Поки РФ "загрузла" в Україні, загроза для країн НАТО не зростатиме, - Анушаускас
Міністр оборони Литви прокоментував заяви низки політичних та військових лідерів про загрозу РФ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LRT заявив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.
"Якщо підсумувати, що кажуть міністри оборони – російська загроза не зменшилася", – сказав Анушаускас.
Але зазначив, що розвиток подій залежатиме від ситуації на українському фронті.
"Росія не має можливості раптом кинути якісь сили під кордони країн НАТО. Але після завершення війни такі можливості, звісно, з’являться", – зазначив він.
Анушаускас додав, що нової інформації завжди багато, і можливі різні її інтерпретації – як і свідчать заяви з різних країн, де оцінки різняться від найближчих років до перспективи 5-8 років.
Топ коментарі
+15 Serhiy Talatynnik
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+5 Nikita #588448
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те що у вас є кому перебити вагнерів - то добре. але ви точно впевнені шо їх вистачить зупинити тисяч 40 чи 50? у вас багато підрозділів, що бодай володіють великою кількістю фпв дронів, а також тактикою і досвідом їх застосування в бойових умовах? у вас є оборонні позиції і рубежі, що здатні принаймні затирмати велику кількість високомобільних військ противника. подивіться на досвід Ізраілю. рашка може планувати щось подібне, тільки значно більшого масштабу. а було б тих бородачів не 2 тис, а 20 тис, то вже давно б захопили ізраільський ядерний центр. а там теж багато кому є перебити бородачів, але...
до речі, ті літаки про які ви пишете, вони ж не литовські, правда? накази литовських військових вони не виконуватимуть, а чекатимуть наказу від керівництва нато. яке може тільки консультації місяць проводити.
а той же іскандер із ядерною бч і розгортати особливо не треба. можна пульнути прям звідки він є. такі справи.
в мене немає сумніву щодо сухопутної складової натівських військ, розташованих у вас. але якшо группам прориву вдасться закріпитися в якйсь міській забудові...
щодо нанесення превентивних авіа-ракетних ударів по території рашки і біло-рашки - сумніви є. тут потрібна санкція високого керівництва блоку. і щось слабо віриться, що у цього керівництва є достаньо яєць для такого наказу.
проте, я всеж-таки вважаю варіант із яз малоймовірним - лукашенко засцить. а от варіант із хамасо-вагнером - цілком раельним. не забувайте також про те, що вам потрібно буде подолати рефлексію стосовно кров-кишки, смерті, розруха, ризики для цивільного населення і втрати серед них. а у ваших ворогів цьго вже давно немає. бажаю вам удачі відбитися, знадобиться. і дякую за допомогу.
Весь захід каже про 3- 5 років до війни раши з НАТО.
Поки Україна буде воювати калашами та карлами густавами Європа переозброється Ф 35, леопардами 2А8, Петріотами та іншим новітнім озброєнням.
Потім вони будуть готові зустріти рашу на своїх східних кордонах. Але України вже не буде.
Їх більше лякає можливий неконтрольований розпад росії в разі програшу, ніж контрольоване зникнення України, але при цьому росія втратить армію і не становитиме загрозу ще кілька десятиліть.
Але мені здається, вони тут дуже помиляються і заплатять за це зрештою не менш криваву ціну, ніж Україна.