
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21.02.2024 11:57 Відповісти
Таких як ви, треба пакувати в коробки і викидати в космос. Бо щоб писати таке - це треба бути ким завгодно, але не людиною. Цікаво, а якби уйобки віджали у ваших стареньких батьків останні гроші, ви б теж захищали уйобків?
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21.02.2024 12:00 Відповісти
В космос це затратно, краще просто здати на катлєти
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21.02.2024 12:05 Відповісти
Чому Ви так? Він мав на увазі конкретно тих пенсіонерів, яких ошукали.
Мене бісять ті тварини, які ошукують людей.
Мене бісять ті тварини, які готові платити, брехати, убивати лиш би їхнє чмо не посадили до в'язниці. Думаєте, якби той аферист сказав так : "потрібні гроші для вирішення питання - потрібно 100000, щоб кіллер убив свідка, інакше він дасть свідчення і вашого синка посадять", вони б не дали гроші? Ви б, я б, більшість би не покривала злочини когось із рідних.
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21.02.2024 12:06 Відповісти
Ви лицемір, і ви це прекрасно знаєте.
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21.02.2024 12:27 Відповісти
Чим я Вас образив? З чим Ви не згодні?
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21.02.2024 12:54 Відповісти
Якщо вашим близьким і рідним загрожуватиме небезпека, ви душу продасте, аби це виправити. Я не правий? Чи скажете - ну синку, сам винуватий, гний в тюрмі, все по закону?
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21.02.2024 14:11 Відповісти
Ви жартуєте? Не міряйте усіх по собі. От тому ми так і живемо, що 73% думають так, як Ви, аніженєлохі. Ще й лицемірами називають тих, хто не думає каквсє. Я Вас іноді помічав на форумі, не думаю, що Ви здатні продати душу, щоб зло було не покаране, ким би воно не було.
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21.02.2024 14:39 Відповісти
Ми з вами мабуть один одного не зрозуміли, чи що... Ви кого вбачаєте злом в цій ситуації? Пенсіонерів? Чи все таки вимагача грошей?
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21.02.2024 15:11 Відповісти
Я чітко сказав - ненавиджу усіх. Є справедливість - чи ти олігарх, чи пенсіонер. Однаково.
Намагаються обійти закон і залишити зло непокараним - і олігарх і ті 4 пенсіонери. Яка між ними різниця - чим вони кращі? Просто у олігарха грошей і звязків більше, тому ми бачимо кругом оці гидотні історії про мажорів, яких відмазали за гроші. Ті 4 пенсіонери так само, теж хотіли відмазати своїх синків, аніженєлохі, щоб їхня рідня сиділа. Але їх розвели на гроші, як лохів.
Тобто проблема не в тому, що їх кинули на бабки, а проблема в тому, що вони сволота.
Якби була тема, що ошукали пенсіонерів, повідомивши їм про "виграш в лотареї", тощо, нічого, крім жалю до людей це б не викликало.
Ще раз скажу - хай ****** кров'ю спокутувати свою провину той шахрай! А взагалі то поки війна, таких треба просто розстрілювати.
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21.02.2024 15:26 Відповісти
Правильно!!!!!!!!!!!!!!! МАЛАДЕЦ!!!!!!!!!!!
Які убогі пенсіонери в дідька??? Якщо в них (може на поховання) заникано по 25 тис. грн.????
На гілляку багатіїв!!!!!!!!!!!
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21.02.2024 12:01 Відповісти
А 3000 дол. це якісь великі гроші? Ну ти і нелюд..
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21.02.2024 12:02 Відповісти
Почитал комментаторов...
Похоже ни один из вас не зарабатывает своими руками или головой. Потому что, для любого, кто зарабатывает - 3000 $, да, это большие деньги. И он их не отдаст первому встречному, тем более, по звонку, непонятно от кого.
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21.02.2024 12:22 Відповісти
Лох не мамонт
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21.02.2024 15:32 Відповісти
 
 