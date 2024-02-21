Киянин за схемою "ваш родич затриманий" ошукав пенсіонерів майже на 100 тис. грн
У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав чотирьох пенсіонерів на майже 100 тис. грн. Він діяв за схемою "ваш родич затриманий".
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
45-річний зловмисник телефонував пенсіонерам з різних регіонів та представлявся поліцейським. Він розповідав, що їхні родичі нібито вчинили бійку та травмували одного з її учасників, який зараз в лікарні у важкому стані. І пропонував за гроші "вирішити питання".
Четверо пенсіонерів повірили в цю історію та перерахували на банківську картку зловмисника близько 100 тис. грн.
Обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+8 Vasya Kirpych #484960
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+6 Stanislav Bryzhyk
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+5 Stanislav Bryzhyk
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Тогда вопрос: "Откуда у пенсионеров - 100 000 грн?". И это при том, что они не сдохли с голоду, т.е. это совсем не последние деньги.
Мене бісять ті тварини, які ошукують людей.
Мене бісять ті тварини, які готові платити, брехати, убивати лиш би їхнє чмо не посадили до в'язниці. Думаєте, якби той аферист сказав так : "потрібні гроші для вирішення питання - потрібно 100000, щоб кіллер убив свідка, інакше він дасть свідчення і вашого синка посадять", вони б не дали гроші? Ви б, я б, більшість би не покривала злочини когось із рідних.
Намагаються обійти закон і залишити зло непокараним - і олігарх і ті 4 пенсіонери. Яка між ними різниця - чим вони кращі? Просто у олігарха грошей і звязків більше, тому ми бачимо кругом оці гидотні історії про мажорів, яких відмазали за гроші. Ті 4 пенсіонери так само, теж хотіли відмазати своїх синків, аніженєлохі, щоб їхня рідня сиділа. Але їх розвели на гроші, як лохів.
Тобто проблема не в тому, що їх кинули на бабки, а проблема в тому, що вони сволота.
Якби була тема, що ошукали пенсіонерів, повідомивши їм про "виграш в лотареї", тощо, нічого, крім жалю до людей це б не викликало.
Ще раз скажу - хай ****** кров'ю спокутувати свою провину той шахрай! А взагалі то поки війна, таких треба просто розстрілювати.
Які убогі пенсіонери в дідька??? Якщо в них (може на поховання) заникано по 25 тис. грн.????
На гілляку багатіїв!!!!!!!!!!!
Похоже ни один из вас не зарабатывает своими руками или головой. Потому что, для любого, кто зарабатывает - 3000 $, да, это большие деньги. И он их не отдаст первому встречному, тем более, по звонку, непонятно от кого.