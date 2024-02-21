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Поки РФ "загрузла" в Україні, загроза для країн НАТО не зростатиме, - Анушаускас

анушаускас

Міністр оборони Литви прокоментував заяви низки політичних та військових лідерів про загрозу РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LRT заявив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

"Якщо підсумувати, що кажуть міністри оборони – російська загроза не зменшилася", – сказав Анушаускас.

Але зазначив, що розвиток подій залежатиме від ситуації на українському фронті.

"Росія не має можливості раптом кинути якісь сили під кордони країн НАТО. Але після завершення війни такі можливості, звісно, з’являться", – зазначив він.

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Анушаускас додав, що нової інформації завжди багато, і можливі різні її інтерпретації – як і свідчать заяви з різних країн, де оцінки різняться від найближчих років до перспективи 5-8 років.

Автор: 

НАТО (6445) росія (65191) Арвідас Анушаускас (66)


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Топ коментарі
+15
Хоть один чесно сказав нехай там Українці воюють помирають міста ******** а ми потрошку будемо давати щоб війна та йшла роками а ми тут будемо дуже занепокоєні.
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21.02.2024 11:42
+5
Це те, що їм потрібно було. Тільки ми могли так вуха розвісити, з'їсти всю цю локшину зі вступом і туди, і сюди. А тепер звісно, ​​поки рашка в Україні, ми спимо спокійно.
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21.02.2024 11:50
+5
Оптимісти, мабуть в кремлі на це й розраховують. Адже по Польщі вже бігають дурники з закликами до путіна, а там і невщуєтесь як втратите Сувалский коридор.
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21.02.2024 11:52
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Хоть один чесно сказав нехай там Українці воюють помирають міста ******** а ми потрошку будемо давати щоб війна та йшла роками а ми тут будемо дуже занепокоєні.
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21.02.2024 11:42 Відповісти
Такі заяви робляться саме для того, щоб страх перед загрозою країнам НАТО не давав гальмувати допомогу Україні. Прсто спокійно можна надавати військову допомогу і ніхто не НАТО не нападе. І обов'язково треба допомагати, щоб не росія не напала у майбутноому
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21.02.2024 13:13 Відповісти
Прибалты могут булки расслабить. Пока.
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21.02.2024 11:48 Відповісти
Но ширінку на туза краще вже пришити😂
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21.02.2024 11:49 Відповісти
Це те, що їм потрібно було. Тільки ми могли так вуха розвісити, з'їсти всю цю локшину зі вступом і туди, і сюди. А тепер звісно, ​​поки рашка в Україні, ми спимо спокійно.
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21.02.2024 11:50 Відповісти
Оптимісти, мабуть в кремлі на це й розраховують. Адже по Польщі вже бігають дурники з закликами до путіна, а там і невщуєтесь як втратите Сувалский коридор.
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21.02.2024 11:52 Відповісти
Боягузи у кремлі можуть лише на слабших нападати. За два роки у всьому світі стало зрозуміло, що напасти на НАТО х#йлу слабо, кацапи герої лише цивільних вбивати, а у бою з більш-менш сильним противником вони за рік навіть 0,5% України захопити не можуть
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21.02.2024 13:16 Відповісти
А чим вимірюється сила? І хто сказав що путін піде в відкриту, коли є можливість це зробити за допомогою чужих рук - наприклад оцих же поляків (яких чомусь не турбує російське зерно яке везуть через Білорусь) чи тих же білорусів(не даремно ж він туди поставив яз).
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21.02.2024 13:58 Відповісти
Так, на жаль поки не зростатиме!!!
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21.02.2024 11:59 Відповісти
насправді не так. звичайно, тими ордами, що х-ло атакувало Україну на балтію воно не полізе. проте є два варіанти для підняття градусу, шоб змусити захід поступитися Україною. перший - це гібридне вторгнення зеленими чоловічками, вагнерівцями і мігрантами. під цей варіант, насправді, не потрібно багато саме військових ресурсів: танків, гармат, снарядів. а м'яса назбирать завжди можна. другий варіант - обмежене застосування тактичної я.з. з боку лукашенки. якшо рушниця висить на стіні, но по сценарію вона має вистрілити. якшо лукашидло передали я.з., то зробили це для чогось. але покишо вусате ************, бо після цього точно піде в утиль. не від томагавка, так від новачка.
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21.02.2024 12:02 Відповісти
Litve pod gibridnuju ne tak prosto projti nuzna mestnaja poderzka,tut liudi po ruski neponimajet,poderzki s mesnix nebudet.Suvalki sto govorite,tam sovsem ruskix ili rusko govoriacix netu,Marijampole Varena oni tolko po litovski govoriat,im ruskijue vragi.Litve golodranci.Vagner budet unictozen srazu jesli bez tankov,tut jest komu eto zdelat.Jadernoje eto neprosto,tak zdelat,zdes NATO samolioti razvecyki s dalnosti obzora do 700 kilometorv kazdi den proletajet,vsio oni vydet,pri razviortonije jadernogo oruzije i opasnosti ,ona budet srazu unictozena,eto pervy udar dolzen bit imeno tuda
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21.02.2024 12:51 Відповісти
так, можете і далі проводити самозаспокоєння. ніхто ж два року назад не думав, шо у поляків знайдуться любителі покликати путіна, то чому у вас їх немає?
те що у вас є кому перебити вагнерів - то добре. але ви точно впевнені шо їх вистачить зупинити тисяч 40 чи 50? у вас багато підрозділів, що бодай володіють великою кількістю фпв дронів, а також тактикою і досвідом їх застосування в бойових умовах? у вас є оборонні позиції і рубежі, що здатні принаймні затирмати велику кількість високомобільних військ противника. подивіться на досвід Ізраілю. рашка може планувати щось подібне, тільки значно більшого масштабу. а було б тих бородачів не 2 тис, а 20 тис, то вже давно б захопили ізраільський ядерний центр. а там теж багато кому є перебити бородачів, але...
до речі, ті літаки про які ви пишете, вони ж не литовські, правда? накази литовських військових вони не виконуватимуть, а чекатимуть наказу від керівництва нато. яке може тільки консультації місяць проводити.
а той же іскандер із ядерною бч і розгортати особливо не треба. можна пульнути прям звідки він є. такі справи.
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21.02.2024 13:40 Відповісти
NATo samolioti,tut netu tak kak vy dumajete.Vot skazem jest brigada cast soldat jest nemci,golanci ili drugyje ,cast litovci v toj ze brigade.Oni netu otdelnyje drug,ot druga.Netu poniatyje tut litovci,a tut drugyje.Oni vmeste i trenirujetsia peremeseni po nacionalnosti.litve jest sili bystro reagirovanije ix vsego 5000 dlia vagnercev ,a potom uze idut reguliarnyje vojska na segodnia takix 20 tysiac,plius 35 tysiac eto aktivni rezerv,oni nedavno zakoncili sluzbu,oni imejet uniformi,oruzyje,prinoznaceni k castiam uze segodnia,znajet komandirov,ucastvujet ucenijax .Vot vi govorite pro FMP droni,mogu skazat sto zdes k etomu gotovilis,soldati budet imet na sebe protiv dronovoje zacytu na riubzoke ona liogkaja,ja ne govoriu pro texniku.Vy vydeli kak dejstvujet?Fmp dron padajet 30 metrov ot nejio.Litva uze vyslala i Ukraine takije pervuju partiju,skoro uvydyte i tam.Eto nasi rabotajet po dronam,antidronam,priboram nocnogo vydenije ili lazernim pricelam ,nasi kompaniji litovskije eto delajet.Mnogo iz etogo uze mozno najti Ukraine,kottoruju lItva vam padaryla .Poslednije ja vydel u Avdejevki antidroni litovskije na Bradley i 3 sturmovaja s lazernim pricelami,eto nasi podarili
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21.02.2024 14:14 Відповісти
передавайте подяку своїм за подарунки.
в мене немає сумніву щодо сухопутної складової натівських військ, розташованих у вас. але якшо группам прориву вдасться закріпитися в якйсь міській забудові...
щодо нанесення превентивних авіа-ракетних ударів по території рашки і біло-рашки - сумніви є. тут потрібна санкція високого керівництва блоку. і щось слабо віриться, що у цього керівництва є достаньо яєць для такого наказу.
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21.02.2024 16:19 Відповісти
Po Belorus bez somnenije udarit,eto ne raska.Srazu ne zria tut v tom cysle daze bomberderovciki otrabatyvali raznyje scenariji.NATo nado budet pokazat sto ne tak sebe dlia fona oni zdes,vot Belorus kak raz dlia etogo.Po 1000 raket v cas po Belorus i vopros resion s nimi i kacapo uvydet.Vot jaderni udar po komu po nemeckim soldatam ili amerikancev kotorix tut takze jest etix okolo 1000 soldat,kak raz u granici Belorusix baza.
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21.02.2024 16:40 Відповісти
Ecio pered Iskanderam s jadernimi golovkami postavit Patriot,dumajete nesbjiot?U Patriot jest raketi kotoryje sbyvajet tak,kak strela na skvoz stob raketa upala,bez vzryva.Patriot raketi dlia etogo i delalis novyje versiji
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21.02.2024 17:29 Відповісти
у вас немає стільки патріотів, щоб прикрити все. а зона ураження по балістиці там не така вже й велика. а у випадку атмосферного підриву на висоті кілометрів 20, скоріше за все не встигнуть.
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21.02.2024 17:38 Відповісти
Do 80 kilometrov radiusom jesli balistiku vziat novy variant Patriot.Segodnia kak raz nasi privezli antidroni,pribori nocnogo vydenije,lazerni priceli do Kijeva i peredali priamo ruki vojenim kotoryje povezut na front goriacyje tocki.Tam komplekt 50 stuk ,vsego 500 peredast gde to,liudi nasi sobrali dengi na pomoc.Po dronam nasi izgotoviteli govoriat primerno 30% dostigajet cel eto droni kamikadze sto Littve delajet i peredajut,postojano ix ulazyvajet poskolku ix gasit kacapi.Ecio nasa kompanija perredajut masovo,distancionogo minirovanije,ix radius do 25 kilometrov,jest bateriji 4 mesiaca oni aktyvni.Odin operator upravliajet gde to 50 min ot distanciji
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21.02.2024 18:24 Відповісти
я, як людина яка дещо розуміє в системах ппо, знаю, що зона ураження має динамічні характеристики, що залежать від висоти цілі, швидкості і курсового параметра, і ніяк не описуються одним числом. це дуже добре, якшо вам підвезли ракети 3ї версії. бо як видно із українського досвіду, попередні ракети призводили до того, що збиті цілі падали майже на пускові установки. та і зараз збиті ракети падають аж ніяк не за 80 км від Києва.
проте, я всеж-таки вважаю варіант із яз малоймовірним - лукашенко засцить. а от варіант із хамасо-вагнером - цілком раельним. не забувайте також про те, що вам потрібно буде подолати рефлексію стосовно кров-кишки, смерті, розруха, ризики для цивільного населення і втрати серед них. а у ваших ворогів цьго вже давно немає. бажаю вам удачі відбитися, знадобиться. і дякую за допомогу.
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21.02.2024 20:15 Відповісти
І взагалі: "Буданов спрогнозував новий контрнаступ ЗСУ у 2025 році". Так що, можна заспокоітись, усе буде гаразд.
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21.02.2024 12:44 Відповісти
Мені теж дуже шкода , що кацапи загрузли у нас , а не у вас .
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21.02.2024 12:49 Відповісти
Patomu sto zdes v NATO vovremia vstupili,teper ix tut vojska.No zagroza vsio ravno jest,nekuda nedelos.Armiju nuzno i svojiu usilivat,sto poka eott ministr delajet ocen medleno,Vot kazarmi strojit za 70 mln evro,on umejet,
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21.02.2024 13:09 Відповісти
Idomu padiskutuoti su jumis .
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21.02.2024 14:05 Відповісти
Потужно, блд! Вашу стратегію ми зрозуміли ще торік: кров'ю українців тримати рашистську навалу, а самім неквапливо імітувати підготовку до оборони.
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21.02.2024 12:57 Відповісти
А якщо роз#бати й розвалити Засрашку економічно як ср4ний срср то загрози взагалі не буде й фінансування багатьох терористичних банд зникне. А ще окуповані московитами народи отримають свободу! Але на те треба мати бажання й не рахувати "збитки", бо розвал Засрашки то на краще для всіх на планеті.
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21.02.2024 13:00 Відповісти
Давайте підведемо підсумки.
Весь захід каже про 3- 5 років до війни раши з НАТО.
Поки Україна буде воювати калашами та карлами густавами Європа переозброється Ф 35, леопардами 2А8, Петріотами та іншим новітнім озброєнням.
Потім вони будуть готові зустріти рашу на своїх східних кордонах. Але України вже не буде.
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21.02.2024 13:09 Відповісти
Все вірно. Але їх це не хвилює.
Їх більше лякає можливий неконтрольований розпад росії в разі програшу, ніж контрольоване зникнення України, але при цьому росія втратить армію і не становитиме загрозу ще кілька десятиліть.
Але мені здається, вони тут дуже помиляються і заплатять за це зрештою не менш криваву ціну, ніж Україна.
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21.02.2024 13:44 Відповісти
В Польщі москалики з плакатами кордони перекрили, не думайте шо у вас москалів немає. Європа наступна, чекайте асвабадітєлєй
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21.02.2024 13:20 Відповісти
pocemu vi ploxo dumajete,sto etot ministr glavni kto to i pomogal i pomogajet s Litvi,tak on bil pervim sto pomog.Amerikansi nedali stingerov,a on do 22 fevralia 2022 goda vse sto byla Litve otdal.PO emu ukazaniju vsia vojenaja texnika sto peredovalos i teper dajut , ministr oboroni nexotel dat,poskolku sebe nuzno bylo.Etot ministr za Ukrainu,dlia svojej armiji jesli on tak delal bylo xoroso.
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21.02.2024 13:30 Відповісти
тому що вашого міністра слухають ваші люди і в них може виникнути хибна думка що рашка це не страшно, - це як раз те що рашці і потрібно. Готуйтесь ворог вже на вашій землі
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21.02.2024 14:50 Відповісти
Ačiu,kad palaikote.
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21.02.2024 15:16 Відповісти
Доставили первые 50 защитных комплектов своего производства и купленные на народные деньги от дронов в Украину и уже испытали. На русских, естественно. Всё действует, дроны приземлили. Народ сделал правильные выводы, что деньги используются эффективно и продолжает скидываться. Теперь в планах обеспечить защитными комплектами целый украинский батальон. 500 воинов. Очевидно, что будет и больше. Сделан и очевидный вывод, что надо развивать производство критических компонентов и у себя. Нет, компоненты из США и Тайваня отличные, но их поставки уязвимы.
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21.02.2024 13:36 Відповісти
Viskas gerai butu jeigu ju vadovybe nebutu pasiruošusi susitarti su rusais. tai jau gerai matosi iš ju elgesio
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21.02.2024 14:12 Відповісти
Автор телеграм-каналу "Нам пишуть від Яніни" Андрій Морозов покінчив життя самогубством, поскаржившись у передсмертній записці на домагання через пост про великі втрати РФ в Авдіївці.
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21.02.2024 15:08 Відповісти
Логіка кацапні зрозуміла: повна окупація України, Молдови, геноцид. Під виглядом зелених чоловічків окупація частини Європи
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21.02.2024 15:33 Відповісти
 
 