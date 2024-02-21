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Новини Санкції проти Росії
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Посли ЄС дали "зелене світло" 13 пакету санкцій проти РФ, - журналіст Йозвяк

санкції

Сьогодні, 21 лютого, посли Європейського союзу схвалили 13 пакет санкцій ЄС проти Росії.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" 13-му пакету санкцій ЄС проти РФ. Він має бути опублікований якраз до 24 лютого (річниці російського вторгнення в Україну. - Ред.)", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До другої річниці вторгнення Росії в Україну буде оголошено про новий пакет санкцій проти РФ, - Держдепартамент США

Автор: 

росія (65191) санкції (11831) Євросоюз (13408) Йозвяк Рікард (157)


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Ну залишилося тільки шампанське відкоркувати за праздованіє 2 годовщіни війни та пекельних санкцій від яких Росія затрясе та помре. Правда жеж бідон?
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21.02.2024 11:47 Відповісти
все що стосується зеленого сприймається якось підозріло
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21.02.2024 11:49 Відповісти
ну і добре! А то я подумав що лампочка на світлофорі перегоріла!
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21.02.2024 11:50 Відповісти
"Газпромбанк" особистий кишеньковий банк Пуйла досі не під санкціями !!!
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21.02.2024 11:51 Відповісти
13 число не дуже щасливе... сподіваюся допоможе вдало впасти економіці РФ. шкода що це тільки мої мрії.
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21.02.2024 11:52 Відповісти
Найкращі санкції це зупинка транспортування в ЄС українськими трубами газу і нафти!
Заї.....б.....................али ці старі європейські імпотенти!
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21.02.2024 12:29 Відповісти
А глибоке занепокоєння в них є?
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21.02.2024 12:44 Відповісти
Ну вот и дождались---а мы особенно. Теперь все кацапы пересерут от смоленска до магадана и воркуты. А с москвы сбегут все! Будем смотреть, лайки ставить.
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21.02.2024 15:57 Відповісти
 
 