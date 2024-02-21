Поки РФ "загрузла" в Україні, загроза для країн НАТО не зростатиме, - Анушаускас

Міністр оборони Литви прокоментував заяви низки політичних та військових лідерів про загрозу РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LRT заявив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

"Якщо підсумувати, що кажуть міністри оборони – російська загроза не зменшилася", – сказав Анушаускас.

Але зазначив, що розвиток подій залежатиме від ситуації на українському фронті.

"Росія не має можливості раптом кинути якісь сили під кордони країн НАТО. Але після завершення війни такі можливості, звісно, з’являться", – зазначив він.

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Анушаускас додав, що нової інформації завжди багато, і можливі різні її інтерпретації – як і свідчать заяви з різних країн, де оцінки різняться від найближчих років до перспективи 5-8 років.