Киянин за схемою "ваш родич затриманий" ошукав пенсіонерів майже на 100 тис. грн

У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав чотирьох пенсіонерів на майже 100 тис. грн. Він діяв за схемою "ваш родич затриманий".

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

45-річний зловмисник телефонував пенсіонерам з різних регіонів та представлявся поліцейським. Він розповідав, що їхні родичі нібито вчинили бійку та травмували одного з її учасників, який зараз в лікарні у важкому стані. І пропонував за гроші "вирішити питання".

Четверо пенсіонерів повірили в цю історію та перерахували на банківську картку зловмисника близько 100 тис. грн.

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Обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі.