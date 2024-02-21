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Посли ЄС дали "зелене світло" 13 пакету санкцій проти РФ, - журналіст Йозвяк
Сьогодні, 21 лютого, посли Європейського союзу схвалили 13 пакет санкцій ЄС проти Росії.
Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" 13-му пакету санкцій ЄС проти РФ. Він має бути опублікований якраз до 24 лютого (річниці російського вторгнення в Україну. - Ред.)", - повідомив він.
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Заї.....б.....................али ці старі європейські імпотенти!